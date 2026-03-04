Exclusiv Flavius Caba Maria, expert în Orientul Mijlociu, explică, la Interviurile Adevărul, de ce a izbucnit războiul cu Iranul

Flavius Caba-Maria, expert în Orientul Mijlociu, a explicat la Interviurile Adevărul implicațiile conflictului din Iran, indicând că situația din prezent este datorată mai multor elemente cumulate.

Expertul a explicat în platoul Adevărul patru elemente importante care au dus la izbucnirea conflictului:

„Prima chestiune importantă este o dilemă de securitate în zonă și anume cele două părți s-au perceput în mod continuu și aproape irevocabil ca o amenințare una pentru cealaltă, Israelul și Iranul. Alt aspect important, în ultima perioadă era o stare de normalizare a relațiilor dintre statele Consiliului de Cooperare al Golfului cu Iran și o angajare a Iranului destul de mult la nivel regional. Profilul Iranului începea să crească pe fondul unei dezangajări a SUA. (...)

În Orientul Mijlociu, ideea geopolitică relevantă este menținerea unei balanțe de putere. Israelul este perceput ca cel mai puternic stat, fiind militar, deținând și arma nucleară, neoficial declarat, dar privind aceste capabilități, este cel mai puternic stat. Avem celalte state puternice regional, Turcia, Iran, Arabia Saudită.

Acesta a fost al doilea element. Un al treilea element este legat de acest moment al negocierilor. SUA, respectiv Iranul, au ajuns într-un blocaj, pentru că era un pret politic plătit pentru ambele părți, dacă compromisurile pe timpul discuțiilor ajungeau într-o parte defavorabilă, favorabilă pentru altă parte.

Al patrulea element este acest interes global pentru securitatea economică, unde jocurile sunt mult mai extinse, interesul SUA este mult mai mare pentru a controla și fluxul monedei în care se execută plățile”.