Fiul cel mic al lui Ramzan Kadîrov are grad de maior. Adam Kadîrov are doar 18 ani

Adam Kadîrov, fiul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a participat la o întâlnire cu responsabilii forțelor de securitate din Cecenia purtând uniforma unui maior, deși până acum nu fusese anunțată oficial acordarea unui astfel de grad.

Ramzan Kadîrov a publicat pe rețelele sociale un videoclip de la reuniunea comandanților forțelor de securitate cecene. În imagini, Adam Kadîrov ia cuvântul, îmbrăcat în echipament militar de camuflaj. Pe fiecare epolet se observă câte o stea de dimensiune medie, corespunzătoare gradului de maior în armata rusă, scrie Dialog.ua.

Anterior, nici Ramzan Kadîrov și nici presa de propagandă rusă nu au relatat că Adam, în vârstă de 18 ani, ar fi fost avansat la gradul de maior. Nici el nu a făcut vreo declarație în acest sens.

Adam Kadîrov este cel mai mic fiu al lui Ramzan Kadîrov și s-a născut în 2007. Ascensiunea sa în structurile de securitate ruse, care controlează Groznîi, a fost extrem de rapidă. La doar 15 ani, a fost numit șef al departamentului de securitate al liderului Republicii Cecene. În 2023, a devenit curator al Batalionului cecen „Șeicul Mansur”, iar în 2024 a fost desemnat curator al Universității Forțelor Speciale Ruse „V.V. Putin” din Gudermes.

În 2025, Adam Kadîrov a preluat controlul asupra Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Cecene și a fost cooptat și în cadrul Curții Arabe de Arbitraj, instituție înființată de Consiliul pentru Unitate Economică Arabă. Fiul cel mic al liderului Ceceniei este decorat cu titlul de Erou al Republicii și a primit Ordinul Kadîrov, precum și medalii ale Gărzii Naționale a Rusiei.