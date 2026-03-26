Fiul cel mic al lui Ramzan Kadîrov are grad de maior. Adam Kadîrov are doar 18 ani

Adam Kadîrov, fiul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a participat la o întâlnire cu responsabilii forțelor de securitate din Cecenia purtând uniforma unui maior, deși până acum nu fusese anunțată oficial acordarea unui astfel de grad.

Adam Kadîrov, fiul liderului cecen FOTO Dialog.ua

Ramzan Kadîrov a publicat pe rețelele sociale un videoclip de la reuniunea comandanților forțelor de securitate cecene. În imagini, Adam Kadîrov ia cuvântul, îmbrăcat în echipament militar de camuflaj. Pe fiecare epolet se observă câte o stea de dimensiune medie, corespunzătoare gradului de maior în armata rusă, scrie Dialog.ua.

Anterior, nici Ramzan Kadîrov și nici presa de propagandă rusă nu au relatat că Adam, în vârstă de 18 ani, ar fi fost avansat la gradul de maior. Nici el nu a făcut vreo declarație în acest sens.

Adam Kadîrov este cel mai mic fiu al lui Ramzan Kadîrov și s-a născut în 2007. Ascensiunea sa în structurile de securitate ruse, care controlează Groznîi, a fost extrem de rapidă. La doar 15 ani, a fost numit șef al departamentului de securitate al liderului Republicii Cecene. În 2023, a devenit curator al Batalionului cecen „Șeicul Mansur”, iar în 2024 a fost desemnat curator al Universității Forțelor Speciale Ruse „V.V. Putin” din Gudermes.

În 2025, Adam Kadîrov a preluat controlul asupra Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Cecene și a fost cooptat și în cadrul Curții Arabe de Arbitraj, instituție înființată de Consiliul pentru Unitate Economică Arabă. Fiul cel mic al liderului Ceceniei este decorat cu titlul de Erou al Republicii și a primit Ordinul Kadîrov, precum și medalii ale Gărzii Naționale a Rusiei.

Top articole

Partenerii noștri

image
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către Israel, anunță presa de la Tel Aviv
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Haos la Guvern. Ordonanța crizei carburanților a fost introdusă în ultimul moment pe ordinea de zi. Cum arată forma finală și ce prevede
gandul.ro
image
În inima Căii Lactee, există un nor cosmic care ar putea avea gust de zmeură și rom, ar putea fi alcoolic și foarte toxic
mediafax.ro
image
Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi
fanatik.ro
image
Gesine Weber, cercetătoare la Centre for Security Studies: „Dacă Europa ar decide să susțină efortul SUA în Orientul Mijlociu, apelurile ar veni în detrimentul credibilității europene”
libertatea.ro
image
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
cancan.ro
image
OFICIAL Calendarul plății pensiilor și ajutoarelor la pensie, dat peste cap. Care vor fi întârziate 30 zile?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Ce faci dacă un sistem fotovoltaic nu produce suficient. Ce poți face ca să nu pierzi bani
playtech.ro
image
Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim și-n aur!”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Mare atenție la aceste simptome❗️ Primul lucru pe care trebuie sa il faci
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea care dă drumul la bani europeni pentru pachete alimentare, vouchere sau tichete sociale
romaniatv.net
image
Iranul analizează un plan american de încetare a focului, dar nu are în vedere negocieri! Trump spune că liderii de la Teheran doresc un acord
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
Click!

image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!