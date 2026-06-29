Video Fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, gesturi teribiliste în trafic. S-a filmat cum conduce un bolid pe contrasens cu peste 100 km/h

Adam Kadîrov, fiul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, apare într-o înregistrare video în timp ce conduce un autoturism de lux cu viteză de peste 100 km/h pe contrasens și încalcă mai multe reguli de circulație, potrivit unor imagini publicate de presa rusă independentă.

Clipul, difuzat pe canalul de Telegram al publicației „Verstka”, are aproximativ 13 secunde și surprinde un vitezometru care indică inițial 77 km/h, urmat de o creștere a vitezei până la 112 km/h, în timp ce mașina circulă pe contrasens și încalcă o linie continuă.

În imagini apare și un pasager a cărui identitate nu este cunoscută, iar în fundal se aude muzică. Locația și data exactă a înregistrării nu sunt precizate, nefiind clar dacă incidentul a avut loc în Groznîi sau într-o altă localitate.

Sursa video Facebook/Телеканал Дождь

Multiple încălcări ale legislației rutiere

Potrivit interpretării publicate de jurnaliștii ruși, înregistrarea ar indica mai multe încălcări ale regulilor de circulație, inclusiv depășirea limitei de viteză în localitate, circulația pe contrasens și folosirea telefonului mobil în timpul condusului.

În mod normal, astfel de abateri ar putea atrage sancțiuni precum suspendarea permisului de conducere și amenzi, însă nu există informații oficiale privind eventuale măsuri luate în acest caz.

Reacții și context

Adam Kadîrov, fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost implicat în ultimii ani în mai multe episoade mediatizate în presa rusă, fiind decorat public în repetate rânduri de oficiali din regiuni ale Federației Ruse, relatează Focus.ua.

În 2023, el a apărut într-o înregistrare controversată legată de un incident de violență, iar ulterior a primit mai multe distincții oficiale, inclusiv titlul de „Erou al Ceceniei”.

Informații contradictorii privind incidente anterioare

În spațiul public au circulat și informații neconfirmate oficial privind un accident rutier grav în care ar fi fost implicat Adam Kadîrov la începutul anului 2025, incident despre care unele surse media au relatat că ar fi fost mușamalizat. Ulterior, acesta a reapărut în public la evenimente oficiale din Groznîi.

Până în acest moment, nu există o reacție oficială din partea autorităților din Cecenia sau a familiei Kadîrov privind imaginile apărute recent.