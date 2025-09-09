search
Despot momeală. Kim Jong-un își expune fiica pentru public, dar moștenitorul real al dinastiei se află, probabil, în Occident

0
0
Publicat:

Apariția fiicei liderului nord-coreean Kim Jong-un la parada militară din China a fost, pentru mulți observatori, un nou act regizat în teatrul opac al dinastiei Kim. Însă, dincolo de imaginea atent cultivată a tinerei Kim Ju Ae, în vârstă de 12 ani, unii analiști cred că adevăratul moștenitor al „regatului ermetic” nu se află la Phenian, ci într-o bancă de școală dintr-un oraș vestic.

Kim Ju Ae, în vârstă de 12 ani, moștenitoarea dinastiei Kim?/FOTO:EPA/EFE
Kim Ju Ae, în vârstă de 12 ani, moștenitoarea dinastiei Kim?/FOTO:EPA/EFE

Aceasta este ipoteza lansată de fostul director al serviciilor secrete sud-coreene, actual parlamentar Park Jie-won, care susține că regimul de la Phenian o aduce în prim-plan pe Ju Ae nu pentru a-i pregăti succesiunea, ci pentru a ascunde existența unui fiu necunoscut, educat în străinătate, așa cum au fost, în trecut, și actualul lider, dar și sora sa, Kim Yo Jong.

Simbol și paravan

Prezența constantă a lui Kim Ju Ae alături de tatăl său în evenimente oficiale – inclusiv la defilarea grandioasă din Beijing, în prezența liderilor Vladimir Putin și Xi Jinping – a fost interpretată inițial ca un semn al unui transfer treptat de putere. Numeroși experți sud-coreeni au speculat în trecut că aceasta ar fi în pregătire pentru a deveni prima femeie care ar putea conduce Coreea de Nord.

Însă Park contrazice această teorie: „În regimurile socialiste sau în sistemele cu structură feudală, nu am avut niciodată o succesiune în care o fiică a preluat conducerea”, a declarat acesta într-un interviu la radio YTN.

În opinia sa, expunerea intensă a lui Ju Ae servește unui scop strategic de disimulare: în timp ce lumea se uită la fiica vizibilă, un fiu ar fi trimis discret să urmeze același traseu educațional pe care l-au parcurs și predecesorii săi — în școli elvețiene sau vest-europene, departe de ochii publicului internațional.

Moștenirea puterii în stil dinastic

Kim Jong-un însuși a studiat în Elveția, sub identitate falsă, înainte de a fi adus în țară, în ultimele luni de viață ale tatălui său, Kim Jong-il. În mod similar, Kim Yo Jong a fost educată în Occident, într-o perioadă în care familia Kim păstra discreția totală asupra membrilor săi tineri.

Faptul că fiica sa apare în public – o ruptură față de politica de invizibilitate tradițională a dinastiei – poate fi interpretat drept o mișcare calculată: „Kim o iubește, fără îndoială, dar succesiunea nu este o chestiune sentimentală, ci una de putere”, punctează Park Jie-won.

Un regim al epurărilor și simbolurilor

Dinastia Kim este bine cunoscută pentru lipsa de toleranță în rândurile propriei familii. Kim Jong-nam, fratele vitreg al lui Kim Jong-un, a fost asasinat cu un agent neurotoxic în Malaezia în 2017 — un act atribuit de majoritatea experților serviciilor nord-coreene, cu aprobarea liderului de la Phenian.

Într-un astfel de context, speculațiile despre moștenirea puterii capătă o dimensiune nu doar politică, ci existențială: cine trăiește destul încât să succedă?

Între parade și alianțe autoritare

Vizita recentă a lui Kim Jong-un în China – realizată cu trenul său blindat, simbol al izolării și protecției absolute – l-a plasat într-un cerc restrâns, dar semnificativ, al autocraților contemporani. Alături de Xi Jinping și Vladimir Putin, Kim pare să își securizeze poziția internațională prin gesturi simbolice de solidaritate autoritară, în ciuda sancțiunilor și a presiunii internaționale.

Nord-coreenii, între timp, rămân ținuți în întuneric, în spatele unui paravan construit din mitologie de familie, parade televizate și loialitate forțată.

Iar în spatele acestui decor rigid, succesiunea reală se scrie, poate, într-un registru școlar dintr-un oraș vestic, sub numele unui elev pe care nimeni nu îl cunoaște încă.

