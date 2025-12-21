Un bărbat a împușcat mortal cel puţin zece persoane şi a rănit alte zece într-un atac în Africa de Sud, lângă Johannesburg

Un bărbat înarmat a ucis cel puţin zece persoane şi a rănit alte zece într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat duminică, 21 decembrie, poliţia locală.

Atacul a avut loc în Bekkersdal, la 40 km sud-vest de Johannesburg, iar motiovul nu e clar, a declarat poliţia pentru Agence France-Presse, citată de News.ro.

„Unele victime au fost împuşcate la întâmplare pe stradă de către persoane necunoscute înarmate”, se arată într-o declaraţie a poliţiei.

Împuşcăturile au avut loc în apropierea unui bar informal, o zonă săracă situată în apropierea unor importante mine de aur din Africa de Sud.

„Zece persoane au murit. Nu avem informaţii detaliate despre identitatea lor”, a declarat Brig Brenda Muridili, purtătorul de cuvânt al poliţiei din provincia Gauteng.

Persoanele rănite au fost transportate la spital.

În urmă cu două săptămâni, pe 6 decembrie, oameni înarmaţi au atacat o pensiune din apropierea capitalei Pretoria, ucigând 12 persoane, printre care şi un copil de trei ani. Poliţia a declarat că împuşcăturile au avut loc într-un loc unde se vindea ilegal alcool.

Africa de Sud, cu o populaţie de 63 de milioane de locuitori, are o rată ridicată a criminalităţii, inclusiv una dintre cele mai ridicate rate ale omuciderilor din lume.

Amintim că, în 2023, zece membri ai aceleiaşi familii din Africa de Sud au fost ucişi, la domiciliul lor, de bărbaţi înarmaţi.