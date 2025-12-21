search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Dieta nebună a unui pivot din NBA. Steven Adams își începe ziua cu șase ouă și o jumătate de kilogram de carne tocată

Steven Adams (32 de ani), pivotul neozeelandez de la formația Houston Rockets, are cifre impresionante în campionatul nord-american de baschet - NBA (are o medie între 8-9 recuperări pe meci, cu un record personal de 23), dar nu toată lumea știe despre obiceiurile sale alimentare neobișnuite, pe care Adams însuși le-a dezvăluit în podcastul The Old Man and The Three.

Steven Adams își promovează un look fioros FOTO Captură video
Steven Adams își promovează un look fioros FOTO Captură video

Adams își începe ziua cu un mic dejun format din șase ouă și o jumătate de kilogram de carne tocată, completate cu o aromă încântătoare pe care toți coechipierii săi trebuie să o îndure, având în vedere că mănâncă adesea în sala în care se face analiza video a jocurilor. „De fapt, când le deschizi, ouăle nu miros grozav”, precizează Steven. Colegul său de echipă, Reed Sheppard, și el invitat la podcast, i-a împărtășește sentimentele: „Aduce totul în camera video a echipei, care nu este foarte mare. Vă puteți imagina mirosul «minunat» pe care îl emană aerul în fiecare dimineață”, spune el ironic.

Pasiunea lui Adams pentru ouă este aproape viscerală: „Urmăresc ce spune Gordon Ramsay. Cu ouăle, trebuie să-ți iei timp; nu le spargi doar: le pui pe aragaz, le amesteci, le iei de pe aragaz, le amesteci din nou. Pare ciudat, dar funcționează”, a declarat el pentru ziarul neozeelandez Stuff. 450 de grame de carne de vită tocată, nu este tocmai un aliment de bază pentru micul dejun, completează aportul de proteine.

Adams nu face excepție la cină, mai ales când alege să mănânce la trei restaurante diferite: „E un pic ciudat. Mental, o singură bucătărie ar fi suficientă pentru mine, dar depinde de tip. Dacă mănânc doar o friptură, ajung în punctul în care mă gândesc: «OK, e suficient», dar dacă apoi mănânc mâncare vietnameză, pot mânca din nou mult. E ca și cum totul s-ar reseta”.

Nu-i lipsește fructele și legumele

.În plus, pentru a se asigura că nu pierde nimic, Adams preferă să mănânce fripturi fără tacâmuri: direct cu mâinile. „În apărarea mea, pot spune că atunci când mănânci o friptură, dacă o faci cu mâinile, nu-ți arzi niciodată limba; este o idee bună”.

Indiferent de obiceiurile ei particulare, Adams combină toate acestea cu cantități la fel de mari de fructe și legume: „Antrenorul meu nu recomandă un număr specific de calorii de consumat în fiecare zi sau alimente specifice de mâncat, dar evident fructele și legumele sunt esențiale. Regula mea generală este: pentru fiecare porție de carne, două porții de legume. Este un principiu simplu de urmat și funcționează pentru mine”, a declarat pentru Stuff.

Mâncarea lui preferată, însă, este o mâncare tradițională maori: „E al naibii de bună. Practic, e un fel de supă fierbinte, o mâncare maori cu năsturel (o plantă bogată în nutrienți), oase de porc și dough boys (un tip de găluște făcute din făină, apă și sare). Poate fi și sănătoasă; trebuie doar să adaugi multe legume și să nu adaugi prea multă sare”.

