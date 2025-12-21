search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
Topul celor mai căutate locuri de muncă în 2025: cine sunt marii câștigători

Românii aflați în căutarea unui loc de muncă în 2025 au pus din nou accent pe stabilitate și venituri sigure. Meseria de șofer a fost cea mai căutată în acest an, chiar dacă interesul a scăzut ușor față de 2024. Pe următoarele poziții în clasament se află contabilul și asistentul medical, ambele în creștere semnificativă.

Care sunt cele mai căutate locuri de muncă FOTO: Arhivă
Care sunt cele mai căutate locuri de muncă FOTO: Arhivă

Jobul de șofer a fost cel mai râvnit de românii care au căutat un loc de muncă în 2025. Potrivit datelor eJobs, una dintre cele mai mari platforme de recrutare din România, această meserie a generat aproximativ 1,35 milioane de căutări. Candidații s-au orientat în special către pozițiile de șofer categoria B, șofer de distribuție și șofer de TIR.

Deși se află detașat pe primul loc, interesul pentru această profesie a scăzut cu aproape 15% față de anul trecut. Chiar și așa, șoferul continuă să domine topul celor mai căutate meserii din România, relatează Digi24.

Contabilii și asistenții medicali, în creștere puternică

Pe locul al doilea în clasament se află meseria de contabil, cu 681.000 de căutări înregistrate de la începutul anului. Interesul pentru această poziție a crescut cu 52% comparativ cu 2024, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai dinamice ocupații din punct de vedere al cererii.

Podiumul este completat de asistentul medical, cu 626.000 de căutări. Și în acest caz se observă o creștere, de 19% față de anul precedent, semn că domeniul medical rămâne atractiv pentru candidați.

În topul căutărilor se mai regăsesc joburile din call-center, pozițiile de inginer și cele destinate muncitorilor calificați.

Dorință tot mai mare pentru munca remote, oferte tot mai puține

Datele eJobs arată că interesul pentru locurile de muncă remote continuă să crească. Numărul căutărilor pentru joburi la distanță a urcat cu 48% în acest an, ajungând la aproximativ 244.000. În schimb, oferta companiilor merge în direcția opusă: joburile remote reprezintă doar 3,6% din totalul locurilor de muncă scoase pe piață în 2025.

Pentru meseria de șofer, salariile variază semnificativ. Veniturile pornesc de la aproximativ 4.700 de lei și pot depăși 12.000 de lei în cazul șoferilor de TIR care efectuează curse internaționale.

Un asistent medical are un salariu mediu net de circa 4.800 de lei, în timp ce un operator call-center câștigă, în medie, aproximativ 3.900 de lei pe lună. În cazul contabililor, salariul mediu se situează în jurul valorii de 5.000 de lei lunar. Pentru ingineri, veniturile încep de la aproximativ 6.000 de lei și pot ajunge până la 15.000 de lei, în funcție de specializare și experiență.

