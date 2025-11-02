Biroul premierului Benjamin Netanyahu anunță că Israelul a primit cadavrele a trei ostatici din Gaza

Israelul a primit din partea Crucii Roşii Internaţionale rămăşiţele a trei ostatici răpiţi de Hamas pe 7 octombrie 2023 şi duşi în Fâşia Gaza, a precizat duminică, într-un comunicat, biroul premierului Benjamin Netanyahu.

Sicriele ostaticilor, predate armatei israeliene şi Shin Bet, serviciul de securitate internă, "vor fi transferate în Israel, unde vor fi primite în timpul unei ceremonii militare", după care vor fi transportate la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru a fi identificate, precizează biroul premierului, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Hamas nu anunţă în avans identitatea cadavrelor ostaticilor eliberaţi, însă duminică a publicat imagini cu o geantă albă pe care era înregistrat numele Asaf Hamami, precum şi permisul său de conducere, atunci când a anunţat predarea a trei cadavre, potrivit EFE.

Asaf Hamami deţinea cel mai înalt grad, colonel în Brigada Sud a Diviziei Gaza a armatei, printre soldaţii ucişi de Hamas pe 7 octombrie 2023, ziua în care militanţii din Fâşia Gaza au ucis aproape 1.200 de persoane şi au luat ostatici alţi 251.

Brigăzile Al Qassam, aripa armată a Hamas, anunţaseră anterior că vor preda duminică seara trei cadavre descoperite în sudul Fâşiei Gaza.

Până pe 2 noiembrie, Hamas şi miliţiile din Gaza încă deţineau în enclavă cadavrele a 11 ostatici. Dacă institutul criminalistic israelian confirmă că cele trei cadavre returnate sunt ale unor ostatici, mai rămân de returnat opt.

Din 10 octombrie, când a început armistiţiul, Hamas a eliberat 20 de ostatici supravieţuitori şi a început să returneze cadavrele celor ucişi.

Vineri, gruparea islamistă a predat Crucii Roşii trei cadavre, care, odată identificate în Israel, s-au dovedit că nu erau ale unor ostatici. Acest lucru, însă, nu a avut repercusiuni, deoarece Hamas declarase anterior că nu cunoştea în mod cert identitatea cadavrelor pe care le preda. Israelul a returnat cele trei cadavre în Gaza la scurt timp după aceea.