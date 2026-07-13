Familia Castro îi oferă lui Trump o insulă pentru dezvoltarea unui „super-complex turistic”, în timp ce președintele SUA amenință să decapiteze regimul cubanez

Membri ai familiei Castro ar fi încercat să atragă interesul președintelui american Donald Trump pentru un proiect turistic pe insula Cayo Santa María, în schimbul relaxării sancțiunilor impuse Cubei. Casa Albă afirmă însă că nu există negocieri directe cu familia Castro, iar informațiile nu au fost confirmate din surse oficiale independente.

Potrivit publicației The Sun, familia Castro ar fi propus transformarea insulei cubaneze Cayo Santa María într-o destinație turistică de lux care ar urma să poarte numele „Trump Island”, în cadrul unui posibil acord menit să atragă investiții străine și să reducă presiunea economică asupra Cubei.

Articolul citează surse anonime care susțin că proiectul ar presupune construirea unui complex hotelier și a unui cazinou, condiționat de ridicarea sancțiunilor americane împotriva Havanei. Publicația afirmă că autoritățile cubaneze încearcă să promoveze hoteluri neocupate și terenuri de pe litoral către investitori internaționali, inclusiv către o companie de familie din Emiratele Arabe Unite interesată de un resort sub brandul Trump.

Administrația Trump a respins însă existența unor negocieri directe cu familia Castro privind un astfel de proiect.

Presiunea sancțiunilor asupra Cubei

Informațiile apar într-un context în care Washingtonul și-a intensificat presiunea asupra regimului cubanez. Recent, autoritățile americane au anunțat acuzații penale împotriva fostului lider cubanez Raúl Castro, în legătură cu doborârea, în 1996, a două aeronave aparținând unei organizații a exilaților cubanezi din Miami.

Totodată, Departamentul Trezoreriei al SUA a impus sancțiuni împotriva conglomeratului GAESA, controlat de armata cubaneză și considerat principalul pilon economic al regimului.

Potrivit The Sun, aceste măsuri ar fi agravat dificultățile economice ale Cubei și ar fi determinat autoritățile de la Havana să caute noi canale de dialog cu Washingtonul.

Relatări despre contacte neoficiale

Publicația susține că ar exista contacte neoficiale între reprezentanți ai administrației americane și membri ai familiei Castro, inclusiv cu Raúl Castro Jr., cunoscut sub porecla „El Cangrejo” („Crabul”).

Conform acelorași surse, acesta ar fi încercat să transmită propuneri direct președintelui Trump, ocolind Departamentul de Stat. Casa Albă nu a confirmat existența unor astfel de demersuri.

Interes pentru investiții în sectorul turistic

Cayo Santa María este una dintre cele mai importante destinații turistice din Cuba, situată pe coasta nordică a insulei și legată de continent printr-un dig rutier de aproximativ 48 de kilometri.

The Sun afirmă că mai mulți investitori americani și lanțuri hoteliere ar analiza oportunități de preluare a unor proiecte abandonate de investitori europeni și din Orientul Mijlociu după înăsprirea sancțiunilor împotriva Cubei.

Până în prezent, nu există informații oficiale care să confirme existența unui proiect denumit „Trump Island”, iar publicația precizează că această denumire apare doar ca o posibilă opțiune aflată în analiză.

Relațiile dintre Statele Unite și Cuba rămân marcate de sancțiuni economice și tensiuni diplomatice. Economia cubaneză traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se cu penurii de combustibil, întreruperi frecvente ale alimentării cu energie electrică, inflație și lipsa produselor de bază.

În acest context, orice eventuală apropiere între Washington și Havana ar reprezenta o schimbare majoră de politică externă. Până în prezent, însă, autoritățile americane nu au anunțat existența unor negocieri privind investiții turistice sau relaxarea sancțiunilor în schimbul unor proiecte economice în Cuba.