search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Familia Castro îi oferă lui Trump o insulă pentru dezvoltarea unui „super-complex turistic”, în timp ce președintele SUA amenință să decapiteze regimul cubanez

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Membri ai familiei Castro ar fi încercat să atragă interesul președintelui american Donald Trump pentru un proiect turistic pe insula Cayo Santa María, în schimbul relaxării sancțiunilor impuse Cubei. Casa Albă afirmă însă că nu există negocieri directe cu familia Castro, iar informațiile nu au fost confirmate din surse oficiale independente.

Insula cubaneză Cayo Santa María/FOTO:holasunholidays.ca
Insula cubaneză Cayo Santa María/FOTO:holasunholidays.ca

Potrivit publicației The Sun, familia Castro ar fi propus transformarea insulei cubaneze Cayo Santa María într-o destinație turistică de lux care ar urma să poarte numele „Trump Island”, în cadrul unui posibil acord menit să atragă investiții străine și să reducă presiunea economică asupra Cubei.

Articolul citează surse anonime care susțin că proiectul ar presupune construirea unui complex hotelier și a unui cazinou, condiționat de ridicarea sancțiunilor americane împotriva Havanei. Publicația afirmă că autoritățile cubaneze încearcă să promoveze hoteluri neocupate și terenuri de pe litoral către investitori internaționali, inclusiv către o companie de familie din Emiratele Arabe Unite interesată de un resort sub brandul Trump.

Administrația Trump a respins însă existența unor negocieri directe cu familia Castro privind un astfel de proiect.

Presiunea sancțiunilor asupra Cubei

Informațiile apar într-un context în care Washingtonul și-a intensificat presiunea asupra regimului cubanez. Recent, autoritățile americane au anunțat acuzații penale împotriva fostului lider cubanez Raúl Castro, în legătură cu doborârea, în 1996, a două aeronave aparținând unei organizații a exilaților cubanezi din Miami.

Totodată, Departamentul Trezoreriei al SUA a impus sancțiuni împotriva conglomeratului GAESA, controlat de armata cubaneză și considerat principalul pilon economic al regimului.

Potrivit The Sun, aceste măsuri ar fi agravat dificultățile economice ale Cubei și ar fi determinat autoritățile de la Havana să caute noi canale de dialog cu Washingtonul.

Relatări despre contacte neoficiale

Publicația susține că ar exista contacte neoficiale între reprezentanți ai administrației americane și membri ai familiei Castro, inclusiv cu Raúl Castro Jr., cunoscut sub porecla „El Cangrejo” („Crabul”).

Conform acelorași surse, acesta ar fi încercat să transmită propuneri direct președintelui Trump, ocolind Departamentul de Stat. Casa Albă nu a confirmat existența unor astfel de demersuri.

Interes pentru investiții în sectorul turistic

Cayo Santa María este una dintre cele mai importante destinații turistice din Cuba, situată pe coasta nordică a insulei și legată de continent printr-un dig rutier de aproximativ 48 de kilometri.

The Sun afirmă că mai mulți investitori americani și lanțuri hoteliere ar analiza oportunități de preluare a unor proiecte abandonate de investitori europeni și din Orientul Mijlociu după înăsprirea sancțiunilor împotriva Cubei.

Până în prezent, nu există informații oficiale care să confirme existența unui proiect denumit „Trump Island”, iar publicația precizează că această denumire apare doar ca o posibilă opțiune aflată în analiză.

Relațiile dintre Statele Unite și Cuba rămân marcate de sancțiuni economice și tensiuni diplomatice. Economia cubaneză traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se cu penurii de combustibil, întreruperi frecvente ale alimentării cu energie electrică, inflație și lipsa produselor de bază.

În acest context, orice eventuală apropiere între Washington și Havana ar reprezenta o schimbare majoră de politică externă. Până în prezent, însă, autoritățile americane nu au anunțat existența unor negocieri privind investiții turistice sau relaxarea sancțiunilor în schimbul unor proiecte economice în Cuba.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii fostei coaliții. Programul consultărilor
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
OFICIAL! Istvan Kovacs, OUT de la CM 2026. Arbitrul român tocmai a primit vestea de la FIFA. Nu a prins nici semifinale, nici finale
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Țiriac Jr. a văzut imaginile cu Simona Halep și noul partener: "Ai reușit!". "Răspunsul" fostei sportive a venit instant
digisport.ro
image
Ramona Olaru a încins internetul cu pozele din vacanță. Unde își petrece concediul vara aceasta
click.ro
image
Să bombardăm Arctica, să ridicăm un baraj în Mediterană și să construim o a doua Lună. Cinci planuri nebunești de geoinginerie
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
România a intrat pe minus la angajări. Un singur județ mai angajează, Bucureștiul a pierdut peste 15.000 de salariați într-un an
playtech.ro
image
Vin banii la Craiova! Rotaru vinde din acțiuni și vrea să transforme Universitatea într-o adevărată forță
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Final incendiar la „Beach, Please!”: Tyla, apariție spectaculoasă pe scenă. Festivalul a doborât un nou record
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Românii trebuie să își înregistreze casele. Succesiunile sunt gratuite
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Tragedie la Hollywood! Sam Neill, celebrul actor din „Jurassic Park”, s-a stins din viață
click.ro
image
Trei lucruri care i-au placut Monicăi Bîrlădeanu la Beach, Please!
click.ro
Charles, Archie, Lilibet colaj jpg
În sfârșit, și-a ținut nepoții în brațe! Întâlnirea istorică dintre Charles, Harry și Meghan s-a petrecut în locul preferat al Regelui
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mama, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!