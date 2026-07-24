Predoiu, despre proiectul privind integritatea: „Unele amendamente nu reflectă fidel viziunea mea juridică”

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a explicat vineri de ce a depus, în calitate de senator, propunerea legislativă privind integritatea, precizând că demersul a fost necesar pentru deblocarea procedurii parlamentare și evitarea pierderii unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), relatează Agerpres.

Predoiu a precizat că forma depusă în Parlament conține și amendamente formulate de partidele care au participat la consultări, deși unele dintre acestea nu corespund propriei sale viziuni juridice.

„Din punctul meu de vedere, a fost o decizie politică şi de stat, menită să ofere o şansă de ieşire dintr-un impas, cu toate costurile de imagine aferente, uneori inevitabile în astfel de situaţii, de care am fost conştient”, a transmis Predoiu.

De ce a depus Predoiu proiectul ca senator

Ministrul a explicat că proiectul inițial a fost elaborat de Ministerul Justiției împreună cu Agenția Națională de Integritate (ANI) și transmis Comisiei Europene. Potrivit acestuia, documentul conține garanțiile de transparență solicitate de ANI și rezultate din jurisprudența națională și europeană.

Ulterior, la solicitarea premierului, au fost organizate consultări cu partidele parlamentare care au dorit să participe. PNL, USR și UDMR au formulat amendamente, iar două dintre formațiuni ar fi condiționat participarea la procesul de adoptare a legii de includerea propriilor propuneri în proiectul care urma să ajungă în Parlament.

Predoiu susține că alternativa ar fi fost menținerea blocajului. După consultări cu premierul, s-a decis ca proiectul să fie depus de el în calitate de senator, în condițiile în care Guvernul interimar nu putea iniția proiecte de lege.

„Datoria mea a fost să deblochez procesul parlamentar”

Predoiu a menținut la Comisia Europeană forma elaborată de Ministerul Justiției și ANI, iar în Parlament a depus varianta care include amendamentele formulate în urma consultărilor politice.

„Acest demers (...) are, aşadar, semnificaţia deblocării unei situaţii de stat care ameninţa să conducă, prin inacţiune, la pierderea unui jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, chiar dacă în cadrul proiectului există amendamente care nu reflectă fidel viziunea mea juridică”, a transmis ministrul interimar.

El a subliniat că forma finală urmează să fie stabilită de Parlament, unde proiectul va putea fi dezbătut și modificat de toate formațiunile politice.

„Viziunea mea juridică integrală asupra subiectului este reflectată fidel în Proiectul elaborat de Agenţia Naţională de Integritate şi Ministerul Justiţiei, depus la Comisia Europeană. Datoria mea a fost să deblochez procesul parlamentar”, a adăugat Predoiu.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că Guvernul va susține în Parlament introducerea obligativității publicării declarațiilor de avere pe site-urile instituțiilor. Proiectul privind incompatibilitățile și reforma ANI urmează să fie dezbătut în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.