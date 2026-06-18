Conducerea comunistă a Cubei ia măsuri capitaliste. Reforme economice pentru a stimula investițiile și sectorul privat

Partidul Comunist din Cuba a aprobat miercuri un nou pachet de reforme economice menite să atragă investiții și să ofere un rol mai important sectorului privat, în contextul dificultăților economice tot mai accentuate cu care se confruntă țara.

Televiziunea de stat a anunțat că membrii Comitetului Central au aprobat propunerile privind „transformările economice și sociale”, discutate în cadrul unei sesiuni extraordinare. Printre măsuri se numără atragerea de capital din partea cubanezilor care trăiesc în străinătate și reducerea dimensiunii aparatului de stat.

Președintele Miguel Díaz-Canel a prezentat reformele drept unele dintre cele mai importante adoptate în ultimii ani. Acestea au primit și sprijinul fostului lider cubanez Raul Castro, care a transmis într-o scrisoare adresată participanților la reuniune că măsurile reprezintă „cea mai benefică opțiune pentru revoluție în acest moment”.

Economia, afectată de lipsuri și pene de curent

Autoritățile cubaneze încearcă să găsească soluții pentru o economie afectată de lipsa alimentelor, combustibilului, apei potabile și medicamentelor, precum și de pene de curent care, în unele zone, pot dura mai mult de 30 de ore.

Criza economică s-a adâncit în ultimele luni, după ce administrația Trump a intensificat presiunea asupra Havanei. Potrivit AFP, restricțiile impuse asupra exporturilor de petrol către Cuba au împins economia insulei și mai aproape de colaps.

Un antreprenor din Havana, proprietarul unui mic supermarket privat, a declarat pentru AFP că salută orice măsură care ar putea contribui la revigorarea economiei cubaneze.

Potrivit AFP, Guvernul de la Havana poartă în prezent discuții cu Washingtonul și încearcă să deschidă noi oportunități de investiții pentru cubanezii din țară și din diaspora.

Mai mult spațiu pentru mediul privat

Sectorul privat a început să capete o importanță tot mai mare în economia Cubei după ce autoritățile au permis, în 2021, înființarea unor afaceri private cu până la 100 de angajați.

Díaz-Canel a anunțat că investitorii cubanezi vor beneficia de condiții similare celor oferite investitorilor străini. În paralel, guvernul intenționează să reducă numărul ministerelor și al funcționarilor publici.

Premierul Manuel Marrero a declarat că reformele nu înseamnă o retragere a statului din economie sau din domeniul social. Potrivit acestuia, măsurile urmăresc adaptarea modelului economic cubanez la actualele condiții, fără abandonarea rolului statului în furnizarea serviciilor publice.

Unele dintre măsurile aprobate reiau însă propuneri discutate și în trecut, inclusiv acordarea unei autonomii mai mari companiilor de stat, care generează aproximativ 80% din activitatea economică a țării.

Rămâne însă neclar dacă reformele vor fi suficiente pentru a satisface cererile administrației Trump, care a pledat pentru schimbări profunde ale modelului economic cubanez.