Cuba se confruntă cu o nouă prăbușire totală a rețelei sale electrice naționale, lăsând aproape 10 milioane de oameni fără energie. Acesta reprezintă cel puțin al treilea blackout major din ultimele șase luni și al optulea de la finele anului 2024, pe fondul unei crize energetice severe alimentate de blocada Washingtonului asupra livrărilor de petrol.

Compania națională de electricitate, Union Electrica de Cuba (UNE), a confirmat oprirea completă a sistemului, precizând că investighează cauzele care au dus la acest colaps structural. Ministrul Energiei și Minelor, Vicente de la O Levy, a anunțat că autoritățile depun eforturi pentru reconectarea rețelei și că au fost activate micro-sisteme de urgență pentru a alimenta infrastructura critică și serviciile vitale.

O criză profundă a resurselor de bază

Situația energetică a insulei s-a deteriorat dramatic după ianuarie 2026, moment în care Statele Unite au impus restricții dure ce vizează oprirea livrărilor de țiței dinspre principalii furnizori ai Cubei.

Efectele pe termen lung ale acestei strategii de presiune economică se resimt direct în viața de zi cu zi a populației. Întreruperile planificate de curent au ajuns să dureze până la 18 sau chiar 70 de ore pe zi în anumite regiuni. Din cauza lipsei de refrigerare din depozite, importatorii și distribuitorii locali au sistat livrările de carne și lactate.

Transportul public urban este aproape complet blocat din cauza penuriei de combustibil, iar deșeurile menajere rămân neridicate de pe străzi.

Majoritatea universităților și școlilor s-au închis, trecând la un format de educație la distanță, în timp ce spitalele primesc doar cazurile de extremă urgență.

Președintele cubanez, Miguel Díaz-Canel, a acuzat direct Washingtonul de tentativă de provocare a „unei explozii sociale prin asfixiere economică”. În intervențiile sale publice, liderul de la Havana a cerut municipalităților o mai mare autonomie și a îndemnat populația să abordeze criza cu o mentalitate de război, apelând la „rezistență creativă”. Din cauza lipsei de gaze și electricitate, mulți locuitori au fost nevoiți să revină la gătitul cu cărbune și lemne de foc.

Presiunile de la Washington și mizele politice

Administrația președintelui american Donald Trump nu ascunde faptul că urmărește o schimbare de regim la Havana. Într-o declarație fermă, liderul de la Casa Albă a numit Cuba o „amenințare extremă la adresa securității naționale” din cauza legăturilor sale strânse cu Moscova și Beijingul, amenințând cu oprirea completă a resurselor financiare și de petrol dacă nu se ajunge la un acord diplomatic în termenii dictați de SUA.

Secretarul de stat Marco Rubio coordonează negocierile din partea americană. Surse diplomatice citate de publicații internaționale sugerează că Washingtonul și-a intensificat solicitările, vizând înlocuirea președintelui Díaz-Canel, dar și purtând discuții informale cu figuri de fundal, cum ar fi Raúl Rodríguez Castro, nepotul fostului lider Raúl Castro.

Maria Elvira Salazar, reprezentantă republicană din Florida, a declarat că „este dureros să te gândești la mamele înfometate și la copiii care au nevoie de ajutor. Dar aceasta este o alegere brutală pe care trebuie să o facem: să ușurăm viața oamenilor pe termen scurt sau să eliberăm Cuba pentru totdeauna.”

Impactul asupra turismului și economiei

Sectorul turismului, o sursă vitală de valută pentru Cuba, s-a prăbușit rapid după declanșarea blocadei. La începutul anului 2026, operatorii aerieni din Canada și Rusia – principalele țări de proveniență a turiștilor – au suspendat zborurile din cauza lipsei de combustibil pe aeroporturile cubaneze, organizând zboruri de evacuare pentru mii de cetățeni aflați pe insulă.

Deși Adunarea Națională de la Havana a aprobat recent un pachet de reforme economice substanțiale – permițând pentru prima dată investițiile străine directe și dreptul emigranților de a deține afaceri – Departamentul de Stat al SUA a etichetat măsurile drept „semnale de fum superficiale și întârziate”.

În timp ce piețele negre înfloresc, oferind benzină și medicamente de bază la prețuri speculative, oficialii de la Havana continuă să denunțe embargoul. Ministrul cubanez al Comerțului Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, a declarat pentru mass-media internațională că acțiunile Washingtonului reprezintă o formă de „pedeapsă colectivă” la adresa poporului cubanez.