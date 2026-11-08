Explozii în apropierea Strâmtorii Ormuz, după noi incidente în Iran. Un petrolier a lovit o mină navală. Bilanțul atacurilor din Yemen: 27 de morți

Mai multe explozii au fost raportate sâmbătă pe insula iraniană Qeshm și în portul Jask, în apropierea Strâmtorii Ormuz. În același timp, armata iraniană a anunțat că un petrolier a lovit o mină navală și a izbucnit în flăcări. În Yemen, atacurile aeriene asupra unui sat din apropierea capitalei Sanaa s-au soldat cu cel puțin 27 de morți și 36 de răniți, majoritatea femei și copii, pe fondul intensificării conflictului dintre rebelii houthi și forțele susținute de Arabia Saudită.

Explozii în apropierea Strâmtorii Ormuz, după noi incidente în Iran. Foto: AI

Potrivit agenției Reuters, care citează informații publicate de agenția iraniană Tasnim, două rachete au lovit insula Qeshm. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat dacă exploziile au provocat victime sau pagube materiale.

Incidentele au fost raportate la doar câteva zile după ce armata americană a efectuat atacuri asupra insulei. Un oficial din Statele Unite a descris operațiunea drept una limitată, precizând că aceasta nu a reprezentat o reluare a campaniei militare de amploare împotriva Iranului.

În regiune existau așteptări ca președintele american Donald Trump să reia operațiunile militare după alegerile de la jumătatea mandatului, organizate marți. Liderul de la Casa Albă amânase atacurile asupra Iranului în săptămânile premergătoare scrutinului.

Teheranul a avertizat în repetate rânduri că orice nouă ofensivă americană ar putea fi urmată de represalii împotriva obiectivelor militare americane și israeliene din statele vecine.

În paralel cu tensiunile din Iran, conflictul din Yemen a provocat noi victime. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise, iar alte 36 au fost rănite după ce mai multe locuințe din satul al-Shariya, situat în apropierea capitalei Sanaa, au fost lovite de atacuri aeriene. Cele mai multe victime ar fi femei și copii, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Ministerului Sănătății, instituție aflată sub controlul rebelilor houthi.

Anees Alasbahi, purtător de cuvânt al ministerului, a declarat pentru Associated Press că Arabia Saudită ar fi responsabilă pentru bombardamente.

Situația de securitate din Yemen s-a deteriorat rapid după ce, în timpul verii, a fost încălcat armistițiul care menținuse o perioadă de relativă stabilitate. Confruntările au reizbucnit între rebelii houthi, sprijiniți de Iran și aflați la conducerea capitalei Sanaa, precum și a zonelor din nordul și vestul țării, și forțele adverse, susținute de Arabia Saudită, care controlează teritorii din sud și est.

Un alt atac aerian, desfășurat vineri asupra unei piețe din sudul Yemenului, s-a soldat cu cel puțin 30 de morți, conform oficialilor houthi. Atât rebelii, cât și armata yemenită susținută de Riad au negat responsabilitatea și au acuzat tabăra adversă.

Intensificarea confruntărilor alimentează temerile privind o nouă escaladare a războiului civil, care durează de peste zece ani și a generat una dintre cele mai grave crize umanitare la nivel mondial.

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Tensiunile s-au extins și asupra Arabiei Saudite. Coaliția militară condusă de Riad, care sprijină guvernul yemenit, a anunțat vineri că a interceptat și distrus o dronă în apropierea capitalei saudite.

Sâmbătă dimineață, autoritățile de Apărare Civilă au emis o alertă de securitate pentru orașul Jizan, situat pe coasta de sud-vest a țării. Ulterior, în jurul prânzului, ora Marii Britanii, o avertizare similară a fost transmisă și pentru Najran, localitate aflată în apropiere.

Arabia Saudită se confruntă cu o intensificare a atacurilor rebelilor houthi încă din luna iulie, când escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a readus războiul din Yemen în prim-plan. În acest context, autoritățile de la Riad au solicitat sprijin militar din partea mai multor state aliate.

Reuters a relatat vineri, citând două surse militare siriene și un oficial american de rang înalt, că Siria a trimis în ultimele săptămâni un contingent restrâns de militari în Arabia Saudită. Aceștia ar urma să ofere consiliere și instruire militară, în contextul atacurilor lansate de rebelii houthi asupra regatului.

Informația a fost însă nuanțată de o sursă diplomatică siriană, care a declarat pentru agenția de stat SANA că Damascul nu are în vedere trimiterea de trupe în Yemen. Aceasta a respins scenariul unei desfășurări militare siriene în această țară, dar a precizat că relațiile de cooperare militară dintre Siria și Arabia Saudită ar putea deveni mai strânse în viitor.

Un alt incident a fost anunțat sâmbătă de armata iraniană. Potrivit comunicatului oficial, un petrolier care naviga la est de Strâmtoarea Ormuz a lovit o mină navală, după care la bordul navei a izbucnit un incendiu.

Autoritățile militare iraniene nu au oferit detalii despre pavilionul petrolierului sau despre destinația acestuia. În comunicat se precizează că nava avea sistemul de identificare oprit și se deplasa într-o „zonă interzisă”.

Evoluțiile readuc conflictul din Iran în atenția internațională, în contextul în care administrația Trump se confruntă și cu consecințele politice ale alegerilor americane de la jumătatea mandatului. Republicanii au pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului, iar războiul din Orientul Mijlociu a fost considerat unul dintre factorii care au contribuit la rezultatul scrutinului.

În ciuda situației tensionate, Donald Trump a transmis un mesaj optimist în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Sky News Dominic Waghorn, susținând că administrația sa gestionează bine conflictul și că există discuții cu Teheranul.

„Ne descurcăm foarte bine cu Iranul. Discutăm cu Iranul”, a declarat Trump.

Președintele american a susținut, de asemenea, că Statele Unite nu au înregistrat pierderi de militari în ultimele luni și că traficul prin Strâmtoarea Ormuz se desfășoară la un nivel ridicat.

„Nu am pierdut niciun soldat în șapte luni sau șase luni. Avem strâmtoarea deschisă la cel mai înalt nivel, se desfășoară mai multe afaceri cu petrol decât oricând”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.