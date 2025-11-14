search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Video Incendiu la un restaurant din Constanța. Zeci de persoane s-au autoevacuat în câteva minute

Publicat:

Un incendiu a izbucnit vineri seară la restaurantul Cosa din Constanța, unde 40 de persoane s-au autoevacuat înainte ca focul să se extindă. Din fericire, nu au fost victime, iar pompierii au reușit să localizeze rapid flăcările. 

Un incendiu a izbucnit la un restaurant din Constanța FOTO: Arhivă
Un incendiu a izbucnit la un restaurant din Constanța FOTO: Arhivă

Potrivit ISU Constanța, flăcările au izbucnit în această seară la restaurantul Cosa, aflat pe strada Unirii nr. 29. Incendiul s-a manifestat la burlanul de evacuare al localului, afectând hota și tubulatura. Au ars hota și tubulatura, fără alte pagube materiale, au transmis reprezentanții ISU.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Fripis, care au mobilizat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD B2, potrivit publicației locale ct100%.ro.

40 de persoane s-au autoevacuat 

În momentul izbucnirii incendiului, în restaurant se aflau aproximativ 40 de persoane adulte - 25 de bărbați și 15 femei. Toți au reușit să iasă la timp din local. Potrivit ISU, din clădire s-au autoevacuat 40 de persoane și, din fericire, nu au fost victime.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 20.30, fără a se extinde la alte spații ale clădirii.

Pompierii continuă verificările în zona afectată, pentru a înlătura orice risc de reaprindere și pentru a stabili cu exactitate cauza producerii incendiului.

Constanţa


