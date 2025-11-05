Pericol de explozie pe strada Popa Tatu din București. Sunt scăpări de gaze la o conductă aflată în subteran

Pompierii intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu din București.

Pompierii intervin miercuri seara pentru a preveni un posibil incendiu sau o explozie, în zona Popa Tatu.

”A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranță de 100m. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii”, potrivit ISU București-Ilfov.