O explozie produsă luni dimineață în camera centralei termice a unei școli din comuna Telega, județul Prahova, a dus la evacuarea a 43 de elevi și șase cadre didactice.

43 de elevi au fost evacuați Foto: shutterstock

Incidentul a fost semnalat luni, 2 noiembrie, în jurul orei 09:15, printr-un apel la numărul de urgență 112.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Prahova, explozia s-a produs în camera centralei termice pe lemne și nu a fost urmată de incendiu. De asemenea, clădirea școlii nu a fost afectată, relatează presa locală.

Zeci de elevi și profesori s-au autoevacuat

Până la sosirea echipajelor de intervenție, elevii și cadrele didactice s-au autoevacuat. În total, 43 de elevi și șase profesori au părăsit clădirea.

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Câmpina, o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi și o ambulanță SAJ Prahova.

Cursurile au fost suspendate pe parcursul zilei de luni, pentru remedierea situației. O parte din copii au fost deja preluați de părinți, mai transmite presa locală.