Luni, 9 Martie 2026
Concluziile unui raport al comunității americane de informații privind impactul unei operațiuni militare asupra regimului de la Teheran

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

O evaluare clasificată a comunității de informații din SUA a avertizat înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu că nici măcar un atac american la scară largă nu ar reuși, cel mai probabil, să răstoarne regimul din Iran, relatează Washington Post.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Raportul, elaborat de Consiliul Național de Informații (NIC) cu puțin timp înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze o campanie militară comună împotriva Iranului pe 28 februarie, concluzionează că instituțiile clericale și militare ale Iranului sunt structurate astfel încât să mențină continuitatea puterii chiar și în condiții extreme. Potrivit a trei persoane familiarizate cu documentul, analiza sugerează că opoziția iraniană, fragmentată și lipsită de unitate, are șanse reduse să preia controlul asupra guvernului.

NIC, organism care reunește analiști de rang înalt din întreaga comunitate de informații a SUA, a realizat raportul pentru a examina posibilele rezultate ale unor acțiuni militare îndreptate împotriva conducerii iraniene și a instituțiilor cheie ale statului. Concluziile reprezintă evaluarea colectivă a analiștilor din cele 18 agenții de informații americane.

Potrivit persoanelor familiarizate cu raportul, documentul analizează mai multe scenarii, inclusiv lovituri țintite împotriva liderilor iranieni și atacuri mai ample asupra instituțiilor militare și guvernamentale. În ambele cazuri, analiștii au concluzionat că structura de conducere a Republicii Islamice dispune de mecanisme menite să mențină stabilitatea chiar dacă liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi ucis.

Aceste mecanisme includ proceduri formale de succesiune gestionate de establishmentul clerical și consolidate de influența Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Raportul sugerează că aceste instituții ar acționa rapid pentru a păstra continuitatea puterii și pentru a preveni prăbușirea autorității statului.

Îndoieli privind preluarea puterii de către opoziție

Evaluarea pune sub semnul întrebării posibilitatea ca opoziția politică iraniană să umple un eventual vid de putere creat de acțiuni militare. Oficialii din domeniul informațiilor ar fi descris perspectiva ca grupurile de opoziție să preia controlul drept „puțin probabilă”, subliniind că aceste mișcări sunt fragmentate și nu dispun de capacitatea organizatorică necesară pentru a înlocui regimul actual.

Experții spun că această concluzie reflectă reziliența sistemului politic iranian.

Suzanne Maloney, vicepreședinte al Brookings Institution și specialistă în Iran, a apreciat că evaluarea pare să se bazeze pe o înțelegere profundă a funcționării Republicii Islamice.

„Pare o analiză foarte bine informată asupra sistemului iranian și a instituțiilor și proceselor construite de-a lungul multor ani”, a spus ea.

Washington Post notează că raportul nu pare să fi analizat alte posibile scenarii, precum trimiterea de trupe terestre în Iran sau înarmarea etnicilor kurzi din țară pentru a incita la rebeliune. Totodată, nu s-a putut stabili dacă campania la scară largă luată în calcul în documentul clasificat se suprapune cu operațiunile în curs din Iran.

Campania militară se extinde

Raportul clasificat a fost finalizat cu aproximativ o săptămână înainte ca Statele Unite și Israelul să înceapă operațiunea militară împotriva Iranului. De atunci, campania s-a extins dincolo de loviturile aeriene inițiale, incluzând operațiuni navale și cu submarine pe o arie geografică vastă, de la Oceanul Indian până la apele din apropierea Turciei, stat membru NATO.

Casa Albă a prezentat ofensiva, denumită Operațiunea Epic Fury, drept o acțiune strategică menită să slăbească capacitățile militare ale Iranului, mai degrabă decât drept o campanie menită să ducă la o schimbare a regimului.

„Președintele Trump și administrația au prezentat clar obiectivele operațiunii”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. „Acestea includ distrugerea infrastructurii de rachete balistice a Iranului, demolarea capacităților navale, eliminarea posibilității de a înarma grupări proxy și prevenirea obținerii unei arme nucleare. Regimul iranian este zdrobit.”

În ciuda acestor obiective oficiale, președintele Donald Trump a sugerat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea influența conducerea viitoare a Iranului dacă actualul regim s-ar prăbuși.

În declarații recente pentru NBC News, Trump a spus că dorește ca Iranul să aibă „un lider bun” și a sugerat că Washingtonul ar putea sprijini anumite persoane.

„Avem câteva persoane care cred că ar face o treabă bună”, a afirmat el.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a respins ideea că Trump va juca vreun rol în numirea viitorului lider al Iranului.

„Soarta dragului Iran, care este mai prețioasă decât viața, va fi determinată exclusiv de mândra națiune iraniană, nu de banda lui Jeffrey Epstein”, a scris Ghalibaf pe X, referindu-se la defunctul infractor sexual care a fost prieten cu Trump timp de mai mulți ani, înainte ca cei doi să se certe.

În același timp, au apărut speculații privind faptul că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem, ar urma să-i succeadă la putere, dar niciun anunț oficial nu a fost făcut.

Potrivit unui oficial occidental din domeniul securității, Corpul Gardienilor Revoluției ar susține candidatura acestuia, însă alți actori influenți ai sistemului politic iranian, inclusiv Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, s-ar opune.

Conform sistemului politic iranian, Adunarea Experților, un organism clerical, este responsabilă pentru alegerea unui nou lider suprem.

Puține semne de revoltă internă

Actuali și foști oficiali americani susțin că, până în prezent, există puține indicii privind o revoltă populară pe scară largă în Iran sau fisuri importante în cadrul conducerii sau forțelor de securitate care ar putea amenința regimul. Deși țara a cunoscut proteste masive în ultimii ani, generate în mare parte de dificultățile economice, forțele de securitate au demonstrat că sunt dispuse să reprime dur astfel de mișcări.

În timpul protestelor din ianuarie, mii de manifestanți au fost uciși.

În prezent, mesajul administrației americane către populația iraniană a fost să rămână în adăposturi până la încheierea campaniei de bombardamente americano-israeliene.

Analiștii consideră că liderii iranieni dețin în continuare controlul asupra instituțiilor interne cheie, inclusiv armata, forțele de securitate și structurile politice centrale. Această situație limitează capacitatea SUA de a dicta politica din Iran.

„A se supune lui Trump ar contrazice tot ceea ce reprezintă ei”, a spus Holly Dagres, cercetător senior la Washington Institute for Near East Policy. „Elita clericală este profund ideologică, iar rezistența față de influența americană face parte din identitatea regimului.”

Chiar dacă influența regională a Iranului ar putea slăbi în urma presiunii militare, experții cred că regimul ar putea continua să controleze situația internă.

„Nu există nicio altă forță în interiorul Iranului capabilă să confrunte puterea rămasă a regimului”, a spus Maloney. „Chiar dacă nu își pot proiecta eficient puterea în exterior, pot domina în continuare în interiorul țării.”

