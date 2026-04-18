Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Sondaj: Americanii nu cred afirmațiile lui Trump despre succes în războiului cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
Sprijinul pentru o acțiune militară împotriva Iranului în rândul alegătorilor americani rămâne slab.

Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE
La șapte săptămâni după începerea războiului cu Iranul, majoritatea alegătorilor americani consideră că președintele Donald Trump nu are un plan clar și mulți se îndoiesc că își atinge propriile obiective în acest război , scrie Politico .

Un nou sondaj Politico arată că sprijinul pentru acțiuni militare împotriva Iranului este slab - doar 38% dintre americani sunt în favoarea atacurilor, iar opiniile rămân în mare parte neschimbate față de zilele dinaintea războiului - în ciuda faptului că administrația Trump a avut la dispoziție săptămâni întregi pentru a-și justifica acțiunile.

Majoritatea respondenților consideră că războiul cu Iranul nu este în interesul poporului american, iar o parte semnificativă încă nu este convinsă că Trump are obiective clare - inclusiv o parte semnificativă a susținătorilor săi la alegerile din 2024.

Aproape jumătate dintre respondenți au declarat că Trump petrece prea mult timp cu afacerile internaționale decât cu problemele interne, inclusiv 29% dintre cei care au votat pentru el la alegerile din 2024.

Rezultatele sondajului sugerează că Trump a făcut puține progrese în câștigarea sprijinului public pentru un război cu Iranul, deoarece se confruntă cu îngrijorări tot mai mari că războiul - și efectele sale asupra prețurilor la benzină, petrol și alimente - ar putea submina șansele Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

”Poporul american nu era pregătit pentru asta”

„Cred că cea mai mare problemă este, în primul rând, că acest război nu a fost premeditat. Trump a făcut campanie împotriva acestui tip de politici și a acestui tip de acțiuni, apoi și-a schimbat poziția într-o clipă și astfel... poporul american nu era pregătit pentru asta”, a declarat strategul republican Jason Rowe.

Patruzeci și unu la sută dintre americani cred că Trump nu are niciun plan de rezolvare a conflictului cu Iranul, o cifră care a rămas practic neschimbată de luna trecută. Și chiar dacă președintele SUA a declarat „victoria” și a sugerat că războiul s-ar putea încheia „foarte curând”, doar 15% cred că și-a atins obiectivele. 40% au spus că Trump fie nu își va atinge niciodată obiectivele privind Iranul, fie nu are deloc obiective clare.

Între timp, Casa Albă susține că administrația Trump este concentrată atât pe războiul cu Iranul, cât și pe problemele de accesibilitate a americanilor la bunuri.

„În timp ce armata americană și echipa diplomatică a președintelui continuă să facă progrese în ceea ce privește acordul cu Iranul și să abordeze perturbările temporare de pe piețele energetice, restul administrației continuă să implementeze agenda președintelui de a asigura accesibilitatea și creșterea economică pe plan intern. Odată ce perturbările pe termen scurt cauzate de Operațiunea Epic Fury vor fi lăsate în urmă, americanii se pot aștepta la un progres economic continuu sub această administrație”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai.

Peste un sfert dintre americani, 27%, cred că Trump are un plan de rezolvare a conflictului cu Iranul, în timp ce 41% cred că nu are. Un al treilea grup, 15% dintre respondenți, a declarat că Trump nu are un plan, dar cred că acțiunile sale vor rezolva în cele din urmă conflictul.

Trump și-a menținut în mare măsură sprijinul pentru război în rândul susținătorilor săi

Președintele SUA și-a menținut în mare măsură sprijinul pentru război în rândul susținătorilor săi. Cu toate acestea, mai mult de o treime dintre alegătorii lui Trump cred că nu are niciun plan, deși mulți cred că acțiunile sale vor rezolva totuși conflictul. 45% dintre alegătorii lui Trump au declarat că nu și-a atins obiectivele, deși se așteaptă ca acesta să o facă.

Astfel de reacții din partea susținătorilor lui Trump indică o încredere profundă în președintele SUA, indicând totodată conștientizarea faptului că războiul ar putea dura mai mult decât cele patru până la șase săptămâni anunțate de administrație.

Doar 15% dintre americani cred că Trump și-a atins obiectivele în război, iar 25% sunt încrezători că le va atinge, deși încă nu a făcut-o. Patru din zece respondenți au spus că Trump nu își va atinge niciodată obiectivele sau că nu are deloc obiective.

Trump a oferit justificări schimbătoare pentru război și a declarat săptămâna aceasta că acest conflict se apropie de sfârșit. Viitorul discuțiilor rămâne incert, existând diferențe semnificative între Statele Unite și Iran, părțile făcând declarații contradictorii . Republicanii îl susțin în mare măsură pe Trump, dar există o îngrijorare tot mai mare că prelungirea conflictului ar putea să le îndepărteze alegătorii, nemulțumiți de război. Republicanii se tem să-și piardă majoritatea în Congres la alegerile intermediare din noiembrie.

