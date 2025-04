Echipa lui Musk, acuzată că folosește inteligența artificială pentru a urmări angajați guvernamentali din SUA | Reuters

O echipă tehnologică asociată cu Elon Musk este acuzată că utilizează inteligența artificială pentru a monitoriza angajați federali din SUA, în căutarea criticilor la adresa președintelui Donald Trump, potrivit Reuters.

Conform unor informații obținute de Reuters de la două surse familiare cu situația, membri ai administrației Trump le-ar fi transmis unor oficiali federali că echipa DOGE (Department of Government Efficiency), condusă de Elon Musk, folosește tehnologie AI pentru a supraveghea comunicările interne din cel puțin o agenție federală. Scopul ar fi identificarea mesajelor considerate ostile față de Donald Trump sau față de direcțiile politice promovate de acesta.

DOGE, descrisă drept o inițiativă de „eficientizare” a guvernului, operează într-un mod lipsit de transparență. Supravegherea digitală cu ajutorul inteligenței artificiale ar fi o premieră în cadrul administrației federale, fiind percepută de unii critici ca un instrument de control ideologic.

„Pare o metodă de a descuraja exprimarea liberă a angajaţilor guvernamentali”, avertizează Kathleen Clark, expertă în etică guvernamentală.

AI-ul lui Musk și aplicația Signal, instrumente de control

Conform surselor Reuters, echipa DOGE ar folosi aplicația Signal, cunoscută pentru funcția de ștergere automată a mesajelor, în comunicarea internă, o practică ce ar putea încălca legislația privind arhivarea documentelor oficiale. În plus, AI-ul „Grok”, dezvoltat de Musk, este utilizat intensiv pentru a filtra conversațiile digitale, în special în aplicații ca Microsoft Teams.

La Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), mai mulți manageri au fost informați că sistemele AI monitorizează limbajul folosit de angajați, în special expresii critice la adresa lui Trump sau Musk. EPA a suspendat deja aproximativ 600 de angajați și a anunțat reduceri bugetare în valoare de 65%.

Administrația Trump neagă abuzurile

Pe de altă parte, administrația Trump susține că DOGE este un proiect menit să combată corupția și să reducă cheltuielile guvernamentale cu 1.000 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, specialiști în etică și securitate cibernetică trag un semnal de alarmă cu privire la riscurile abuzului de putere.

Un alt oficial guvernamental a declarat pentru Reuters că echipa DOGE preferă să lucreze cu Google Docs în loc să urmeze canalele oficiale de documentare. În plus, un judecător federal a dispus în martie ca DOGE să transmită documente către organizația Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), însă până acum nicio informație nu a fost predată.

Până în acest moment, Elon Musk, echipa DOGE și Casa Albă nu au oferit declarații oficiale în legătură cu acuzațiile.