Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a prezentat marţi o iniţiativă menită să introducă Inteligenţa Artificială (IA) în şcolile americane, ce vor putea intra într-o competiţie de proiecte cu premii pentru a promova această acţiune.

Într-un videoclip publicat de Casa Albă, Melania Trump a anunţat astfel iniţiativa denumită "Provocarea Prezidenţială a IA", care încurajează copiii şi personalul didactic să rezolve probleme din viaţa reală cu ajutorul soluţiilor oferite de Inteligenţa Artificială.

"Provocarea Prezidenţială a IA" invită toţi elevii americani să lase frâu liber imaginaţiei şi să arate spiritul inovaţiei americane", a explicat prima doamnă în videoclip, într-una dintre rarele sale intervenţii publice de când Donald Trump a redevenit preşedinte în ianuarie.

Această "provocare" prezintă şi un fel de competiţie între şcolile americane, întrucât proiectele selectate din fiecare categorie - aranjate în funcţie de nivelurile de studii şi de cadrele didactice implicate - vor beneficia de un premiu de 10.000 de dolari. Echipele finaliste vor fi invitate la Washington să-şi prezinte soluţiile, la un eveniment care va avea loc la Casa Albă în iunie 2026.

Peste 100 de organizaţii s-au alăturat deja acestei iniţiative conduse de Melania Trump şi care face parte din planul de acţiune al actualei administraţiei republicane de a plasa Statele Unite în avangarda cursei pentru Inteligenţa Artificială.

"Acela care deţine cel mai mare ecosistem de Inteligenţă Artificială va stabili standardele globale şi va obţine beneficii economice şi de securitate extinse. Sub preşedintele Trump, naţiunea noastră va triumfa, marcând începutul unei noi epoci de aur a inovaţiei, dezvoltării umane şi realizărilor tehnologice pentru poporul american", notează Casa Albă pe website-ul său.

Nu este prima dată când Melania Trump conduce o iniţiativă în domeniul Inteligenţei Artificiale. De fapt, acesta pare să fie firul conductor ale activităţii sale ca primă doamnă în al doilea mandat al preşedintelui Trump, după ce în primul mandat ea a condus campania "Be Best", care a promovat bunăstarea tinerilor şi combaterea hărţuirii cibernetice. De asemenea, ea a lansat un audiobook cu memoriile sale, povestite cu vocea sa generată de Inteligenţa Artificială.

De când a revenit la putere, Donald Trump a semnat mai multe ordine executive referitoare la domeniul Inteligenţei Artificiale, iar luna trecută a dezvăluit un plan de acţiune pentru a promova dezvoltarea Inteligenţei Artificiale în SUA, exportul de IA americană şi combaterea părtinirii ideologice în chatboţi.

Donald Trump doreşte la acest capitol ceva diferit de linia adoptată de predecesorul său democrat Joe Biden, care a fost partizanul unei dezvoltări controlate, cu accent pe securitate şi gestionarea riscurilor.

Casa Albă, sub conducerea lui Trump, a identificat astfel aproximativ 90 de măsuri de implementat şi pe care le-a grupat în jurul a trei axe principale.

Prima vizează facilitarea construcţiei de noi centre de date (data centers), esenţiale pentru funcţionarea IA, şi realizarea unor mari proiecte energetice pentru a răspunde nevoilor imense de energie electrică ale acestor centre de date. Numeroase centre de date sunt deja în construcţie în SUA şi administraţia Trump doreşte să simplifice autorizarea construirii unor alte centre de acest fel.

A doua componentă a planului priveşte "diplomaţia IA", termen folosit de consilierul principal al Casei Albe pentru sectorul IA, David Sacks. Aceasta presupune, printre altele, mobilizarea a două dintre instituţiile financiare ale SUA pentru tranzacţii comerciale internaţionale, respectiv Agenţia de Dezvoltare şi Finanţare a SUA (DFCA) şi Banca de Export-Import a SUA, cu scopul de a sprijini exporturile americane de IA.

Donald Trump a făcut o prioritate din exportul de tehnologie americană, în special în domeniul IA. El a contribuit astfel la negocierile în urma cărora Emiratele Arabe Unite (EAU) au încheiat contracte în luna mai cu companiile OpenAI, Oracle şi Nvidia pentru a-şi crea propria infrastructură de IA.

A treia axă cheie a planului de acţiune are în vedere să combată părtinirea ideologică pe care Donald Trump a remarcat-o în conceperea Inteligenţei Artificiale generative. El doreşte să interzică instituţiilor guvernului federal american să achiziţioneze programe de IA generative care manifestă o astfel de orientare partizană ideologic.

Potrivit Casei Albe, părtinirea ideologică pe care doreşte să o combată se referă la politicile ce promovează reprezentarea şi incluziunea minorităţilor cunoscute sub acronimul DEI, respectiv "diversitate, echitate şi incluziune". Donald Trump a anulat din prima sa zi de mandat programele DEI care privesc diversitatea rasială şi de gen şi a decretat că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale din campania electorală că va combate ideologia progresistă woke şi va promova politici sociale conservatoare.