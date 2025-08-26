search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Melania Trump a prezentat „Provocarea Prezidenţială a IA”, o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane

0
0
Publicat:

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a prezentat marţi o iniţiativă menită să introducă Inteligenţa Artificială (IA) în şcolile americane, ce vor putea intra într-o competiţie de proiecte cu premii pentru a promova această acţiune.

Melania Trump FOTO: AFP
Melania Trump FOTO: AFP

Într-un videoclip publicat de Casa Albă, Melania Trump a anunţat astfel iniţiativa denumită "Provocarea Prezidenţială a IA", care încurajează copiii şi personalul didactic să rezolve probleme din viaţa reală cu ajutorul soluţiilor oferite de Inteligenţa Artificială.

"Provocarea Prezidenţială a IA" invită toţi elevii americani să lase frâu liber imaginaţiei şi să arate spiritul inovaţiei americane", a explicat prima doamnă în videoclip, într-una dintre rarele sale intervenţii publice de când Donald Trump a redevenit preşedinte în ianuarie.

Această "provocare" prezintă şi un fel de competiţie între şcolile americane, întrucât proiectele selectate din fiecare categorie - aranjate în funcţie de nivelurile de studii şi de cadrele didactice implicate - vor beneficia de un premiu de 10.000 de dolari. Echipele finaliste vor fi invitate la Washington să-şi prezinte soluţiile, la un eveniment care va avea loc la Casa Albă în iunie 2026.

Peste 100 de organizaţii s-au alăturat deja acestei iniţiative conduse de Melania Trump şi care face parte din planul de acţiune al actualei administraţiei republicane de a plasa Statele Unite în avangarda cursei pentru Inteligenţa Artificială.

"Acela care deţine cel mai mare ecosistem de Inteligenţă Artificială va stabili standardele globale şi va obţine beneficii economice şi de securitate extinse. Sub preşedintele Trump, naţiunea noastră va triumfa, marcând începutul unei noi epoci de aur a inovaţiei, dezvoltării umane şi realizărilor tehnologice pentru poporul american", notează Casa Albă pe website-ul său.

Nu este prima dată când Melania Trump conduce o iniţiativă în domeniul Inteligenţei Artificiale. De fapt, acesta pare să fie firul conductor ale activităţii sale ca primă doamnă în al doilea mandat al preşedintelui Trump, după ce în primul mandat ea a condus campania "Be Best", care a promovat bunăstarea tinerilor şi combaterea hărţuirii cibernetice. De asemenea, ea a lansat un audiobook cu memoriile sale, povestite cu vocea sa generată de Inteligenţa Artificială.

De când a revenit la putere, Donald Trump a semnat mai multe ordine executive referitoare la domeniul Inteligenţei Artificiale, iar luna trecută a dezvăluit un plan de acţiune pentru a promova dezvoltarea Inteligenţei Artificiale în SUA, exportul de IA americană şi combaterea părtinirii ideologice în chatboţi.

Donald Trump doreşte la acest capitol ceva diferit de linia adoptată de predecesorul său democrat Joe Biden, care a fost partizanul unei dezvoltări controlate, cu accent pe securitate şi gestionarea riscurilor.

Casa Albă, sub conducerea lui Trump, a identificat astfel aproximativ 90 de măsuri de implementat şi pe care le-a grupat în jurul a trei axe principale.

Prima vizează facilitarea construcţiei de noi centre de date (data centers), esenţiale pentru funcţionarea IA, şi realizarea unor mari proiecte energetice pentru a răspunde nevoilor imense de energie electrică ale acestor centre de date. Numeroase centre de date sunt deja în construcţie în SUA şi administraţia Trump doreşte să simplifice autorizarea construirii unor alte centre de acest fel.

A doua componentă a planului priveşte "diplomaţia IA", termen folosit de consilierul principal al Casei Albe pentru sectorul IA, David Sacks. Aceasta presupune, printre altele, mobilizarea a două dintre instituţiile financiare ale SUA pentru tranzacţii comerciale internaţionale, respectiv Agenţia de Dezvoltare şi Finanţare a SUA (DFCA) şi Banca de Export-Import a SUA, cu scopul de a sprijini exporturile americane de IA.

Donald Trump a făcut o prioritate din exportul de tehnologie americană, în special în domeniul IA. El a contribuit astfel la negocierile în urma cărora Emiratele Arabe Unite (EAU) au încheiat contracte în luna mai cu companiile OpenAI, Oracle şi Nvidia pentru a-şi crea propria infrastructură de IA.

A treia axă cheie a planului de acţiune are în vedere să combată părtinirea ideologică pe care Donald Trump a remarcat-o în conceperea Inteligenţei Artificiale generative. El doreşte să interzică instituţiilor guvernului federal american să achiziţioneze programe de IA generative care manifestă o astfel de orientare partizană ideologic.

Potrivit Casei Albe, părtinirea ideologică pe care doreşte să o combată se referă la politicile ce promovează reprezentarea şi incluziunea minorităţilor cunoscute sub acronimul DEI, respectiv "diversitate, echitate şi incluziune". Donald Trump a anulat din prima sa zi de mandat programele DEI care privesc diversitatea rasială şi de gen şi a decretat că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale din campania electorală că va combate ideologia progresistă woke şi va promova politici sociale conservatoare.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
stirileprotv.ro
image
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
gandul.ro
image
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: 'Cifre obscene'
mediafax.ro
image
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
”Cuplul de 850 de milioane de euro” face nuntă! A spus ”Da” și internetul a ”explodat”: 8,5 milioane de like-uri în 45 de minute
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cel mai frumos port din lume, unul european. Se va umple de turişti în următorii ani, este o bijuterie ascunsă
playtech.ro
image
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
150 de mineri au fost prinși sub pământ, după un nou atac rusesc în Donețk! O persoană a murit
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Ministrul Finanțelor a decis! Noua regulă va obliga toate firmele
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență