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După luni de amânări, Iranul anunță când va fi înmormântat Ali Khamenei

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Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului care a fost ucis de atacuri aeriene israeliano-americane pe 28 februarie, va fi înmormântat pe 9 iulie, în orașul Mashhad.

Ali Khamenei/FOTO: Profimedia
Ali Khamenei/FOTO: Profimedia

Înmormântarea sa, programată inițial pentru martie, dar amânată din cauza războiului, se va derula pe parcursul a șase zile, începând cu 4 iulie, scrie Agerpres.

O ceremonie națională de omagiere va avea loc în capitala Teheran, între 4 şi 6 iulie, şi în oraşul sfânt Qom (nord) pe 7 iulie, a adăugat postul de televiziune.

Ali Khamenei va fi apoi înmormântat pe 9 iulie la Mashhad, oraşul său natal.

Începutul funeraliilor naționale pe 4 iulie va coincide cu sărbătoarea naţională a Statelor Unite, care în 2026 marchează 250 de ani de existenţă. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, i-a succedat la începutul lunii martie ca lider suprem, al treilea de la înfiinţarea Republicii Islamice în 1979.

Presa intenațională scrie că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran.

Fiica, nepotul, nora și ginerele fostului lider suprem al Iranului au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

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