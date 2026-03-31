Donald Trump vrea să pună la plată ţările arabe, contribuție la costul războiului cu Iranul

Preşedintele american Donald Trump ar fi "destul de interesat" de o posibilă contribuţie din partea ţărilor arabe la costul războiului împotriva Iranului, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, fără a oferi detalii, scrie AFP.

"Este ceva ce preşedintele ar fi destul de interesat să facă. Nu o să i-o iau înainte, dar ştiu că este o idee pe care o are şi un subiect despre care va vorbi cu siguranţă mai mult", a spus Karoline Leavitt în timpul unei conferinţe de presă, scrie Agerpres.

Ea a răspuns unui reporter care tocmai o întrebase "Cine plăteşte costul acestui război" şi dacă ţările arabe vor contribui.

Arabia Saudită a cerut în ultimele săptămâni menținerea ofensivelor militare împotriva Iranului, iar relația bilaterală cu Statele Unite este atent monitorizată de investitori și lideri din Orientul Mijlociu.