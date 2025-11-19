Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit marţi la Casa Albă de preşedintele SUA Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Cristiano Ronaldo joacă în prezent pentru clubul saudit Al Nassr, la fel ca mulţi profesionişti din domeniu aflaţi la sfârşit de carieră, atraşi de cheltuielile extravagante ale regatului, în pofida criticilor la adresa bilanţului său în materie de drepturile omului. Fotbalistul în vârstă de 40 de ani a fost aşezat la masă la loc de cinste, nu departe de Donald Trump.

"Ştiţi, fiul meu este un mare fan Ronaldo", a afirmat Donald Trump în discursul său de la începutul dineului, adăugând că Barron, în vârstă de 19 ani, a avut ocazia să-l întâlnească pe superstar, transmite Agerpres.

Lumea fotbalului a fost reprezentată eveniment şi de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, într-o nouă apariţie la Casa Albă înainte de Cupa mondială din 2026, co-găzduită de Statele Unite. Pentru Cristiano Ronaldo, acest campionat va fi "fără îndoială" ultimul, notează AFP.

Miliardarul Elon Musk a fost de asemenea prezent - deşi a fost aşezat la o masă diferită de cea a lui Donald Trump -, un semn al încălzirii relaţiilor dintre preşedinte şi cel mai bogat om din lume.

Fondatorul SpaceX şi Tesla a condus timp de cinci luni DOGE - departamentul pentru eficienţa guvernamentală - şi l-a însoţit pe Donald Trump într-o călătorie în Arabia Saudită în luna mai. În iunie însă între cei doi au izbucnit tensiuni, Musk criticând proiectul de buget al lui Trump.