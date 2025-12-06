search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Elon Musk atacă dur UE după amenda primită de X: „Ar trebui desființată”

0
0
Publicat:

Elon Musk, patronul platformei X, a scris sâmbătă că UE ar trebui desființată. Asta după ce  a primit o amendă de 120 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).

Elon Musk
Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui desființată. Foto arhivă

„UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui restituită țărilor individuale, astfel încât guvernele să poată reprezenta mai bine poporul lor”, a scris Musk pe platforma X.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people

— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Birocraţia UE sufocă încet Europa până la moarte”, a adăugat el.

Elon Musk nu a precizat dacă va contesta în justiţie decizia Comisiei Europene. El şi-a continuat criticile la adresa UE într-o serie de alte postări pe X, acuzând blocul european de cenzură şi cerând Statelor Unite să impună sancţiuni contra UE, scrie DPA.

Comisia Europeană a anunțat vineri că sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok pentru a asigura respectarea cerințelor de transparență în materie de publicitate.

Cele două decizii emise astăzi de Comisia Europeană reprezintă pași importanți în consolidarea unui mediu online sigur, transparent și responsabil în Uniunea Europeană, a informat vineri ANCOM.

Decizia de sancționare a platformei X pentru încălcarea Regulamentului DSA

Comisia Europeană a decis sancționarea platformei X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro, aceasta fiind prima decizie de neconformitate adoptată în temeiul Regulamentului DSA.

Procedura de verificare a fost deschisă în decembrie 2023 și a vizat posibile încălcări privind moderarea conținutului, combaterea informațiilor ilegale, transparența în materie de publicitate, utilizarea designului înșelător și accesul la date pentru cercetare.

Încălcările constatate de Comisie includ:

• Utilizarea înșelătoare a marcajului „blue checkmark”, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul DSA privind interzicerea designului înșelător. Marcajul de verificare poate fi obținut contra cost fără un proces real de verificare a identității, ceea ce poate induce în eroare utilizatorii în privința autenticității conturilor și crește semnificativ posibilitatea expunerii utilizatorilor la fraude prin impersonare, înșelătorii și alte acțiuni malițioase.

• Lipsa de transparență și accesibilitate a registrului de publicitate, cu încălcarea art. 39 din Regulamentul DSA. Existența unor bariere tehnice și întârzieri exagerate în procesarea interogărilor aplicate registrului și lipsa unor informații obligatorii precum conținutul exact al reclamelor, tematica acestora sau identitatea plătitorului duc la dificultăți în identificarea riscurilor asociate publicității online, cum ar fi campaniile coordonate de manipulare sau reclame înșelătoare.

• Nerespectarea obligațiilor privind accesul la date publice pentru cercetători, prevăzute la art. 40 alin. (12) din Regulamentul DSA. Interzicerea accesării independente a datelor publice, prin termeni de utilizare restrictivi (ex. scraping) și proceduri interne care impun bariere nejustificate de acces, afectează activitatea de cercetare privind riscuri sistemice precum manipularea informațională, interferențe externe și amenințări la procesele democratice.

Comisia Europeană impune prin decizie platformei X următoarele măsuri:

• în 60 de zile lucrătoare, platforma X trebuie să transmită măsuri clare pentru încetarea utilizării înșelătoare a „blue checkmark”;

• în 90 de zile lucrătoare, platforma trebuie să trimită un plan de acțiune privind conformarea registrului de publicitate și asigurarea accesului la date pentru cercetători. Planul de acțiune elaborat de platforma X va fi supus analizei Comitetului European pentru Servicii Digitale (Digital Services Board), din care și ANCOM face parte, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC).

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
stirileprotv.ro
image
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
gandul.ro
image
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
mediafax.ro
image
Încă un jucător pleacă de la FCSB la finalul anului! Decizia a fost anunţată înaintea meciului cu Dinamo
fanatik.ro
image
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Lovitură chiar înainte de alegeri! Instanța a decis: un SINGUR candidat eligibil. Votul poate fi, totuși, anulat
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Greșeli care îți afectează calculatorul fără să îți dai seama: Cum să îți protejezi PC-ul și îl ai mai multă vreme
playtech.ro
image
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan a dat vestea proastă privind creșterea pensiilor în 2026. Cinci milioane de pensionar, vizați: „Deciziile nu pot fi schimbate”
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Saveta Bogdan a dat cărțile pe față! Și-a înșelat sau nu Gheorghe Turda soția: „El a fost un om...”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă