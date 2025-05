Europenii continuă să evite Tesla: vânzările s-au prăbușit în aprilie

Vânzările Tesla au scăzut brusc în Europa în aprilie, cu o prăbușire de 80,7% în Suedia, pe măsură ce europenii cumpără mai multe automobile electrice chinezeşti şi protestează faţă de opiniile politice ale fondatorului Tesla, Elon Musk.

Datele la nivel naţional publicate vineri arată că, în luna aprilie, înmatriculările de automobile Tesla s-au prăbuşit cu 80,7% în Suedia, până la cel mai scăzut nivel de după luna octombrie 2022, scrie Reuters. În Ţările de Jos, înmatriculările Tesla au scăzut cu 73,8%, în timp ce în Danemarca au scăzut cu 67,2% iar în Franţa au scăzut cu 59,4%.

Luna aprilie este a patra lună de scădere a vânzărilor Tesla în majoritatea ţărilor din Europa. Datele centralizate pentru primele trei luni arată că vânzările de automobile complet electrice au crescut cu 28% în Europa, în timp ce vânzările Tesla au scăzut cu 37,2%.

Aceste cifre ridică un semn de întrebare cu privire la şansele ca lansarea unui nou Model Y îmbunătăţit să poată relansa vânzările Tesla în Europa.

Cumpărătorii pot comanda deja noua versiune de Model Y în mare parte a Europei dar site-urile web ale Tesla din Germania, Marea Britanie, Franţa şi Italia estimează că livrările vor începe abia în luna iunie. Va mai dura câteva luni până când datele de vânzări vor arăta dacă noua versiune îmbunătăţită a Model Y i-a cucerit pe consumatori.

Între timp, constructorul american oferă reduceri de preţuri şi alte stimulente financiare pentru cei care să cumpere actualele modele Tesla pe pieţele din Norvegia, Suedia, Germania şi Marea Britanie, în încercarea de a implusiona cererea.

Tesla se confruntă cu intensificarea concurenţei din partea constructorilor auto tradiţionali, în timp ce producători chinezi lansează noi automobile electrice ieftine.

"Avansul tehnologic al Tesla s-a erodat în mare parte cu actuala gamă de modele. Concurenţa atât din partea constructorilor tradiţionali şi a jucătorilor chinezi va începe să pună presiune pe vânzări", spune Andy Leyland, co-fondatorul firmei SC Insights.

Elon Musk, un apropiat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost numit la vârful Departamentului pentru eficienţa guvernamentală (DOGE), unde s-a concentrat pe reducerea numărului angajaţilor din sectorul guvernamental. Săptămâna trecută, cu prilejul publicării rezultatelor pentru primul trimestru, Elon Musk a spus că va petrece mai mult timp la Tesla începând din luna mai.

Săptămâna trecută, Tesla a raportat un declin al profitului de 71% în primul trimestru din acest an, până la 409 milioane de dolari, sau 0,12 dolari pe acţiune, mult sub estimările analiştilor. Tot în primele trei luni din acest an, veniturile Tesla au scăzut cu 9,2%, la 19,33 miliarde de dolari, de asemenea sub previziunile analiştilor de pe Wall Street.

Sprijinul exprimat de Musk pentru partidele de extremă dreapta din Europa a dus la proteste împotriva miliardarului american şi a companiei sale, precum şi la vandalizarea reprezentanţelor şi a staţiilor de încărcare Tesla din SUA şi Europa.

„Marca a primit o lovitură de imagine în Europa", spune directorul Electrifying.com, Ginny Buckley, care a adăugat că, în conformitate cu un sondaj derulat în perioada 24 martie - 11 aprilie, 59% dintre respondenţi au declarat că din cauza lui Musk sunt mai puţin înclinaţi să cumpere un automobil Tesla.

Datele publicate anterior de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată că înmatriculările Tesla au scăzut cu 28,2% în ritm anual în luna martie în Europa.

În aceeaşi perioadă, vânzările rivalilor chinezi BYD, Chery şi SAIC au crescut cu 223%, 2.467% şi 4%, când vine vorba de vânzările combinate de automobile electrice pe baterie şi vehicule hibride în UE, arată datele publicate vineri de firma de cercetare de piaţă Rho Motion.