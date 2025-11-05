„Distruge peste 20 de drone pe minut”. Australia prezintă cel mai ieftin laser militar pentru combaterea roiurilor de aparate fără pilot

Compania australiană de apărare Electro Optic Systems (EOS) a dezvăluit o armă laser denumită Apollo, concepută pentru a neutraliza sau distruge dronele, inclusiv atacurile coordonate în roiuri.

Potrivit producătorului, modelul Apollo este un sistem cu laser de înaltă energie de 100 kW care poate trage continuu atunci când este alimentat și răcit din exterior sau poate funcţiona autonom pe baterii — în acest regim, susține EOS, ar putea elimina până la 200 de drone cu o singură încărcare.

Fabricanţii mai spun că sistemul este scalabil până la 150 kW, ceea ce i-ar permite să neutralizeze drone la distanţe de până la 3 kilometri şi să afecteze senzori optici la distanţe de până la 15 kilometri. În practică, creșterea puterii şi reducerea timpului dintre lovituri ar permite laserului să dezactiveze peste 20 de UAV-uri pe minut la distanţe tipice pentru atacurile în roi, precizează EOS.

Compania prezintă Apollo ca pe o soluţie flexibilă: poate fi folosit ca platformă independentă sau integrată cu sisteme de apărare antiaeriană NATO. EOS susţine că echipele experimentate pot pune sistemul în funcţiune în mai puţin de două ore.

Portalul Interesting Engineering notează că, în prezent, Apollo ar fi cea mai ieftină armă laser de înaltă energie destinată respingerii atacurilor cu drone coordonate, o caracteristică pe care EOS o evidenţiază ca răspuns la cererea internaţională pentru soluţii eficiente din punct de vedere al costurilor.

„Am dezvoltat această armă pentru a răspunde nevoilor urgente ale pieţei şi noilor cerinţe strategice privind protecţia împotriva roiurilor de drone, la un cost accesibil. Există un interes internaţional puternic pentru tehnologia laser şi devine din ce în ce mai clar că aceasta va juca un rol central în apărarea împotriva dronelor”, a declarat Andreas Schwer, directorul general al EOS.

Platformele laser reprezintă doar una dintre liniile de apărare în dezvoltare: alte companii lucrează la sisteme similare pentru protejarea infrastructurii critice şi a forţelor din prima linie. De exemplu, Aurelius Systems dezvoltă o generaţie nouă de arme laser, iar inginerii polonezi au creat un sistem de detecţie şi contramăsuri, SkanDron, destinat urmăririi şi neutralizării dronelor mici la joasă altitudine.

Rămân însă întrebări practice privind eficienţa în condiţii reale de luptă, costurile totale de operare şi integrarea cu reţelele existente de apărare — aspecte pe care producătorii şi analiştii militari le monitorizează pe măsură ce aceste tehnologii trec de la demonstraţii la implementare operaţională.