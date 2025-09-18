search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5 dolari pe lovitură

0
0
Publicat:

Odată cu lansarea oficială a sistemului „Iron Beam”, Israelul devine prima țară care integrează operațional o armă cu energie direcționată în apărarea antiaeriană. Noua tehnologie ar putea schimba fundamental paradigma războiului cu proiectile, într-un moment în care costul apărării crește vertiginos la nivel global.

„Iron Beam”, sistemul laser anti-dronă israelian/FOTO:X
„Iron Beam”, sistemul laser anti-dronă israelian/FOTO:X

Ministerul Apărării din Israel a anunțat miercuri finalizarea dezvoltării unui sistem de apărare cu laser de înaltă putere, menit să completeze rețeaua de protecție aeriană multistratificată a țării. Noul sistem, denumit „Iron Beam” („Raza de Fier”), va intra în serviciu operațional până la sfârșitul acestui an, fiind considerat de autoritățile de la Tel Aviv un punct de cotitură în strategia de securitate națională.

Sistemul, dezvoltat de companiile Rafael Advanced Defense Systems și Elbit Systems, folosește un laser cu putere de 100 de kilowați, capabil să neutralizeze o varietate de amenințări: drone, rachete cu rază scurtă de acțiune, mortiere și chiar avioane, după cum arată rezultatele recente ale testelor desfășurate în sudul Israelului. Integrarea lui în binecunoscutul sistem „Iron Dome” este programată pentru lunile următoare, adăugând un nou strat de protecție, mai rapid și, mai ales, incomparabil mai ieftin.

Mai puțin de 5 dolari per interceptare

Cel mai important avantaj al sistemului Iron Beam nu constă doar în viteza de reacție sau precizia laserului – ci în cost. Fiecare interceptare cu ajutorul noii tehnologii costă mai puțin de 5 dolari, comparativ cu zecile de mii necesare pentru lansarea unei rachete interceptoare clasice. Această reducere drastică a costurilor ar putea redefini modul în care statele își concep apărarea antiaeriană, în special în fața unor amenințări persistente și cu volum ridicat, cum ar fi dronele de atac.

Există însă și limitări: sistemul nu funcționează eficient pe timp de ceață sau ploaie, ceea ce îl face vulnerabil în condiții meteorologice nefavorabile. Ministerul Apărării nu a oferit detalii privind rata exactă de succes a interceptărilor.

Israelul, în fruntea cursei globale pentru armele cu energie direcționată

Israelul afirmă că este prima țară din lume care finalizează dezvoltarea și trece la integrarea operațională a unei arme cu energie direcționată. Alte state, inclusiv SUA, Germania și China, lucrează la sisteme similare, însă provocările legate de miniaturizare, răcire și surse stabile de energie au împiedicat până acum desfășurarea pe scară largă.

Declarația ministrului israelian al apărării, Yoav Gallant, subliniază dimensiunea strategică a proiectului: „Am creat un sistem de interceptare rapid, precis și rentabil, care modifică fundamental ecuația amenințărilor și consolidează suveranitatea Israelului într-o perioadă de izolare internațională crescândă.”

Este pentru prima dată când Tel Aviv recunoaște oficial că a folosit versiuni prototip ale sistemului în condiții de luptă reală, într-un context regional marcat de escaladare și instabilitate.

Răspuns la un conflict de intensitate ridicată

Anunțul vine pe fondul unui conflict prelungit în Fâșia Gaza, început în urmă cu doi ani, în urma unui atac masiv al grupării Hamas, soldat cu 1.200 de morți, 250 de persoane răpite și peste 3.000 de rachete lansate spre teritoriul israelian. De atunci, zeci de mii de proiectile au fost trase asupra Israelului, determinând o regândire radicală a conceptului de apărare aeriană.

Potrivit estimărilor internaționale, răspunsul militar israelian a provocat moartea a peste 65.000 de persoane în Gaza și a distrus o parte semnificativă din infrastructura enclavei. Intervențiile armate au atras critici dure din partea comunității internaționale, iar premierul Benjamin Netanyahu a declarat recent că Israelul trebuie să-și asigure „autonomia completă în materie de securitate”, pe fondul deteriorării relațiilor diplomatice cu partenerii occidentali.

Ucraina, printre puținele țări cu arme laser active

Pe fundalul acestor evoluții, Ucraina este una dintre puținele țări care, potrivit oficialilor de la Kiev, dispune deja de arme laser capabile să intercepteze ținte aeriene. Generalul Vadim Sukharevskyi, fost comandant al unității de drone din cadrul armatei ucrainene, declara în 2024 că asemenea sisteme au fost testate și utilizate în teatrele de operațiuni din estul țării.

Cu toate acestea, capabilitățile tehnice ale sistemelor ucrainene rămân învăluite în confidențialitate, iar accesul la tehnologii avansate rămâne o provocare majoră în absența unui sprijin militar consistent din partea Occidentului.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
digi24.ro
image
„M-am trezit intubată, legată și pierdută”. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine
gandul.ro
image
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
fanatik.ro
image
Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
playtech.ro
image
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască” pe toți. „A demisionat dintr-o dată”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Cum se vor folosi cardurile de energie. Detaliul important de pe facturi, explicat de ministrul Energiei
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime