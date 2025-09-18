Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5 dolari pe lovitură

Odată cu lansarea oficială a sistemului „Iron Beam”, Israelul devine prima țară care integrează operațional o armă cu energie direcționată în apărarea antiaeriană. Noua tehnologie ar putea schimba fundamental paradigma războiului cu proiectile, într-un moment în care costul apărării crește vertiginos la nivel global.

Ministerul Apărării din Israel a anunțat miercuri finalizarea dezvoltării unui sistem de apărare cu laser de înaltă putere, menit să completeze rețeaua de protecție aeriană multistratificată a țării. Noul sistem, denumit „Iron Beam” („Raza de Fier”), va intra în serviciu operațional până la sfârșitul acestui an, fiind considerat de autoritățile de la Tel Aviv un punct de cotitură în strategia de securitate națională.

Sistemul, dezvoltat de companiile Rafael Advanced Defense Systems și Elbit Systems, folosește un laser cu putere de 100 de kilowați, capabil să neutralizeze o varietate de amenințări: drone, rachete cu rază scurtă de acțiune, mortiere și chiar avioane, după cum arată rezultatele recente ale testelor desfășurate în sudul Israelului. Integrarea lui în binecunoscutul sistem „Iron Dome” este programată pentru lunile următoare, adăugând un nou strat de protecție, mai rapid și, mai ales, incomparabil mai ieftin.

Mai puțin de 5 dolari per interceptare

Cel mai important avantaj al sistemului Iron Beam nu constă doar în viteza de reacție sau precizia laserului – ci în cost. Fiecare interceptare cu ajutorul noii tehnologii costă mai puțin de 5 dolari, comparativ cu zecile de mii necesare pentru lansarea unei rachete interceptoare clasice. Această reducere drastică a costurilor ar putea redefini modul în care statele își concep apărarea antiaeriană, în special în fața unor amenințări persistente și cu volum ridicat, cum ar fi dronele de atac.

Există însă și limitări: sistemul nu funcționează eficient pe timp de ceață sau ploaie, ceea ce îl face vulnerabil în condiții meteorologice nefavorabile. Ministerul Apărării nu a oferit detalii privind rata exactă de succes a interceptărilor.

Israelul, în fruntea cursei globale pentru armele cu energie direcționată

Israelul afirmă că este prima țară din lume care finalizează dezvoltarea și trece la integrarea operațională a unei arme cu energie direcționată. Alte state, inclusiv SUA, Germania și China, lucrează la sisteme similare, însă provocările legate de miniaturizare, răcire și surse stabile de energie au împiedicat până acum desfășurarea pe scară largă.

Declarația ministrului israelian al apărării, Yoav Gallant, subliniază dimensiunea strategică a proiectului: „Am creat un sistem de interceptare rapid, precis și rentabil, care modifică fundamental ecuația amenințărilor și consolidează suveranitatea Israelului într-o perioadă de izolare internațională crescândă.”

Este pentru prima dată când Tel Aviv recunoaște oficial că a folosit versiuni prototip ale sistemului în condiții de luptă reală, într-un context regional marcat de escaladare și instabilitate.

Răspuns la un conflict de intensitate ridicată

Anunțul vine pe fondul unui conflict prelungit în Fâșia Gaza, început în urmă cu doi ani, în urma unui atac masiv al grupării Hamas, soldat cu 1.200 de morți, 250 de persoane răpite și peste 3.000 de rachete lansate spre teritoriul israelian. De atunci, zeci de mii de proiectile au fost trase asupra Israelului, determinând o regândire radicală a conceptului de apărare aeriană.

Potrivit estimărilor internaționale, răspunsul militar israelian a provocat moartea a peste 65.000 de persoane în Gaza și a distrus o parte semnificativă din infrastructura enclavei. Intervențiile armate au atras critici dure din partea comunității internaționale, iar premierul Benjamin Netanyahu a declarat recent că Israelul trebuie să-și asigure „autonomia completă în materie de securitate”, pe fondul deteriorării relațiilor diplomatice cu partenerii occidentali.

Ucraina, printre puținele țări cu arme laser active

Pe fundalul acestor evoluții, Ucraina este una dintre puținele țări care, potrivit oficialilor de la Kiev, dispune deja de arme laser capabile să intercepteze ținte aeriene. Generalul Vadim Sukharevskyi, fost comandant al unității de drone din cadrul armatei ucrainene, declara în 2024 că asemenea sisteme au fost testate și utilizate în teatrele de operațiuni din estul țării.

Cu toate acestea, capabilitățile tehnice ale sistemelor ucrainene rămân învăluite în confidențialitate, iar accesul la tehnologii avansate rămâne o provocare majoră în absența unui sprijin militar consistent din partea Occidentului.