Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi

Publicat:

Ceea ce trebuia să fie pariul de viitor al apărării aeriene saudite s-a dovedit, cel puțin deocamdată, un experiment costisitor și vulnerabil. SkyShield, sistemul laser achiziționat din China, menit să protejeze infrastructura critică de dronele ostile, se dovedește ineficient în condițiile dure ale deșertului.

Sistemul laser chinezesc prezentat la parada militara din Beijing/FOTO:X
Sistemul laser chinezesc prezentat la parada militara din Beijing/FOTO:X

Potrivit Defence Blog, publicație independentă specializată în securitate și apărare, testele de teren au arătat că sistemul – promovat drept revoluționar – cedează în fața prafului, temperaturilor extreme și reliefului saudit.

Un vis tehnologic înfrânt de realitate

Arabia Saudită a mizat pe SkyShield după ce rafinăriile de la Abqaiq și Khurais au fost atacate cu drone, în 2019, iar sistemele tradiționale – inclusiv bateriile de tip Patriot – s-au dovedit ineficiente. SkyShield promitea o soluție mai ieftină și mai rapidă: neutralizarea țintelor aeriene cu energie dirijată, fără rachete costisitoare.

În practică, însă, laserul chinezesc Silent Hunter, componenta principală a sistemului, nu face față mediului. Praful fin al deșertului, furtunile de nisip și căldura excesivă afectează capacitatea de urmărire optică, reduc din puterea fasciculului și solicită excesiv sistemele de răcire. În unele cazuri, neutralizarea unei singure drone a necesitat până la 30 de minute de acțiune continuă – o durată inacceptabilă în fața unor amenințări rapide.

Un fost ofițer saudit, implicat în program, a declarat sub protecția anonimatului că „performanțele din testele de laborator nu s-au tradus în eficiență reală pe câmpul de luptă”.

Cum funcționează SkyShield – în teorie

Sistemul chinezesc promite o apărare stratificată. Componentele sale includ radare 3D TWA, radar AESA pentru 360 de grade de acoperire, vehicule de bruiaj JN1101 și celebrul Silent Hunter. Radarele detectează amenințarea, bruiajele interferează cu comunicațiile dronelor, iar laserul ar trebui să le distrugă fizic.

Problema este că, în deșert, această teorie se ciocnește de obstacole fizice. Silent Hunter este montat pe un container mobil, care necesită timp semnificativ de instalare și spații largi, deschise – rar disponibile în topografia arabă.

Prin contrast, vehiculele de bruiaj JN1101 s-au dovedit mai fiabile, neutralizând majoritatea dronelor care au intrat în zona de apărare.

O cooperare complicată între Riad și Beijing

Arabia Saudită a cerut Chinei să modifice sistemul pentru a-l adapta la condițiile climatice extreme din regiune. Deocamdată, însă, bruiajul electronic rămâne principala linie de apărare, în timp ce arma-laser – deși spectaculoasă în clipurile de prezentare – rămâne în faza de experiment limitat operațional.

În mod simbolic, SkyShield confirmă că, oricât de promițătoare ar fi noile tehnologii militare, eficacitatea lor rămâne condiționată de geografie, climat și realitatea de pe teren – o lecție recurentă în istoria războaielor moderne.

China

