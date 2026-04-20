Detalii despre nava iraniană confiscată de armata SUA. De ce ar fi încercat să fenteze blocada

Forțele navale americane au confiscat o navă container a Iranului în Golful Oman, după ce aceasta ar fi încercat să încalce blocada impusă de SUA asupra tranzitului navelor iraniene prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Comandamentului Central al SUA, MV Touska, sub pavilion iranian, se îndrepta spre portul Bandar Abbas după o escală recentă în China, relatează Wall Street Journal.

MV Touska aparține unei subsidiare a companiei Shipping Lines a Republicii Islamice Iran (IRISL), sancționată de SUA și acuzată de transportul unor bunuri cu potențial uz militar către Iran. Nava, cu o lungime de aproximativ 294 de metri a fost somată timp de șase ore de distrugătorul USS Spruance să se oprească, fiind avertizată că încalcă blocada impusă de SUA.

După refuzul echipajului de a se conforma, au fost trase mai multe focuri asupra compartimentului motoarelor, dezactivând propulsia navei, a transmis CENTCOM. Înainte de deschiderea focului, echipajului i s-a cerut să evacueze zona care urma să fie vizată.

Ulterior, pușcași marini americani de pe nava de asalt amfibiu USS Tripoli au intervenit și au urcat la bordul navei cu ajutorul elicopterelor, preluând controlul asupra acesteia. Autoritățile americane nu au precizat deocamdată dacă au fost descoperite materiale suspecte la bord și nici ce anume transporta nava.

Charlie Brown, fost ofițer al Marinei SUA și consilier al organizației United Against Nuclear Iran, apreciază că o atare tentativă riscantă de a evita blocada suscită suspciuni privind încărcătura: „Trebuie să fi meritat riscul de a încerca să treacă de blocadă, dar nu au făcut o alegere fericită”, a subliniat acesta, explicând că inspectarea completă a unei astfel de nave pe mare ar fi extrem de dificilă, necesitând cel mai probabil remorcarea navei într-un port.

Datele arată că MV Touska a călătorit frecvent între China și Iran. Nava a făcut două escale în martie în portul Zhuhai din sudul Chinei, iar Brown a identificat cel puțin nouă nave iraniene care au ajuns în același port de la începutul conflictului din februarie. De asemenea, alte două cargouri asociate IRISL ar fi transportat anul trecut aproximativ 1.000 de tone de materiale utilizate pentru combustibilul solid folosit pentru rachetele cu rază medie de acțiune.

Nava MV Touska se află sub sancțiuni americane încă din 2018, când administrația SUA a inclus peste 700 de entități, persoane și nave într-o amplă campanie de presiune asupra Iranului.

China a reacționat la incident cu îngrijorare. „Sperăm că părțile relevante își vor respecta obligațiile și vor respecta încetarea focului, pentru a preveni escaladarea și a crea condiții pentru normalizarea situației în Strâmtoarea Ormuz”, a transmis Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

Deși Beijingul susține că nu exportă armament către Iran și că controlează strict bunurile cu dublă utilizare, autoritățile chineze nu recunosc sancțiunile unilaterale impuse de SUA. În același timp, China a devenit principalul cumpărător de petrol iranian, în contextul restricțiilor occidentale.

Marina SUA a anunțat recent că navele aflate sub sancțiuni pot fi oprite, percheziționate și confiscate, indiferent de locație, inclusiv dacă există suspiciuni privind o posibilă contrabandă cu arme, muniții sau componente electronice militare.