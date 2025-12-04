Deciziile luate de Donald Trump în legătură cu Orientului Mijlociu au arătat că stilul tranzacțional al președintelui SUA este potrivit pentru regiune

Orientul Mijlociu este un loc pe care majoritatea președinților americani doresc să îl evite. Totuși, în mod inevitabil, aceștia se trezesc implicați în disputele sale. În ciuda apelurilor periodice pentru o orientare către alte provocări geostrategice, percepția că interesele lor fundamentale sunt în joc în regiune a împiedicat Statele Unite să plece.

Depozitele de petrol din Golful Persic rămân vitale pentru economia mondială. Un Iran amenințător se află aproape de pragul nuclear. Disfuncțiile politice din lumea arabă au produs generații de militanți și teroriști, dintre care o parte au atacat Statele Unite în 2001, ceea ce a dus la cel mai grav eveniment cu victime în masă pe care acesta l-a suferit pe teritoriul său de la Pearl Harbor.

De la începutul secolului XXI, președinții americani au încercat să rezolve enigmele din Orientul Mijlociu prin invazii armate, diplomație și intervenții umanitare limitate. Toate au eșuat. Unele dintre aceste eforturi au generat fenomene și mai pernicioase. Invazia Irakului din 2003, de exemplu, a dat naștere la o nouă legiune de teroriști. Incursiunea militară limitată din 2011 în Libia a dus la haos într-o mare parte a Africii de Nord. Și totuși, administrație după administrație a rămas, într-un fel sau altul, fermecată de ideea de a impune o viziune regională, potrivit unei analize Foreignaffairs.

Asta, până la Donald Trump. Acest președinte, la fel ca predecesorii săi, nu a scos Washingtonul din Orientul Mijlociu. Dar, spre deosebire de ei, Trump a abordat zona cu puțin idealism. În schimb, pozițiile sale au fost ghidate în întregime de pragmatism și de o preferință pentru politica puterii. La fel ca oamenii puternici din Orientul Mijlociu, Trump împarte lumea în învingători și învinși și se aliniază cu fermitate primilor. Israelul este puternic, așa că el îl lasă să facă ce dorește. Țările arabe din Golf au petrol și fac afaceri, așa că el se angajează cu ele. Dar palestinienii sunt perdanții regiunii și, prin urmare, nu merită prea multă atenție.

Această abordare este, fără îndoială, rudimentară. Dar rezultatele sunt în mod clar pozitive. În cei cinci ani ai mandatului său, Trump a normalizat relațiile dintre Israel și mai multe state arabe. În octombrie, el a pus capăt luptelor dintre Israel și Hamas, provocate de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. El s-a asigurat că firmele americane au acces preferențial la petrolul și piețele din Golf. Și a atacat cu succes grupurile și guvernele care amenință interesele americane, inclusiv Republica Islamică Iran.

Deciziile lui Trump nu au făcut Orientul Mijlociu mai democratic. Cu siguranță nu au ameliorat nemulțumirile istorice ale regiunii. Dar au menținut-o relativ stabilă, promovând în același timp pozițiile Washingtonului. Cu alte cuvinte, acestea l-au ajutat pe Trump să realizeze mult mai multe decât au făcut predecesorii săi sofisticați și bine intenționați.

Bulevardul viselor frânte

Pentru a înțelege de ce Trump a reușit acolo unde alți președinți au eșuat, ia în considerare abordarea Statelor Unite față de țările arabe, care formează cea mai mare parte a Orientului Mijlociu. Timp de decenii, președinții americani au încercat să rezolve tensiunile inerente ale acestor state atacându-le sau provocându-le în alt mod. În această privință, președintele George W. Bush se remarcă drept cel mai ambițios și umil politician al țării sale. Răspunsul său inițial la atacul terorist din 11 septembrie - invadarea Afganistanului pentru a alunga talibanii de la putere și lansarea unui „război împotriva terorismului” - a fost rezonabil. Dar apoi Bush și consilierii săi experimentați au ajuns să creadă că cel mai bun mod de a stabiliza Orientul Mijlociu era să invadeze Irakul. Conform teoriei, acest lucru ar fi transformat în cele din urmă numeroasele regimuri autoritare din regiune în regimuri democratice, pro-occidentale. În schimb, a accentuat divizarea sectară din Orientul Mijlociu și a împuternicit Iranul. În momentul în care Bush a părăsit funcția, regiunea era mai instabilă decât la sosirea sa.

Succesorii democrați ai lui Bush, Barack Obama și Joe Biden, au fost amândoi hotărâți să nu se implice în politica complicată a lumii arabe. Ei au simțit oboseala americanilor față de războaiele nesfârșite și au declarat, pe bună dreptate, că este timpul să se bazeze mai puțin pe armate și mai mult pe diplomați. Dar fiecare a fost, în felul său, afectat fără speranță de idealism. În timpul Primăverii arabe, Obama a fost de partea străzii, îndepărtându-l de la putere pe președintele egiptean, Hosni Mubarak, prietenos cu SUA, și organizând o intervenție militară umanitară în Libia care l-a înlăturat pe Muammar al-Qaddafi. Niciuna dintre acestea nu a avut succes. Mubarak a fost înlocuit de un islamist ales în mod democratic care, după ce a încercat să concentreze puterea, a fost înlăturat de un nou dictator militar. Libia s-a fracturat și are acum două guverne autoritare concurente.

Biden nu a promovat niciodată schimbarea regimului, dar ostilitatea sa față de principala monarhie din regiune - a numit Arabia Saudită „paria” după ce prințul moștenitor Mohammed bin Salman a ordonat uciderea unui jurnalist disident - a subminat interesele regionale ale țării sale. Familiile regale, de exemplu, au rezistat eforturilor lui Biden de a crește producția de petrol și de a face presiuni asupra Hamas pentru a accepta o încetare a focului.

Trump, în schimb, practică politica fără judecată. El este fericit, de exemplu, să trateze cu jihadistul devenit om de stat, Ahmed al-Shara, noul președinte al Siriei, dacă Shara se alătură luptei sale împotriva Statului Islamic (cunoscut și ca ISIS). El este, de asemenea, profund tranzacțional. Trump sprijină Arabia Saudită și alte sheikhdomuri din Golf pentru că acestea sunt o sursă de capital, o piață de export pentru semiconductori și arme și un aspect important al piețelor energetice globale.

Aceștia sunt oameni cu care poate face afaceri

Prinții și regii arabi au răspuns la fel. La îndemnul lui Trump, Bahrain și Emiratele Arabe Unite au semnat Acordurile Abraham 2020, normalizând relațiile cu Israelul. Arabia Saudită rămâne în afara acordurilor, dar are propriul său parteneriat subtil cu Israelul, care implică schimbul de informații și cooperarea în domeniul securității. Qatar flirtează cu forțele islamiste, dar continuă să găzduiască o mare bază militară americană și a jucat un rol esențial în elaborarea armistițiului din Gaza. Toate cele trei țări sunt implicate în afaceri financiare cu familia Trump. În această parte a lumii, averile personale se împletesc cu cele naționale, iar granițele dintre comerț și diplomație sunt adesea neclare. Este exact așa cum le place elitelor din Golf.

Influență politică și militară

De la apariția Republicii Islamice în 1979, administrațiile americane succesive au tratat regimul iranian mai puțin ca pe o entitate unificată și mai mult ca pe o colecție de facțiuni care concurează pentru putere politică, dintre care unele sunt susceptibile la influența SUA. Astfel, mulți președinți au făcut din sprijinirea moderaților iranieni un element central al agendei lor. Punctul culminant al acestor eforturi a fost atins în timpul administrației Obama, care a urmărit diplomația de control al armelor în speranța de a împuternici actori mai rezonabili. Rezultatul a fost acordul nuclear din 2015, cunoscut sub numele de Planul comun cuprinzător de acțiune, în cadrul căruia Iranul a fost de acord să își limiteze îmbogățirea și să accepte o monitorizare internațională sporită în schimbul reducerii sancțiunilor.

Dar această abordare se bazează pe o premisă greșită. Deși nu toți oficialii iranieni au aceleași opinii, toți împărtășesc ura față de Statele Unite - antiamericanismul este liantul care unește regimul. Prin urmare, Iranul ar fi de acord cu un acord numai după ce Washingtonul i-ar recunoaște dreptul la îmbogățirea internă și ar stipula că Iranul ar putea trece la îmbogățirea la scară industrială după expirarea diferitelor clauze. Între timp, factorii de putere ai regimului au folosit dividendele economice rezultate din reducerea sancțiunilor pentru a finanța terorismul în străinătate și represiunea pe plan intern.

Trump practică politica fără judecată

În schimb, cel mai bun mod de a obține rezultate cu Teheranul este prin forță. După ce au luat cu asalt ambasada SUA în 1979, de exemplu, revoluționarii iranieni au amenințat că vor judeca diplomații americani capturați. Ca răspuns, președintele american Jimmy Carter a trimis o notă privată Iranului în care spunea că, dacă Teheranul le va face rău ostaticilor, Washingtonul va riposta. Curând, toate discuțiile despre procese publice au fost abandonate. Două decenii mai târziu, după ce Bush invadase Irakul și amenința Iranul, regimul iranian și-a suspendat programul nuclear până când Statele Unite s-au împotmolit în Irak - moment în care Iranul și-a reluat programul nuclear cu mai multă vigoare. Când vine vorba de Iran, amenințările au fost excepția, nu regula. Ironia abordării Statelor Unite față de Teheran este că Washingtonul nu a învățat lecțiile propriului său succes.

Cu excepția, din nou, a lui Trump. În primul său mandat, acesta a eliminat acordul nuclear și a reimpus sancțiuni devastatoare asupra Iranului. El a simțit, în mod corect, că acordul nu a fost o barieră solidă în calea proliferării iraniene și că acordul a avantajat Teheranul mai mult decât Washingtonul. Trump a ordonat apoi asasinarea generalului Qassem Soleimani, legendarul comandant al Forței Quds a Iranului, care a creat o armată transnațională de proxeneți și teroriști care îndeplineau ordinele Iranului în întreaga regiune. În loc să declanșeze un război mai amplu, așa cum se temeau unii analiști, asasinarea lui Soleimani a provocat un recul permanent al proxeneților Iranului.

În 2011, când a început războiul civil sirian, Soleimani a jucat un rol esențial în organizarea apărării siriene și în constituirea unei forțe auxiliare de aproximativ 70 000 de milițieni care a salvat regimul președintelui Bashar al-Assad. Dar, după moartea lui Soleimani, armata siriană a fost golită de conținut. În cele din urmă, aceasta și-a pierdut complet capacitatea de a lupta. Când forțele rebele ale lui Shara și-au început înaintarea dinspre nord la sfârșitul lunii noiembrie 2024, trupele siriene și-au părăsit posturile, iar Damascul a căzut în mai puțin de două săptămâni.

Dar poate cea mai mare realizare a lui Trump au fost atacurile din iunie 2025 asupra instalațiilor nucleare ale Iranului. Timp de două decenii, mulți responsabili politici și experți au insistat că atacarea programului nuclear al Teheranului ar provoca o conflagrație regională. Ca urmare, nu numai că au renunțat la atacurile SUA, dar le-au și blocat pe cele israeliene. Israelul a vrut să atace instalațiile nucleare ale Iranului în timpul anilor Obama, însă a fost respins. Dar Trump le-a dat undă verde israelienilor - și apoi s-a alăturat când lucrurile păreau să meargă bine. „Niciun președinte nu a fost dispus să o facă, iar eu am fost dispus să o fac”, s-a lăudat el ulterior.

Iluzia celor două state

Timp de decenii, oficialii americani au militat pentru un stat palestinian independent. Soluția celor două state, au declarat ei, era esențială pentru a aduce pacea în Orientul Mijlociu și pentru a integra Israelul în regiune. Bush a devenit primul președinte care a făcut un apel oficial pentru un stat palestinian independent, în iunie 2002, în timpul pregătirii războiului din Irak. Obama a continuat aceste eforturi, punându-l pe secretarul său de stat, John Kerry, să facă naveta între Israel și Cisiordania. Biden a susținut, de asemenea, această propunere, chiar și după atacurile din 7 octombrie.

Dar aceste încercări nu au dus nicăieri. Eforturile lui Bush au condus la un summit, dar nu la mai mult. Obama nu a reușit să obțină nimic mai mult decât înghețarea temporară și parțială a coloniilor. Eforturile lui Biden au fost aproape în întregime retorice - concepute, se pare, pentru a-l proteja de reacțiile liberalilor, în timp ce el a vândut Israelului toate armele posibile și a izolat țara de criticile și presiunile din țară și din străinătate. Suma totală a eforturilor Washingtonului de a crea două state este un teanc de memorii care deplâng o pace pierdută.

Întotdeauna a existat ceva improbabil în legătură cu un stat palestinian independent. Liderii palestinieni încercau să câștige la masa negocierilor ceea ce pierduseră în războaiele pe care ei și aliații lor arabi le declanșaseră frecvent, iar istoria rareori răsplătește o asemenea truculență. Palestinienii au reușit totuși să convingă Israelul, în diferite momente, să ofere Gaza și porțiuni din Cisiordania pe care le-a confiscat în 1967 în schimbul recunoașterii și a unor concesii teritoriale. Totuși, aceste concesii nu au fost niciodată suficiente pentru liderii palestinieni, iar poziția Israelului s-a înăsprit pe măsură ce timpul trecea și atacurile teroriste ale militanților palestinieni continuau. Tragedia poporului palestinian este că liderii săi sunt prea implicați în povestea lor de durere și pierdere pentru a accepta orice compromis până când opțiunile lor vor fi erodate și mai mult.

Iluzia unei soluții cu două state beneficiază încă de un sprijin larg în cadrul instituției tradiționale de politică externă a Washingtonului. Dar nu și din partea lui Trump. Acestui președinte îi pasă prea puțin de actorii subnaționali. El înțelege că Israelul nu dorește să cedeze terenuri și că nu ar trebui să i se ceară să facă acest lucru. Și și-a dat seama că multe guverne arabe înțeleg, de asemenea, acest fapt. Astfel, el a reușit să negocieze Acordurile Abraham, spre șocul multor analiști. Semnatarii arabi s-au ținut de acorduri, chiar și în timpul atacului Israelului în Gaza.

Cu toate acestea, Trump știe mai bine decât să dea Israelului un cec în alb. El a fost sensibil la preocupările liderilor arabi în materie de relații publice și i-a avertizat pe israelieni să nu anexeze Cisiordania, deși le-a permis să își mărească treptat dimensiunea coloniilor. De asemenea, a reușit să determine Israelul să semneze încetarea focului din octombrie. Însă Trump a reușit să exercite această influență deoarece este unul dintre cei mai populari politicieni din Israel și are relații solide cu monarhii arabi, care ar putea, la rândul lor, să facă presiuni asupra Hamas. Trump a fost, de asemenea, dispus să încalce regula nescrisă a Washingtonului de a nu se angaja direct cu Hamas, ceea ce l-a ajutat să obțină încetarea focului.

Agenții haosului

Trump a liniștit Orientul Mijlociu. Dar nu l-a reparat. În ciuda protestelor sale, pacea nu este la îndemână în Țara Sfântă. Programul nuclear iranian nu a fost anihilat. Iar lumea arabă rămâne afectată de disfuncționalități politice. Într-o regiune în care lucrurile merg frecvent prost, multe lucruri încă se pot prăbuși.

Luați în considerare, de exemplu, recenta încetare a focului. Armistițiile din Orientul Mijlociu sunt întotdeauna nesigure, iar cea încheiată între Ron Dermer, consilierul premierului israelian Benjamin Netanyahu, Steve Witkoff, trimisul multifuncțional al lui Trump și ginerele acestuia, Jared Kushner, nu va fi o excepție. Atât Hamas, cât și Israelul sunt încă înclinate să se preseze militar reciproc atunci când este convenabil. Acordul nu abordează extinderea coloniilor israeliene. Prin urmare, planul în 20 de puncte pentru dezarmarea Hamas, reconstrucția Gazei și crearea unei căi pentru statalitatea palestiniană este probabil să rămână latent.

Este greu, de exemplu, să vedem o forță multinațională de trupe arabe intrând în Gaza și eliminând rămășițele încăpățânate și violente ale Hamas, așa cum prevede planul. În schimb, Gaza va rămâne probabil o rană purulentă, o tabără de refugiați dens populată care se hrănește cu ajutoare alimentare din partea agențiilor de ajutor umanitar. Forțele de apărare ale Israelului vor purta cea mai mare parte a responsabilităților de securitate, patrulând zonele demilitarizate și bombardând ocazional amenințările emergente.

Provocarea nucleară iraniană, între timp, ar putea să-și arate din nou capul urât. Oligarhii clerici ai Iranului sunt zdruncinați și încă încearcă să înțeleagă modul în care apărarea lor a fost compromisă și aparatul lor de informații penetrat. Aceștia vor dori să își regleze conturile interne și să îl marginalizeze pe liderul suprem Ali Khamenei, care a făcut greșeli de judecată catastrofale cu privire la puterea Israelului și care este fizic fragil. Deși regimul va sta ascuns, el așteaptă momentul în care Statele Unite vor fi distrase de alte crize, iar Israelul își va pierde concentrarea. Atunci, acesta își va relua programul nuclear cu promptitudine.

Suma totală a eforturilor Washingtonului de a crea două state este un teanc de memorii care deplâng o pace pierdută

Washingtonul trebuie să fie pregătit să răspundă cu atacuri. Cea mai importantă consecință pe termen lung a războiului de 12 zile dintre Republica Islamică și Israel (și, ulterior, Statele Unite) este că intervenția militară este acum instrumentul de contraproliferare în Iran. Este greu de imaginat că regimul își pune încrederea în acorduri care pot fi abrogate sau în instituții internaționale, precum Consiliul de Securitate al ONU, care pot fi ușor supuse voinței Washingtonului.

Israelul pare să înțeleagă că aceasta este noua normalitate. Israelul știe că nicio victorie în Orientul Mijlociu nu este permanentă; există un motiv pentru care doctrina sa de gestionare a adversarilor se numește „cosirea peluzei”. Dar nu este clar dacă Trump are aceeași înțelegere a faptelor. În loc să continue să amenințe Teheranul, președintele a declarat victoria și i-a invitat pe iranieni să discute. Trump ar putea scăpa cu această abordare; imprevizibilitatea sa și belicozitatea lui Netanyahu vor tempera ambițiile atomice ale mullahilor pentru moment. Dar este aproape sigur că le-a pus succesorilor săi în cârcă o provocare supărătoare legată de Iran. S-ar putea să nu aibă de ales decât să bombardeze din nou țara.

Unii analiști speră că programul nuclear al Iranului va dispărea de la sine, atunci când regimul se va prăbuși în cele din urmă. Dar războiul Iranului cu Israelul și Statele Unite sugerează că, în ciuda eșecurilor sale interne masive, Republica Islamică este mult mai rezistentă decât credeau mulți. Israelul a fost capabil să degradeze rapid proxeneții Iranului, inclusiv mult lăudatul Hezbollah din Liban. Cu toate acestea, atunci când Netanyahu le-a cerut iranienilor să se ridice și să-și răstoarne regimul într-un moment de profundă vulnerabilitate, nu s-a întâmplat mare lucru. Elita iraniană irascibilă s-a reunit, iar publicul a rămas pasiv. Republica Islamică este o problemă care trebuie gestionată, nu înlăturată.

Orientul Mijlociu, un loc pentru putere

Nimic din toate acestea nu înseamnă că Orientul Mijlociu nu poate fi îmbunătățit. Proasta guvernare, decăderea instituțională și degradarea mediului rămân probleme endemice în regiune. Elitele conducătoare arabe știu că prezidează o regiune marcată de corupție și disfuncționalități. Dorința lor de putere le orbește adesea în fața dezinteresului popular. Statele Unite nu pot convinge sau obliga acești lideri să guverneze într-o manieră mai luminată, dar îi pot încuraja totuși să extindă participarea politică și să își reformeze economiile.

Dar orice astfel de discuții sau eforturi trebuie să fie circumspecte și limitate. În cele din urmă, Orientul Mijlociu nu este un loc pentru idealism și ambiții nobile. Este, în schimb, un loc pentru putere și realism - ceea ce îl face perfect pentru acest președinte american. Pentru moment, petrolul continuă să curgă, amenințarea iraniană a fost diminuată, luptele din Gaza s-au diminuat și nu există tulburări majore. Într-o regiune cunoscută mai ales pentru haos, acestea sunt realizări importante.