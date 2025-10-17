search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Cum a reușit Trump să transforme criza din Orientul Mijlociu într-o victorie strategică

Publicat:

În mai puțin de două luni, decizia președintelui american Donald Trump de a bombarda principalele facilități nucleare ale Iranului a schimbat radical dinamica geopolitică din Orientul Mijlociu și Europa de Est. Acțiunile sale transmit un mesaj clar Rusiei, Chinei și grupărilor Hamas, consolidând poziția Americii în confruntările globale.

Donald Trump a transformat criza din Orientul Mijlociu într-un avantaj pentru SUA FOTO: EPA EFE

În august, în timp ce se afla în Alaska alături de Trump, președintele rus Vladimir Putin a zâmbit în timp ce privea trecerea bombardierului stealth B-2. „El a înțeles mesajul aeronavei, dar nu a realizat pe deplin semnificația gestului nostru”, notează experții, citați de The Hill.

Mai târziu, decizia lui Trump de a lovi facilitățile nucleare de la Fordow, Isfahan și Natanz a fost menită să transforme nu doar Orientul Mijlociu, ci și echilibrul de putere din Europa de Est. Trump însuși a explicat la semnarea recentului armistițiu dintre Israel și Hamas în Egipt: „Impulsul pentru acest acord a început cu adevărat atunci când am eliminat capacitatea nucleară a Iranului”.

Orientul Mijlociu și izolare strategică a Rusiei

Hamas, lipsit acum de sprijinul activ al Iranului și abandonat treptat de Turcia și Qatar, se află într-o situație critică. Israelul amenință să recucerească întreaga zonă a orașului Gaza, iar Trump a confirmat că va susține acțiunea în lipsa unui acord.

Moscova resimte efectele loviturii: aliatul său principal, Iran, este neutralizat, iar regimul pro-rus din Siria a fost răsturnat. Izolarea lui Putin a devenit vizibilă atunci când a anulat o conferință arabă programată pe 15 octombrie la Moscova. Bloomberg nota că „nu existau suficienți lideri arabi care să spună ‘da’ pentru a justifica organizarea summitului”.

În contrast, Trump a apărut triumfător alături de lideri importanți din Egipt, Qatar, Iordania, Kuweit, Irak și Pakistan, dar și de lideri NATO din Franța, Germania și Marea Britanie. „Trump, place sau nu, a fost un magnet de putere globală în Egipt. Putin a devenit practic irelevant în lumea arabă”.

Consolidarea poziției în Orientul Mijlociu și mesajele către Moscova

Echipa lui Trump profită de momentul armistițiului. Invitația adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, prima întâlnire internațională după întoarcerea din Egipt, este un alt semnal pentru Putin că jocurile Kremlinului nu mai funcționează. Dacă mesajul pentru Hamas a fost transmis prin bombardierele B-2 în Iran, mesajul către Putin ar putea fi livrat prin rachete Tomahawk.

Citește și: Trump a fost pe punctul de a opri discuțiile cu Putin, la summitul din Alaska, potrivit Axios

Implicații pentru Indo-Pacific și China

Un alt participant-cheie în Egipt a fost președintele indonezian Prabowo Subianto, liderul celei mai populate țări musulmane din lume. Subianto a discutat cu Trump, iar Statele Unite încurajează de mult timp implicarea Indoneziei în Acordurile Abraham.

În timp ce Beijingul consideră consolidarea relațiilor cu Jakarta ca parte a „diplomației de vecinătate”, aderarea Indoneziei la Acordurile Abraham ar întări indirect apărarea Taipeiului.

Ucraina și Europa de Est: cheia succesului global

Pentru a câștiga în Indo-Pacific, Trump trebuie să câștige și în Europa de Est. Spre deosebire de Iran, nicio lovitură singulară nu va aduce Moscova la masa negocierilor. Printre pașii propuși: vânzarea de rachete Tomahawk Ucrainei pentru a viza baze și facilități rusești, implementarea unei zone interzise zborului condusă de NATO peste vestul Ucrainei și blocarea Mării Baltice pentru flota rusă care încearcă să evite sancțiunile.

În plus, trecerea de sancțiuni secundare împotriva Rusiei ar putea pune economia Moscovei la pământ, în contextul războiului și al presiunii militare.

Următorii pași

Lovitura în Iran a fost un început bun pentru a câștiga Războiul Mondial III. Echipa Trump a continuat printr-o victorie în Orientul Mijlociu, marginalizând Iran și Hamas”, notează analiștii. Următorul pas este clar: eliminarea completă a prezenței rusești din Ucraina și transmiterea unui mesaj puternic Chinei, pentru a descuraja orice acțiune militară împotriva Taiwanului.

Trump are momentul de partea sa și acum trebuie să finalizeze jocul strategic, demonstrând că Statele Unite pot dicta ritmul și rezultatul conflictelor globale.

SUA

