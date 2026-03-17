Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Cum l-a ucis Israelul pe șeful securității Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Ali Larijani, șeful securității naționale și una dintre cele mai puternice figuri din structura politică și militară a Iranului, a fost ucis în noaptea de luni spre marți, marcând un posibil punct de cotitură pentru Republica Islamică. Considerat liderul de facto al Iranului încă de la războiul de 12 zile de anul trecut, acesta a preluat frâiele războiului actual, jurând răzbunare după moartea fostului lider suprem.

Fostul șef al Consiliului Național de Securitate Ali Larijani a fost ucis luni FOTO EPA-EFE
La câteva ore după anunțarea morții lui Khamenei, Larijani a transmis un avertisment dur. „Astăzi îi vom lovi cu o forță pe care nu au mai experimentat-o niciodată”, a scris el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, relatează Daily Mail.

O operațiune țintită

Oficialii israelieni susțin că Larijani a fost eliminat într-o „lovitură de precizie” efectuată de forțele aeriene în noaptea de 17 martie, pe baza unor informații de intelligence.

Potrivit presei israeliene, operațiunea fusese planificată inițial cu câteva zile înainte, dar ar fi fost amânată în ultimul moment Ulterior, serviciile de informații au aflat că acesta urma să se deplaseze la unul din apartamentele folosite drept ascunzătoare din apropierea Teheranului, împreună cu fiul său, în loc să rămână la reședința obișnuită.

La ordinul prim-ministrului israelian, au fost lansate lovituri precise, iar misiunea a fost finalizată rapid, a declarat o sursă din securitatea israeliană pentru Channel 12. „Nu există nicio șansă să fi supraviețuit acestui atac.”

Oficialii israelieni au mai afirmat că operațiunea a fost posibilă și datorită informațiilor furnizate de localnici. „În ultimele 24 de ore”, am primit informații valoroase de la rezidenți din Teheran, a declarat un oficial pentru Iran International. „În ultimele zile, Larijani s-a comportat arogant, apărând frecvent în public (inclusiv la mitingurile de Ziua Quds), interacționând cu mass-media atât locală, cât și internațională, și expunându-se astfel privirii publicului, ceea ce a dus în cele din urmă la identificarea sa”, a declarat oficialul.

După anunțarea decesului lui Larijani, contul de X al prim-ministrului israelian a publicat o fotografie cu Netanyahu la telefon, „ordonând eliminarea unor înalți oficiali ai regimului iranian”.

„IDF anunță că, în noaptea de 17 martie 2026, Forțele Aeriene Israeliene, acționând pe baza informațiilor serviciilor de informații ale IDF și prin integrarea unor capacități operaționale unice, au efectuat un atac precis care l-a eliminat pe Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, care acționa ca lider de facto al regimului terorist iranian”, se arată într-o declarație a IDF.

Mesaje contradictorii de la Teheran

Mass-media de stat iraniană a pus inițial sub semnul întrebării informațiile privind moartea lui Larijani, sugerând că acestea ar fi false și promițând dovezi că este în viață. Totuși, nu a apărut nicio înregistrare video sau declarație directă. În schimb, a fost publicată o notă scrisă de mână, atribuită lui Larijani, în care erau comemorați „martirii” iranieni, document despre care se crede că a fost redactat înainte de atac.

Mai mulți lideri eliminați

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a confirmat că într-un atac separat a fost ucis și Gholamreza Soleimani, comandantul forțelor paramilitare Basij.

„Larijani și comandantul Basij au fost eliminați peste noapte și s-au alăturat lui Khamenei și celorlalți membri ai Axei Răului în adâncurile iadului”, a declarat Katz. „Liderii regimului sunt eliminați, iar capacitățile acestuia sunt neutralizate.”

Șeful securității iraniene respinge negocierile cu SUA și îl atacă pe Trump: „A aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii”

Moartea lui Larijani, în special, va fi fără îndoială o lovitură devastatoare pentru Iran, acesta fiind o figură centrală atât pentru aparatul de război al țării, cât și pentru represiunea sângeroasă, ce gestiona cu agilitate establishmentul religios și chestiunile de diplomație externă.

Chiar săptămâna trecută, într-un mesaj sfidător la televiziunea de stat iraniană, l-a avertizat pe Donald Trump să „aibă grijă, ca să nu fie eliminat”, înainte de a-l ironiza pe președintele SUA pentru „grava sa eroare de calcul”.

Mărșăluind pe străzile Teheranului, într-un gest de bravadă, șeful securității naționale a respins atacurile israeliano-americane asupra capitalei, calificându-le drept „act de disperare”.

„Aceste atacuri sunt motivate de frică, de disperare. Cineva puternic nu ar bombarda demonstrații. Este clar că au eșuat”, a declarat Larijani la marșul de Ziua Quds.

Un pilon al puterii

Larijani, în vârstă de 67 de ani, a fost timp de decenii o figură centrală în sistemul politic iranian. Fost președinte al Parlamentului și lider în domeniul securității, el asigura comunicarea între conducerea religioasă, structurile militare și diplomația externă.

Era considerat arhitectul strategiei de securitate internă a Iranului, inclusiv al reprimării protestelor masive din acest an, în urma cărora, potrivit unor relatări, zeci de mii de civili au fost uciși.

„Larijani este un om din interior, un strateg abil, care cunoaște perfect mecanismele sistemului”, declara anterior Ali Vaez, expert în cadrul International Crisis Group.

Deși nu putea deveni lider suprem - funcție rezervată clericilor - Larijani ar fi încercat să-și consolideze puterea după moartea lui Khamenei. El îl marginalizase deja pe președintele Masoud Pezeshkian și coordona negocierile cu Occidentul înainte de izbucnirea războiului.

Vid de putere și incertitudine

Noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a mai apărut în public de la numirea sa. Există zvonuri neconfirmate că ar fi fost rănit într-un atac aerian sau chiar evacuat la Moscova pentru tratament.

Trump spune că este o „onoare” să elimine lideri iranieni care „omoară oameni nevinovați”. Reacția Teheranului: „Suntem o națiune hotărâtă”

Născut în Najaf, Irak, în 1957, dintr-o familie de clerici șiiți de seamă, apropiată de fondatorul Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, familia lui Larijani a exercitat o influență semnificativă în cadrul sistemului politic iranian timp de zeci de ani.

Larijani a candidat la alegerile prezidențiale din 2005, pierzând în fața candidatului populist Mahmoud Ahmadinejad, cu care a avut ulterior divergențe privind diplomația nucleară. Larijani a fost apoi descalificat din cursa prezidențială atât în 2021, cât și în 2024.

Recent, a fost numit trimisul personal al lui Khamenei la Vladimir Putin și s-a întâlnit cu președintele rus la Moscova. De asemenea, a apărut la Al Jazeera pentru a declara că Teheranul a învățat lecțiile conflictului de anul trecut cu Israelul și că de data aceasta va riposta cu forța.

IDF a confirmat, de asemenea, că l-a asasinat pe șeful miliției paramilitare Basij a IRGC, Soleimani, care a ordonat masacrarea a mii de protestatari antiguvernamentali în ianuarie.

El și adjunctul său, Seyyed Karishi, au fost uciși într-o zonă improvizată cu corturi, care fusese amenajată pentru a îngreuna urmărirea lor, spre deosebire de un sediu cunoscut.

Armata a anunțat, de asemenea, că l-a ucis pe șeful Forțelor Aerospatiale ale IRGC.

Conflictul, ajuns în a treia săptămână, a provocat deja peste 2.000 de morți în Iran, în timp ce îngrijorările privind o extindere regională a războiului cresc.

Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru transportul global de energie, rămâne în mare parte blocată, în timp ce aliații europeni au refuzat solicitările Washingtonului de a trimite nave de război.

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
gandul.ro
image
Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate
mediafax.ro
image
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
observatornews.ro
image
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o zi obișnuită în România, de dimineața până seara, dacă mergi la serviciu. Calcul complet de la cafea la transport
playtech.ro
image
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Donald Trump, ultimatum pentru NATO! Amenințări directe: Greșeală foarte prostească
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte