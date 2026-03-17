Cum l-a ucis Israelul pe șeful securității Iranului

Ali Larijani, șeful securității naționale și una dintre cele mai puternice figuri din structura politică și militară a Iranului, a fost ucis în noaptea de luni spre marți, marcând un posibil punct de cotitură pentru Republica Islamică. Considerat liderul de facto al Iranului încă de la războiul de 12 zile de anul trecut, acesta a preluat frâiele războiului actual, jurând răzbunare după moartea fostului lider suprem.

La câteva ore după anunțarea morții lui Khamenei, Larijani a transmis un avertisment dur. „Astăzi îi vom lovi cu o forță pe care nu au mai experimentat-o niciodată”, a scris el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, relatează Daily Mail.

O operațiune țintită

Oficialii israelieni susțin că Larijani a fost eliminat într-o „lovitură de precizie” efectuată de forțele aeriene în noaptea de 17 martie, pe baza unor informații de intelligence.

Potrivit presei israeliene, operațiunea fusese planificată inițial cu câteva zile înainte, dar ar fi fost amânată în ultimul moment Ulterior, serviciile de informații au aflat că acesta urma să se deplaseze la unul din apartamentele folosite drept ascunzătoare din apropierea Teheranului, împreună cu fiul său, în loc să rămână la reședința obișnuită.

La ordinul prim-ministrului israelian, au fost lansate lovituri precise, iar misiunea a fost finalizată rapid, a declarat o sursă din securitatea israeliană pentru Channel 12. „Nu există nicio șansă să fi supraviețuit acestui atac.”

Oficialii israelieni au mai afirmat că operațiunea a fost posibilă și datorită informațiilor furnizate de localnici. „În ultimele 24 de ore”, am primit informații valoroase de la rezidenți din Teheran, a declarat un oficial pentru Iran International. „În ultimele zile, Larijani s-a comportat arogant, apărând frecvent în public (inclusiv la mitingurile de Ziua Quds), interacționând cu mass-media atât locală, cât și internațională, și expunându-se astfel privirii publicului, ceea ce a dus în cele din urmă la identificarea sa”, a declarat oficialul.

După anunțarea decesului lui Larijani, contul de X al prim-ministrului israelian a publicat o fotografie cu Netanyahu la telefon, „ordonând eliminarea unor înalți oficiali ai regimului iranian”.

„IDF anunță că, în noaptea de 17 martie 2026, Forțele Aeriene Israeliene, acționând pe baza informațiilor serviciilor de informații ale IDF și prin integrarea unor capacități operaționale unice, au efectuat un atac precis care l-a eliminat pe Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, care acționa ca lider de facto al regimului terorist iranian”, se arată într-o declarație a IDF.

Mesaje contradictorii de la Teheran

Mass-media de stat iraniană a pus inițial sub semnul întrebării informațiile privind moartea lui Larijani, sugerând că acestea ar fi false și promițând dovezi că este în viață. Totuși, nu a apărut nicio înregistrare video sau declarație directă. În schimb, a fost publicată o notă scrisă de mână, atribuită lui Larijani, în care erau comemorați „martirii” iranieni, document despre care se crede că a fost redactat înainte de atac.

Mai mulți lideri eliminați

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a confirmat că într-un atac separat a fost ucis și Gholamreza Soleimani, comandantul forțelor paramilitare Basij.

„Larijani și comandantul Basij au fost eliminați peste noapte și s-au alăturat lui Khamenei și celorlalți membri ai Axei Răului în adâncurile iadului”, a declarat Katz. „Liderii regimului sunt eliminați, iar capacitățile acestuia sunt neutralizate.”

Moartea lui Larijani, în special, va fi fără îndoială o lovitură devastatoare pentru Iran, acesta fiind o figură centrală atât pentru aparatul de război al țării, cât și pentru represiunea sângeroasă, ce gestiona cu agilitate establishmentul religios și chestiunile de diplomație externă.

Chiar săptămâna trecută, într-un mesaj sfidător la televiziunea de stat iraniană, l-a avertizat pe Donald Trump să „aibă grijă, ca să nu fie eliminat”, înainte de a-l ironiza pe președintele SUA pentru „grava sa eroare de calcul”.

Mărșăluind pe străzile Teheranului, într-un gest de bravadă, șeful securității naționale a respins atacurile israeliano-americane asupra capitalei, calificându-le drept „act de disperare”.

„Aceste atacuri sunt motivate de frică, de disperare. Cineva puternic nu ar bombarda demonstrații. Este clar că au eșuat”, a declarat Larijani la marșul de Ziua Quds.

Un pilon al puterii

Larijani, în vârstă de 67 de ani, a fost timp de decenii o figură centrală în sistemul politic iranian. Fost președinte al Parlamentului și lider în domeniul securității, el asigura comunicarea între conducerea religioasă, structurile militare și diplomația externă.

Era considerat arhitectul strategiei de securitate internă a Iranului, inclusiv al reprimării protestelor masive din acest an, în urma cărora, potrivit unor relatări, zeci de mii de civili au fost uciși.

„Larijani este un om din interior, un strateg abil, care cunoaște perfect mecanismele sistemului”, declara anterior Ali Vaez, expert în cadrul International Crisis Group.

Deși nu putea deveni lider suprem - funcție rezervată clericilor - Larijani ar fi încercat să-și consolideze puterea după moartea lui Khamenei. El îl marginalizase deja pe președintele Masoud Pezeshkian și coordona negocierile cu Occidentul înainte de izbucnirea războiului.

Vid de putere și incertitudine

Noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a mai apărut în public de la numirea sa. Există zvonuri neconfirmate că ar fi fost rănit într-un atac aerian sau chiar evacuat la Moscova pentru tratament.

Născut în Najaf, Irak, în 1957, dintr-o familie de clerici șiiți de seamă, apropiată de fondatorul Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, familia lui Larijani a exercitat o influență semnificativă în cadrul sistemului politic iranian timp de zeci de ani.

Larijani a candidat la alegerile prezidențiale din 2005, pierzând în fața candidatului populist Mahmoud Ahmadinejad, cu care a avut ulterior divergențe privind diplomația nucleară. Larijani a fost apoi descalificat din cursa prezidențială atât în 2021, cât și în 2024.

Recent, a fost numit trimisul personal al lui Khamenei la Vladimir Putin și s-a întâlnit cu președintele rus la Moscova. De asemenea, a apărut la Al Jazeera pentru a declara că Teheranul a învățat lecțiile conflictului de anul trecut cu Israelul și că de data aceasta va riposta cu forța.

IDF a confirmat, de asemenea, că l-a asasinat pe șeful miliției paramilitare Basij a IRGC, Soleimani, care a ordonat masacrarea a mii de protestatari antiguvernamentali în ianuarie.

El și adjunctul său, Seyyed Karishi, au fost uciși într-o zonă improvizată cu corturi, care fusese amenajată pentru a îngreuna urmărirea lor, spre deosebire de un sediu cunoscut.

Armata a anunțat, de asemenea, că l-a ucis pe șeful Forțelor Aerospatiale ale IRGC.

Conflictul, ajuns în a treia săptămână, a provocat deja peste 2.000 de morți în Iran, în timp ce îngrijorările privind o extindere regională a războiului cresc.

Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru transportul global de energie, rămâne în mare parte blocată, în timp ce aliații europeni au refuzat solicitările Washingtonului de a trimite nave de război.