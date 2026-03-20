Un aliat al lui Trump avertizează că economia SUA nu este suficient de puternică pentru a face față unui conflict cu Iranul

Un fost nominalizat al lui Donald Trump pentru a conduce Biroul de Statistică a Muncii a afirmat că economia Statelor Unite este prea fragilă pentru a face față unui preț al petrolului de 100 de dolari pe baril, avertizând asupra creșterii prețurilor de consum generate de războiul din Iran.

„Nu cred că aceasta este o economie care va putea suporta 100 de dolari pe baril pentru petrol — pur și simplu nu poate”, a declarat EJ Antoni pentru Financial Times.

„Economia este mai slabă decât am crezut, iar inflația este mai ridicată decât ne-am imaginat”, a adăugat el într-o convorbire telefonică de miercuri, cu puțin timp înainte de reuniunea de politică monetară a Rezervei Federale din martie.

„Prețurile mai mici la energie pe care le-am văzut în 2025 au contribuit la presiuni descendente asupra prețurilor din întreaga economie. Acum… vom vedea prețuri mai mari la energie care vor avea efectul opus și vor pune presiune ascendentă asupra prețurilor la nivel general.”

Trump l-a desemnat pe Antoni, economist-șef al think tank-ului conservator Heritage Foundation, pentru a conduce agenția americană de statistică a muncii în luna august, la scurt timp după ce a demis fostul comisar în urma unui raport pesimist privind piața muncii, pe care președintele l-a catalogat drept „manipulat”.

Ulterior, Trump și-a retras brusc nominalizarea lui Antoni, optând în cele din urmă pentru economistul guvernamental Brett Matsumoto, a cărui confirmare depinde de aprobarea Senatului.

Declarațiile lui Antoni privind starea celei mai mari economii a lumii vin la o zi după ce directorul Centrului Național pentru Combaterea Terorismului din SUA și-a dat demisia în semn de protest față de războiul din Iran, marcând prima plecare semnificativă din administrația Trump de la începutul conflictului.

Între timp, republicanii devin tot mai îngrijorați că prețurile ridicate ale petrolului — Brent a crescut miercuri cu 5%, ajungând aproape de 110 dolari pe baril — le-ar putea afecta șansele în alegerile de la jumătatea mandatului. Prețul benzinei a urcat la 3,84 dolari pe galon, de la 2,92 dolari în urmă cu o lună, în timp ce motorina a depășit 5 dolari, exercitând presiuni semnificative asupra consumatorilor și companiilor americane.

Datele economice colectate înainte de atacul SUA și al Israelului asupra Iranului nu au reușit să atenueze aceste preocupări.

Produsul intern brut al SUA în ultimul trimestru din 2025 a fost revizuit săptămâna trecută la 0,7%, de la o estimare inițială de 1,4%, în timp ce date publicate miercuri arată că prețurile angro au crescut mai rapid decât se anticipa în februarie, chiar înainte de declanșarea conflictului. Luna trecută, economia americană a pierdut 92.000 de locuri de muncă, o scădere accentuată care a șters mare parte din câștigurile din ianuarie.

Antoni a evidențiat „lipsa creșterii locurilor de muncă” în SUA, atribuind parțial acest fenomen reducerilor din sectorul public de anul trecut, și și-a reiterat criticile la adresa Biroului de Statistică a Muncii, pe care l-a comparat cu „un generator aleator de cifre” într-o postare pe platforma X din luna mai.

„Este nevoie de o revizuire completă, de sus în jos, a întregului proces — de la colectarea datelor la prelucrare și până la publicare, deoarece au existat mai multe probleme legate de scurgeri de informații”, a spus el. În ianuarie, Trump a publicat unele dintre datele privind locurile de muncă din decembrie cu câteva ore înainte de lansarea oficială.

Antoni a refuzat să comenteze modul în care Trump i-a comunicat că nu mai este nominalizarea sa pentru conducerea BLS, afirmând că ar „prefera să păstreze confidențiale acele discuții”.