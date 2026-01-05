search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Riscurile doctrinei „Donroe” inventată de Trump

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a prezentat recent intervenția Statelor Unite în Venezuela drept o reafirmare a supremației americane în emisfera vestică, o poziție care, potrivit unor analiști consultați de AFP, ar putea avea consecințe dincolo de regiune și ar putea încuraja China și Rusia să adopte politici similare în propriile zone de influență.

Intervenția americană la Caracas pentru capturarea președintelui Nicolas Maduro/FOTO:X
Intervenția americană la Caracas pentru capturarea președintelui Nicolas Maduro/FOTO:X

Operațiunea, în urma căreia fostul lider venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat și transferat în Statele Unite, a fost descrisă de Trump ca o actualizare a Doctrinei Monroe, formulată în secolul al XIX-lea. Președintele a numit noua abordare „Doctrina Donroe”, combinându-și numele cu cel al fostului președinte James Monroe.

„Dominația americană în emisfera occidentală nu va mai fi pusă la îndoială”, a declarat Trump, făcând trimitere la noua Strategie de securitate națională a SUA, publicată recent, care pune accent pe controlul resurselor strategice și pe limitarea influenței actorilor externi în America Latină.

Semnale pentru rivalii globali

Documentul strategic afirmă că Statele Unite vor împiedica puteri din afara emisferei, precum China sau Rusia, să își consolideze prezența militară sau economică în regiune. Analiștii avertizează însă că această poziție ar putea crea un precedent.

Potrivit experților, Beijingul și Moscova ar putea invoca o logică similară pentru a-și justifica propriile acțiuni, în special în dosare sensibile precum Taiwanul sau Ucraina. Cu doar câteva zile înainte de operațiunea din Venezuela, China a desfășurat exerciții militare în jurul Taiwanului, simulând o blocadă a insulei.

Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce a numit un „precedent periculos”, avertizând asupra riscurilor pentru stabilitatea globală.

Reacții și îngrijorări în rândul aliaților

Intervenția americană a generat neliniște și în rândul aliaților SUA. Unii oficiali și analiști se întreabă dacă Washingtonul își menține angajamentul față de ordinea internațională bazată pe reguli.

Jennifer Kavanagh, analist la think tank-ul Defense Priorities, a declarat că operațiunea ridică întrebări fundamentale: dacă Statele Unite pot decide că un lider este nelegitim și pot interveni militar pentru a-l înlătura, „de ce alții nu ar putea face la fel?”.

Noua strategie americană sugerează, totodată, o concentrare mai mare asupra intereselor imediate ale SUA, în timp ce abordarea față de China și Rusia pare mai rezervată, ceea ce i-a determinat pe unii critici să afirme că Washingtonul ar putea accepta tacit sferele de influență ale acestor puteri.

O linie mai dură în America Latină

Potrivit lui Alexander Gray, fost oficial al Consiliului de Securitate Națională și cercetător la Atlantic Council, intervenția marchează o schimbare clară de ton în politica americană față de America Latină.

„Este evident că nu va mai exista toleranță nici măcar pentru o influență limitată a Chinei, Rusiei sau Iranului în regiune”, a spus el.

Noua abordare a fost evidențiată și de declarațiile lui Trump privind resursele energetice ale Venezuelei, președintele afirmând că Statele Unite sunt pregătite să intervină pentru a relansa industria petrolieră a țării.

Spre o lume a sferelor de influență

Analiștii avertizează că aceste evoluții accelerează tranziția de la o ordine internațională bazată pe reguli către una dominată de sfere de influență stabilite prin forță militară. Comentatorul american David Rothkopf a descris această schimbare drept o „putinizare” a politicii externe a Statelor Unite.

Citește și: Miliarde de dolari în Venezuela: nu este clar cine va finanța investițiile anunțate de Trump

În acest context, Rusia și China ar putea fi încurajate să acționeze mai agresiv în regiunile pe care le consideră esențiale pentru securitatea lor. Pentru observatori, evenimentele din primele zile ale anului 2026 ar putea reprezenta începutul unei noi realități geopolitice, cu implicații globale pe termen lung.

Donald Tusk: Europa trebuie să se unească sau va fi „terminată”

Europa riscă să devină irelevantă dacă nu reușește să rămână unită, a avertizat premierul Poloniei, Donald Tusk, pe fondul divergențelor tot mai vizibile dintre statele UE în politica externă și al unei săptămâni tensionate marcate de intervenția militară a SUA în Venezuela și de noile amenințări ale lui Donald Trump la adresa Groenlandei.

„Europa nu va fi luată în serios dacă este slabă și divizată – nici de inamici, nici de aliați”, a scris luni Tusk pe rețelele sociale. Liderul polonez, cunoscut pentru pozițiile sale pro-europene, a lansat un apel ferm la solidaritate și reînarmare.

„Este deja clar. Trebuie să credem în propria noastră forță, să continuăm să ne înarmăm și să rămânem uniți ca niciodată. Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați”, a avertizat el.

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a reluat public ideea preluării controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză, pe care l-a descris drept esențial pentru securitatea națională a SUA.

„Avem nevoie de Groenlanda dintr-o perspectivă de securitate națională”, le-a spus Trump jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, adăugând enigmatic: „Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni. Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a reacționat dur, afirmând că anexarea insulei arctice „nu are absolut niciun sens”. Poziția sa a fost susținută rapid de alte state nordice, inclusiv Norvegia, Finlanda și Suedia.

Cine urmează: Groenlanda, Cuba, Columbia sau Mexic?

După operațiunea americană din Venezuela, președintele Donald Trump și membri-cheie ai administrației sale au transmis semnale clare că intervenția nu ar putea fi un caz izolat, alimentând temeri în întreaga emisferă vestică privind o posibilă schimbare majoră de direcție în politica externă a Statelor Unite.

Citește și: De ce nu o susține Donald Trump pe lidera opoziției din Venezuela după ce l-a capturat pe Maduro?

În declarații publice recente, Donald Trump a reluat acuzații la adresa liderilor din regiune și a sugerat posibile acțiuni viitoare. El a afirmat că „se va discuta despre Cuba” și a spus că Mexicul reprezintă o problemă care „va trebui abordată”, menționând că a oferit sprijin militar pentru combaterea cartelurilor de droguri.

„Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a prezis duminică că guvernul cubanez ar putea să se prăbușească în curând și l-a amenințat pe președintele columbian, un avertisment sever care arată atitudinea din ce în ce mai agresivă a administrației sale față de guvernele de stânga din America Latină, notează Politico. „Cuba pare gata să cadă”, a spus Trump. „Nu știu dacă vor rezista”.

Președintele a respins posibilitatea ca administrația să folosească forțele americane pentru a grăbi căderea guvernului cubanez, explicând că Venezuela era principalul susținător economic al Cubei.

Liderul de la Casa Albă l-a amenințat și pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, un critic vocal al operațiunii SUA în Venezuela.

„Columbia este și ea foarte bolnavă – condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o trimită în Statele Unite, și nu o va mai face mult timp”, a spus Trump.

La doar câteva ore după ce premierul danez i-a dat replica lui Trump pentru amenințarea de a anexa Groenlanda, președintele a declarat că Statele Unite „au nevoie” de teritoriul autonom danez. „Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională”, a spus Trump. „UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util
gandul.ro
image
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
mediafax.ro
image
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Țara care a renunțat complet la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Urgia albă loveşte România. Cel mai sever episod de iarnă începe în următoarele ore
playtech.ro
image
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în tragedia din Elveția! Anchetă împotriva managerilor barului pentru omor din neglijenţă după ce copii de 14 și 15 ani s-au aflat printre victime
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență