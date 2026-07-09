Soldatul rus care l-a amenințat pe Putin cu o revoltă a fost eliberat și și-a șters mesajul viral

Soldatul rus Aleksandr Lunin, care a amenințat într-un mesaj video că armata s-ar putea întoarce împotriva Kremlinului dacă președintele Vladimir Putin nu îl primește la o întâlnire, a fost eliberat după ce fusese reținut de autorități, relatează Agerpres, citând agenția EFE.

Potrivit publicației Verstka, care a relatat inițial despre reținerea sa, Lunin a publicat pe 25 iunie un mesaj video în care cerea o întâlnire cu Vladimir Putin pentru a-i spune „tot adevărul” despre situația Rusiei și a armatei implicate în războiul din Ucraina.

Mesajul a fost șters

Joi, Aleksandr Lunin a confirmat că este „teafăr și nevătămat” după eliberare, însă nu a explicat de ce a șters înregistrarea video, care strânsese aproape 11 milioane de vizualizări în primele 24 de ore.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentase mesajul, spunând că acesta conține „formulări destul de ciudate”.

Soldatul a susținut că a publicat înregistrarea după ce „responsabili de rang înalt din Ministerul Apărării și din organismele de securitate” s-ar fi întâlnit cu el și ar fi decis să îl folosească pentru a transmite un mesaj președintelui rus.

În mesajul devenit viral, Lunin afirma că, dacă Vladimir Putin nu îl va primi la Kremlin, „consecințele vor fi foarte grave” și că „armata ar întoarce armele împotriva Kremlinului”.