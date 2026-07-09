Ucraina lovește decisiv în Marea de Azov: 21 de nave rusești atacate cu drone în doar 72 de ore. Analiștii avertizează că Moscova va riposta

Forțele Kievului au declanșat o ofensivă fără precedent pe frontul maritim, reușind să lovească nu mai puțin de 21 de nave sub pavilion rusesc în Marea de Azov, într-un interval de doar trei zile.

Anunțul a fost făcut de Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, și confirmă o schimbare radicală de strategie în tentativa de a sufoca liniile de aprovizionare cu combustibil ale armatei ruse în Crimeea ocupată.

Potrivit oficialului ucrainean, în noaptea de 8 iulie, dronele maritime și aeriene au lovit nouă tancuri petroliere rusești, acestea adăugându-se celor zece nave atacate pe 7 iulie și altor două lovite pe 6 iulie. În total, bilanțul indică avarierea unui feribot, a unui vrachier și a 19 tancuri petroliere.

O escaladare majoră a conflictului maritim

Compania de securitate maritimă Ambrey a subliniat că valul de atacuri din această săptămână reprezintă cea mai intensă campanie de țintire a unor nave comerciale de la începutul invaziei ruse, depășind orice precedent în materie de securitate în regiunea Mării Negre și Mării de Azov, scrie seatrade-maritime.com.

„Loviturile din această săptămână nu sunt doar o simplă evoluție a conflictului, ci reprezintă o escaladare semnificativă a amenințării la adresa securității maritime și o schimbare reală a modului în care se duce acest război pe mare”, avertizează experții Ambrey.

Printre navele identificate oficial de comandamentul ucrainean se numără tancurile petroliere Venus III, Sanar-1, Sanar-17, Teti, Aleksey Savrasov, Penelope, Climene și dragorul Ivan Cheremisinov.

Majoritatea acestor nave se aflau deja sub incidența sancțiunilor internaționale impuse de SUA, UE și Ucraina pentru transportul ilegal de petrol rusesc, însă analiștii notează că prioritatea Kievului a fost, de această dată, una pur tactică: blocarea logisticii destinate Peninsulei Crimeea.

O evoluție extrem de îngrijorătoare pentru siguranța echipajelor o reprezintă modul în care au fost executate atacurile. Imaginile video apărute în spațiul public arată că dronele ucrainene au vizat în mod deliberat punțile de comandă (bricul navei) și blocurile de cazare ale marinarilor. Această abordare oglindește tacticile folosite anterior de Federația Rusă și crește dramatic riscul de victime în rândul personalului navigant.

Alertă maximă la Sulina

Experții în securitate avertizează că un răspuns militar din partea Moscovei este de așteptat în următoarele două până la cinci zile. Țintele predilecte ale Rusiei ar putea deveni navele comerciale care au legături cu Ucraina sau care tranzitează rutele din proximitate.

Navele care așteaptă în prezent tranzitul în zona de ancoraj Sulina, inclusiv cele care se îndreaptă spre porturile dunărene sau cele de la Marea Neagră ale Ucrainei, se confruntă cu un risc major de atac aerian sau rachete în perioada imediat următoare, conchid analiștii citați de seatrade-maritime.com.