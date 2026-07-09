search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina lovește decisiv în Marea de Azov: 21 de nave rusești atacate cu drone în doar 72 de ore. Analiștii avertizează că Moscova va riposta

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Forțele Kievului au declanșat o ofensivă fără precedent pe frontul maritim, reușind să lovească nu mai puțin de 21 de nave sub pavilion rusesc în Marea de Azov, într-un interval de doar trei zile.

Petrolier rusesc în flăcări/FOTO:X
Petrolier rusesc în flăcări/FOTO:X

Anunțul a fost făcut de Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, și confirmă o schimbare radicală de strategie în tentativa de a sufoca liniile de aprovizionare cu combustibil ale armatei ruse în Crimeea ocupată.

Potrivit oficialului ucrainean, în noaptea de 8 iulie, dronele maritime și aeriene au lovit nouă tancuri petroliere rusești, acestea adăugându-se celor zece nave atacate pe 7 iulie și altor două lovite pe 6 iulie. În total, bilanțul indică avarierea unui feribot, a unui vrachier și a 19 tancuri petroliere.

O escaladare majoră a conflictului maritim

Compania de securitate maritimă Ambrey a subliniat că valul de atacuri din această săptămână reprezintă cea mai intensă campanie de țintire a unor nave comerciale de la începutul invaziei ruse, depășind orice precedent în materie de securitate în regiunea Mării Negre și Mării de Azov, scrie seatrade-maritime.com.

„Loviturile din această săptămână nu sunt doar o simplă evoluție a conflictului, ci reprezintă o escaladare semnificativă a amenințării la adresa securității maritime și o schimbare reală a modului în care se duce acest război pe mare”, avertizează experții Ambrey.

Printre navele identificate oficial de comandamentul ucrainean se numără tancurile petroliere Venus III, Sanar-1, Sanar-17, Teti, Aleksey Savrasov, Penelope, Climene și dragorul Ivan Cheremisinov.

Majoritatea acestor nave se aflau deja sub incidența sancțiunilor internaționale impuse de SUA, UE și Ucraina pentru transportul ilegal de petrol rusesc, însă analiștii notează că prioritatea Kievului a fost, de această dată, una pur tactică: blocarea logisticii destinate Peninsulei Crimeea.

O evoluție extrem de îngrijorătoare pentru siguranța echipajelor o reprezintă modul în care au fost executate atacurile. Imaginile video apărute în spațiul public arată că dronele ucrainene au vizat în mod deliberat punțile de comandă (bricul navei) și blocurile de cazare ale marinarilor. Această abordare oglindește tacticile folosite anterior de Federația Rusă și crește dramatic riscul de victime în rândul personalului navigant.

Alertă maximă la Sulina

Experții în securitate avertizează că un răspuns militar din partea Moscovei este de așteptat în următoarele două până la cinci zile. Țintele predilecte ale Rusiei ar putea deveni navele comerciale care au legături cu Ucraina sau care tranzitează rutele din proximitate.

Navele care așteaptă în prezent tranzitul în zona de ancoraj Sulina, inclusiv cele care se îndreaptă spre porturile dunărene sau cele de la Marea Neagră ale Ucrainei, se confruntă cu un risc major de atac aerian sau rachete în perioada imediat următoare, conchid analiștii citați de seatrade-maritime.com.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
digi24.ro
image
Un elev din Sibiu cu nota 5,20 la limba maternă a făcut contestație la Evaluarea Națională. Ce s-a întâmplat după recorectare
stirileprotv.ro
image
Ziua cea mai lungă pentru membrii familiei Pașca. Curtea de Apel București decide dacă vor fi cercetați în libertate sau în arest preventiv, așa cum cere DIICOT
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Momentul care i-a schimbat cursul vieții lui Gabi Mureșan, încă de când era fotbalist. Ce i-a promis soției sale: ”M-am săturat de asta!”
fanatik.ro
image
Viorel Pașca a povestit cum a adus de la spitalul din Oradea la el acasă primii oameni pe care i-a îngrijit: „Am văzut o știre la televizor că au mai murit doi”
libertatea.ro
image
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total rușinos”
digisport.ro
image
Ioana Ginghină a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor! Este gelos soțul pe Alexandru Ciucu? Iată și replica designerului! Ce mesaj a avut pentru Lucian Viziru?
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
cancan.ro
image
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
newsweek.ro
image
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
prosport.ro
image
ANM anunță furtuni puternice. Jumătate de țară intră sub cod galben, două județe sub cod portocaliu
playtech.ro
image
Cel mai horror moment al carierei! Fostul jucător de la FCSB care nici nu voia să audă de Gabi Mureșan. „Nu vreau să-l văd”
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
David Popovici i-a lăsat ”mască” pe americani: ce vrea să facă după retragere! + ”Mi-aș schimba viața cu a lui”
digisport.ro
image
A murit Bonnie Tyler! Lumea muzicii pierde una dintre cele mai emblematice voci ale tuturor timpurilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Banii de CASS opriți din pensie pot fi recuperați. Casa de Pensii clarifică procedura pentru români
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne
click.ro
image
Dan Negru, sincer despre salariul din televiziune! De ce voiau șefii să-l înlocuiască la doar 35 de ani
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi tineri și-au construit singuri casa pentru a reduce costurile. „Am smuls faianța de pe pereți de nenumărate ori pentru că nu arăta cum îmi doream”
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?