SUA analizează opțiuni militare în Cuba, pe fondul reluării conflictului cu Iranul și al tensiunilor de la Pentagon

În timp ce atenția globală este concentrată pe reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran, planificatorii militari de la Washington analizează în secret scenarii de securitate mult mai aproape de granițele americane. Potrivit unor surse guvernamentale, Pentagonul a evaluat recent o serie de opțiuni militare în Cuba, inclusiv un eventual asalt aerian de anvergură.

Deși analiștii subliniază că aceste planuri fac parte din procedurile standard de contingență și nu indică o decizie iminentă de atac din partea președintelui Donald Trump, dezvăluirile evidențiază o acumulare semnificativă de tensiuni în regiune.

Planuri de urgență în umbra conflictului din Orientul Mijlociu

Conform oficialilor americani, citați sub protecția anonimatului, planificatorii militari au analizat în ultimele săptămâni diverse tactici, inclusiv o operațiune aeriană condusă de Divizia 101 Aeroportată a SUA — singura unitate militară antrenată pentru un astfel de asalt aerian direct.

Totuși, orice acțiune militară în Caraibe s-ar lovi de limitări logistice severe. O mare parte din capacitățile ofensive și tehnologia de supraveghere ale SUA au fost deja redirecționate către Orientul Mijlociu pentru a susține operațiunile împotriva Iranului.

Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că Washingtonul preferă în continuare o tranziție diplomatică spre un guvern tehnocrat în Cuba, capabil să implementeze reforme economice.

SUA au sporit presiunea financiară asupra GAESA, conglomeratul controlat de armata cubaneză, pe care Washingtonul îl descrie drept un „fond fiduciar de 18 miliarde de dolari” utilizat pentru menținerea controlului politic de către regimul de la Havana.

Fricțiuni interne la vârful administrației americane

În culise, prelungirea conflictului cu Iranul a scos la iveală divergențe între președintele Trump și secretarul de război, Pete Hegseth.

Surse apropiate dosarului susțin că Donald Trump și-a exprimat în cadru privat frustrarea privind evoluția Operațiunii Epic Fury (campania militară împotriva Iranului lansată în februarie). Președintele ar fi considerat că administrația sa a ratat oportunitatea de a evita un conflict prelungit atunci când a respins, la începutul anului, o propunere iraniană de limitare a programului său nuclear.

În timp ce secretarul de răzoi, Pete Hegseth, a promovat o linie extrem de agresivă împotriva Teheranului, șeful Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, a atras atenția asupra limitărilor practice ale intervenției militare, generând nemulțumire la Casa Albă.

Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a respins speculațiile privind existența unor neînțelegeri interne, declarând că președintele este „extraordinar de mândru” de conducerea militară și că atacurile recente demonstrează că SUA „pot lovi oriunde și oricând”.

Provocările de securitate din Cuba

Preocupările Washingtonului privind Cuba au crescut după ce serviciile de informații au raportat că Havana ar fi achiziționat drone de atac de proveniență necunoscută. În timpul unei vizite efectuate la baza navală de la Guantanamo Bay, secretarul apărării a transmis un avertisment ferm autorităților cubaneze: „Ar fi extrem de imprudent din partea guvernului Cubei să încerce să obțină acces la arme capabile să atingă această bază sau teritoriul american. Ar atrage o confruntare pe care nu doar că nu și-o doresc, dar pe care nu ar putea să o suporte”, a declarat Pete Hegseth.

Pe plan politic, presiunea juridică asupra Havanei a atins un nivel istoric după ce Departamentul de Justiție al SUA l-a pus sub acuzare pe fostul lider Raul Castro, în vârstă de 95 de ani, pentru doborârea a două avioane americane în 1996. Decizia a alimentat speculațiile privind o posibilă operațiune de arestare a acestuia, similară cu reținerea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro.

Revenirea la strategia „presiunii maxime”

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, administrația americană a demontat sistematic politicile de relaxare diplomatică promovate de administrațiile anterioare. Printre măsurile cheie luate în ultimul an se numără:

- Reintroducerea Cubei pe lista statelor care sponsorizează terorismul, limitându-i drastic accesul la finanțarea internațională.

- Restricționarea tranzacțiilor cu GAESA și impunerea de sancțiuni asupra companiilor internaționale care transportă petrol către insulă.

- Sancționarea programelor de misiuni medicale externe ale Cubei, acuzând Havana de exploatarea personalului medical.

În replică, autoritățile de la Havana acuză Washingtonul de asfixierea deliberată a economiei cubaneze, în timp ce insula se confruntă cu una dintre cele mai grave crize energetice și alimentare din ultimele decenii, marcată de proteste sociale și penurie de combustibil.