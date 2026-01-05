Cuba declară două zile de doliu național după moartea a 32 de cetățeni în urma raidului american pentru capturarea lui Maduro

32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în timpul raidului forțelor americane în Venezuela, operațiune care a avut ca obiectiv capturarea și extrădarea președintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, a anunțat duminică guvernul cubanez.

Autoritățile de la Havana au declarat zilele de 5 și 6 ianuarie drept zile de doliu național, în memoria celor uciși, urmând ca detaliile privind ceremoniile de înmormântare să fie comunicate ulterior. Potrivit unui comunicat oficial, toate victimele erau membri ai forțelor armate și ai agențiilor de informații cubaneze.

„Fideli responsabilităţilor lor în materie de securitate şi apărare, compatrioţii noştri şi-au îndeplinit datoria cu demnitate şi eroism şi au căzut, după o rezistenţă acerbă, în luptă directă cu atacatorii sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalaţiilor”, se arată în comunicatul guvernului cubanez, citat de Reuters.

Cuba i-a oferit sprijin în materie de securitate președintelui Nicolas Maduro încă de când acesta a preluat puterea. Autoritățile cubaneze nu au precizat câți dintre cetățenii uciși făceau parte din dispozitivul de protecție al liderului venezuelean în momentul raidului și câți se aflau în alte locații.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, au fost arestați sâmbătă de forțele americane în capitala Venezuelei, Caracas, și transportați ulterior în Statele Unite. Maduro este în prezent într-un centru de detenție din New York și urmează să fie prezentat luni în fața instanței, fiind acuzat de trafic de droguri.

Liderul venezuelean a fost pus sub acuzare în anul 2020 de autoritățile americane pentru conspirație în scopul narcoterorismului. Acesta a negat constant orice implicare în activități criminale.