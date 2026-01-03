Prima imagine cu președintele Nicolas Maduro, la bordul USS Iwo Jima, după ce a fost capturat de forțele americane

Președintele american Donald Trump a publicat o nouă imagine pe platforma sa, Truth Social, despre care afirmă că îl arată pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la bordul navei USS Iwo Jima. Trump declarase anterior, într-un interviu acordat Fox News, că aceasta este nava care îl transportă pe liderul venezuelean către Statele Unite.

Imaginea îl prezintă pe un bărbat care pare a fi Maduro, purtând o mască pentru ochi, căști audio și un trening gri. Autenticitatea fotografiei nu a putut fi verificată independent.

Între timp, CBS News, citând surse din domeniul informațiilor și relatări apărute inițial în New York Times, afirmă că un informator al CIA din interiorul guvernului venezuelean ar fi ajutat Statele Unite să localizeze poziția lui Nicolás Maduro înainte de capturarea acestuia de către forțele speciale americane, cunoscute sub numele de Delta Force.

Potrivit acelorași surse, informatorul făcea parte dintr-o rețea extinsă de culegere de informații, care a inclus imagini aeriene și interceptări de comunicații. Operațiunea ar fi fost rezultatul mai multor luni de planificare și al cooperării dintre Agenția Centrală de Informații și Departamentul Apărării.

Directorul CIA, John Ratcliffe, declarase anterior că agenția va acorda prioritate recrutării de surse umane. Momentul în care informatorul ar fi fost recrutat nu este cunoscut.

Guvernul american oferise anterior o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la arestarea lui Maduro.

Trump confirmă capturarea lui Maduro, dar lasă întrebări deschise

Donald Trump a discutat timp de peste zece minute cu Fox News în cursul ultimei ore, confirmând unele detalii ale operațiunii militare desfășurate peste noapte în Venezuela, dar fără a clarifica pe deplin consecințele politice ale acesteia.

Președintele a declarat că Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați și se află în drum spre Statele Unite. El a adăugat că niciun militar american nu a fost ucis în timpul operațiunii, deși au existat răniți.

Trump a mai spus că Statele Unite sunt pregătite pentru un „al doilea val” de lovituri militare împotriva eventualilor loialiști ai lui Maduro care ar mai rămâne activi în Venezuela.

De asemenea, președintele american și-a exprimat convingerea că firme americane vor avea un rol major în reconstrucția infrastructurii petroliere a Venezuelei. Mai puțin clar rămâne însă nivelul de implicare al Statelor Unite în redresarea generală a țării, aflată într-o profundă criză economică și politică.

Trump nu a oferit detalii clare cu privire la cine ar urma să conducă Venezuela în perioada următoare, declarând doar că acțiunea de noaptea trecută „trimite un semnal” că Statele Unite nu vor mai fi „împinse de la spate” de alte țări.

Afirmația este de natură să provoace îngrijorare pe plan internațional, în special în rândul vecinilor regionali ai Statelor Unite, în contextul în care președintele american pare dispus să recurgă la forță militară pentru a-și atinge obiectivele de politică externă.