Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Un plin de mașină costă cu până la 44 de lei mai mult. Ministrul Finanțelor: „Ne îngrijorează situația”

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în România, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului la nivel global.

Carburanții s-au scumpit în ultimele zile FOTO: Adevărul (arhivă)

UPDATE Ministrul Finanțelor: ”Sunt creșteri spectaculoase”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că statul va trebui să intervină prin organele de control în problema creșterii prețurilor la combustibili, mai ales majorările s-au făcut pe stocurile vechi.

”Sunt creșteri spectaculoase la combustibili, ne îngrijorează situația, mai ales că sunt stocuri achiziționate în trecut. Toate agențiile și instituțiile care au în atribuții monitorizarea și constrolul într-un context de criză ar trebui să acționeze. În următoarea zile se va lua o decizie iar parte a acestei decizii suntem și nnoi Ministerul Finanțelor. E clar că stocurile la dispoziție la momentul începutul războiului nu au fost influențate de acest lucru. Cred că în următoarele zile se va lua o decizie în sensul monitorizării prețului”, a spus marți dimineața Alexandru Nazare.

Carburanții s-au scumpit din nou în această săptămână. Motorina este mai scumpă cu până la 19 bani pe litru față de perioada recentă, iar benzina cu 12 bani pe litru. Avem practic parte de cele mai mari scumpiri de la începutul războiului din Iran.

După declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, creșterile sunt și mai accentuate: motorina s-a scumpit cu 87 de bani pe litru, iar benzina cu 65 de bani.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri, la nivel național, costurile sunt mai mari cu aproximativ 44 de lei în cazul motorinei și cu circa 33 de lei pentru benzină.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a luat deja măsuri pentru a limita exporturile de carburanți, astfel încât producția internă să fie direcționată prioritar către piața locală. De asemenea, acesta a precizat că țițeiul din producția internă ar trebui să funcționeze ca o „ancoră” pentru menținerea prețurilor sub control.

Este foarte important ca această creștere să nu fie transferată de pe o zi pe alta în buzunarul românilor. În cazul în care prețul va crește peste un nivel de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție, nu pentru a anula creșterea, ci pentru a atenua impactul acesteia”, a spus premierul Bolojan.

Prim-ministrul a avertizat că, dacă scumpirile vor continua și situația din Orientul Mijlociu nu se stabilizează, autoritățile ar putea interveni, fără a detalia măsurile.

Printre scenariile analizate se numără plafonarea prețurilor la benzină și motorină, reducerea accizelor pentru anumite categorii, precum transportatorii și fermierii, dar și repornirea unor capacități de rafinare, precum rafinăria Petrotel Lukoil. De altfel, o schemă de sprijin pentru transportatori a fost deja adoptată.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, precizează Ministerul Finanțelor, joi, într-un comunicat.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.

Scumpirile sunt alimentate și de evoluția pieței internaționale, unde cotația petrolului Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, existând temeri că ar putea crește și mai mult. În România, majorările de preț se transmit rapid la pompă atunci când petrolul se scumpește, în timp ce ieftinirile apar cu întârziere, fenomen care ridică semne de întrebare privind modul de funcționare a pieței și rolul autorităților de control.

