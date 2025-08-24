search
Duminică, 24 August 2025
Coreea de Nord testează noi rachete sub supravegherea lui Kim Jong Un. SUA desfășoară exerciții militare de amploare în zonă

Coreea de Nord a testat două rachete de apărare aeriană, considerate „cu tehnologie unică” și cu „capacitate de luptă superioară”, sub supravegherea liderului Kim Jong Un. Testul are loc pe fondul tensiunilor cu Coreea de Sud și al exercițiilor militare comune desfășurate de Seul și Washington.  

Liderul nord-coreean obișnuiește să participe la exercițiile cu rachete / Sursa foto: Profimedia
Mass-media de stat nord-coreeană a raportat că două noi rachete de apărare aeriană au fost testate sub supravegherea liderului țării, Kim Jong Un.

Armele noi lansate în exercițiu de liderul nord-coreean sunt „superioare” și folsoesc ”o tehnologie unică”

Conform Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA), armele prezentau „capacități de luptă superioare” și foloseau o „tehnologie unică”, fără a oferi detalii suplimentare. Lansările, efectuate sâmbătă, „au demonstrat caracteristicile tehnologice ale celor două tipuri de proiectile sunt foarte potrivite pentru distrugerea diferitelor ținte aeriene”, inclusiv drone și rachete de croazieră.

Testul vine la câteva ore după ce Coreea de Sud a confirmat că a tras focuri de avertizare marți asupra soldaților nord-coreeni care au traversat temporar Zona Demilitarizată (DMZ) care separă cele două țări. Comandamentul Națiunilor Unite a raportat că aproximativ 30 de soldați nord-coreeni au traversat frontiera puternic fortificată, conform agenției Yonhap. Pyongyang a răspuns acuzând Seulul de „provocare deliberată”.

Tensiuni tot mai mari în regiune cu ocazia exercițiilor militare efectuate de Statele Unite

Coreea de Sud și Statele Unite desfășoară exerciții militare comune de mare amploare în regiune de luni. Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească luni cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung la un summit în Washington.

Președintele sud-coreean recent ales și-a construit campania pe ideea îmbunătățirii relațiilor inter-coreene, însă sora lui Kim a respins eforturile de reconciliere inițiate de guvernul lui Lee. Kim a condamnat, de asemenea, exercițiile militare comune SUA-Coreea de Sud de la începutul acestei luni, descriindu-le drept „cele mai ostile și confruntaționale”. Liderul nord-coreean și-a reafirmat angajamentul de a accelera programul nuclear al țării.

În ianuarie, Coreea de Nord a anunțat lansarea unei noi rachete balistice cu rază intermediară, echipată cu o rachetă hipersonică, susținând că aceasta „va descuraja orice rival în regiunea Pacificului”.

Îngrijorări majore în Coreea de Sud din cauza achizițiilor rusești făcute de regimul de la Phenian

Oficialii sud-coreeni au exprimat îngrijorări privind posibila achiziție de tehnologie rusească de rachete de către Coreea de Nord, în schimbul trimiterii de trupe pentru a sprijini agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Shin Wonsik, consilier pe securitate națională al fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, a declarat anul trecut că Seulul a descoperit că Moscova a furnizat rachete și alte echipamente pentru a consolida rețeaua de apărare aeriană a Pyongyangului. Nu este clar dacă noile rachete testate de Coreea de Nord implică tehnologie rusă.

Coreea de Nord este unul dintre cele mai represive state totalitare din lume, Kim și familia sa conducând țara de decenii. Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt divizate din 1953, după Războiul Coreei, și nu au semnat un tratat de pace, rămânând, din punct de vedere tehnic, în stare de război, chiar dacă de ani de zile nu există ostilități active între ele.

