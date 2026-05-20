Raul Castro, fostul președinte al Cubei, a fost pus sub acuzare în SUA. Este urmărit penal de 30 de ani

Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în Statele Unite, a anunțat miercuri un oficial de rang înalt din administrația Trump, o mișcare care marchează o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist al insulei caraibiene.

După trei decenii, acuzațiile penale se concentrează pe rolul lui Castro, în vârstă de 94 de ani, cu mulți ani înainte de președinție, ca ministru al apărării și presupusul rol în ordonarea doborârii în 1996 a două aeronave civile aparținând grupării cubano-americane Brothers to the Rescue, potrivit unor persoane informate despre această chestiune, scrie CNN.

Patru persoane, dintre care trei americani, au fost ucise în atacul comis de două avioane de vânătoare MiG cubaneze în spațiul aerian internațional.

Punerea sub acuzare vine în contextul în care președintele american Donald Trump a insistat pentru o schimbare de regim în Cuba, unde comuniștii lui Castro sunt la conducere de când regretatul său frate, Fidel Castro, a condus o revoluție în 1959.

Mișcarea reprezintă cel mai recent exemplu în care Departamentul de Justiție al lui Trump folosește urmărirea penală pentru a-și viza adversarii politici din țară și din străinătate. Din punct de vedere istoric, inculparea liderilor străini de către SUA este rară.

SUA au impus efectiv o blocadă asupra Cubei, amenințând cu sancțiuni țările care îi furnizează combustibil, declanșând pene de curent și exacerbând cea mai gravă criză din ultimele decenii.

Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost ministrul apărării al Cubei înainte de a prelua președinția în 2008, după ce fratele său s-a îmbolnăvit. Fidel a murit în 2016.

Raul Castro a demisionat din funcția de președinte în 2018, dar rămâne o figură puternică în politica cubaneză.

Havana nu a comentat direct cu privire la amenințarea cu o inculpare, deși ministrul de externe Bruno Rodriguez și-a exprimat sfidarea în comentariile publice din 15 mai. „În ciuda embargoului (SUA), a sancțiunilor și amenințărilor cu folosirea forței, Cuba continuă pe calea suveranității către dezvoltarea sa socialistă”, a declarat Rodriguez.

Trump: „Cuba este următoarea”

Născut în 1931, Raul Castro a fost o figură cheie alături de fratele său mai mare în războiul de gherilă care l-a răsturnat pe dictatorul Fulgencio Batista, susținut de SUA. El a contribuit la înfrângerea invaziei din Golful Porcilor, organizată de SUA, în 1961.

Inițierea procesului penal împotriva unui adversar american precum Castro amintește de rechizitoriul anterior pentru trafic de droguri al fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Havanei, aflat în închisoare.

Administrația Trump a invocat acest rechizitoriu ca justificare pentru raidul din 3 ianuarie asupra Caracasului efectuat de armata americană, în cadrul căruia Maduro a fost capturat și adus la New York pentru a se confrunta cu acuzațiile. El a pledat nevinovat. Trump spune că guvernul comunist al Cubei este corupt și, în martie, a amenințat că Cuba „este următoarea” după Venezuela.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat luni că orice acțiune militară a SUA împotriva Cubei ar duce la o „baie de sânge” și că insula nu reprezintă o amenințare.