Economia Cubei, paralizată pe fondul penuriei de combustibil. Locuitor din Havana: „Nu vom mai avea nimic”

Mandy Pruna își amintește cu nostalgie de turiștii americani pe care îi plimba cu Chevroletul său roșu aprins din 1957. Acum un deceniu, acel motor abia dacă avea timp să se răcească. În prezent, activitatea economică în insula de aproape 10 milioane de locuitori aproape a paralizat, relatează CNN.

Pruna își amintește anul 2015 așa cum alții își amintesc o primă iubire. Când fostul președinte american Barack Obama a restabilit relațiile diplomatice cu Cuba, turiștii americani au inundat insula într-un număr nemaivăzut de generații. Fațadele decolorate ale Havanei au devenit fundaluri perfecte pentru fotografii. Cluburile de jazz s-au umplut. Restaurantele private au apărut peste noapte. Iar Pruna, la volanul mașinii sale vintage, a devenit una dintre fețele neașteptate ale dezghețului dintre două țări despărțite timp de o jumătate de secol.

Mașina a fost aleasă să apară în fundal la ceremonia de arborare a drapelului la Ambasada SUA din Havana — un simbol al reconcilierii. Curând după aceea, celebrități precum Will Smith, Rihanna și Kim Kardashian au urcat pe bancheta din spate, plătind sume considerabile — cel puțin după standardele cubaneze — pentru o plimbare prin istorie.

„Toate sectoarele societății au beneficiat atunci”, își amintește Pruna. „Vedeai oameni care își vopseau casele, deschideau afaceri noi. Pentru mine a fost fantastic. A fost cea mai bună perioadă pentru turism în Cuba.”

Astăzi, străzile spun o altă poveste.

Acolo unde odinioară turiștii stăteau la coadă pentru o doză de nostalgie pe patru roți gunoaiele se adună pe trotuare. Hotelurile sunt pe jumătate goale sau închise. Zborurile din Rusia și Canada au fost anulate din lipsă de combustibil pentru avioane. Școlile suspendă cursurile pentru a economisi energie. Spitalele reduc serviciile. Noaptea, Havana cade într-un întuneric aproape total, iar stelele strălucesc mai puternic decât felinarele.

Cuba, o insulă de aproape 10 milioane de locuitori obișnuită cu lipsurile, se confruntă cu una dintre cele mai profunde crize economice din ultimele decenii, poate chiar din istoria sa modernă.

În centrul crizei economice, penuria de combustibil

Prin presiuni exercitate asupra Venezuelei și amenințări cu tarife la adresa Mexicului, administrația Trump a blocat practic fluxul de petrol către Cuba, încercând să forțeze reforme politice și economice majore din partea guvernului comunist. Cu aliați tradiționali fie nedispuși, fie incapabili să intervină pentru a furniza combustibilul indispensabil pentru economie, în timp ce rezervele se epuizează, Havana se află într-o situație disperată.

„Nu există petrol, nu există bani, nu există nimic”, a declarat președintele american Donald Trump reporterilor, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio — el însuși cubano-american și critic vechi al guvernului cubanez — conduce eforturile de negociere. Rubio a spus că singurul subiect pe care dorește să-l discute cu conducerea de la Havana este momentul în care aceasta va renunța la putere.

Pentru prima dată în decenii, Cuba se trezește fără ajutor de niciunde. Uniunea Sovietică i-a susținut cândva economia. Ulterior, Venezuela lui Hugo Chávez a oferit petrol subvenționat. Acum, acei colaci de salvare nu mai există, a spus Rubio.

Consecințele se resimt în fiecare aspect al vieții cotidiene.

La aproape fiecare colț de stradă din Havana, conversațiile se învârt în jurul întreruperilor de curent — când vor începe și cât vor dura. Angajații de stat sunt trimiși în concediu forțat. Festivalul anual al trabucurilor Habanos, care aducea țării milioane de dolari, a fost anulat. O mare companie minieră și-a suspendat operațiunile de nichel și cobalt. Până și colectarea gunoiului este afectată de lipsa de motorină.

Pentru Pruna, ecuația este simplă și dură: fără benzină, fără turiști, fără venituri.

„Am nevoie de benzină ca să pot munci, am nevoie de turiști ca să pot munci”, spune el.

Prăbușirea turismului amplifică criza. Regatul Unit și Canada și-au avertizat cetățenii să evite călătoriile neesențiale în Cuba. Unii politicieni cubano-americani cer o întrerupere totală: fără turism, fără remitențe, fără mecanisme financiare care ar putea susține guvernul.

Suferința nu mai este o idee abstractă

Cuba importă cea mai mare parte a alimentelor pe care le consumă, o vulnerabilitate izvorâtă din decenii de politici agricole eșuate. Acum, și acest lanț fragil de aprovizionare se clatină. Unele companii private care importau alimente din SUA și-au suspendat activitatea, incapabile să păstreze produsele refrigerate în timpul penelor zilnice de curent.

În agro-piețele din Havana, unde se vând puținele produse cultivate pe insulă, vânzătorii vorbesc despre costuri tot mai mari și stocuri tot mai mici.

„Plătim de două, trei ori mai mult ca să ne reaprovizionăm”, spune Anayasi, o vânzătoare care nu dorește să-și dezvăluie numele complet. „Nu există mâncare. Impactul va fi teribil. Nu vom mai avea nimic.”

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel le-a cerut cetățenilor să „reziste creativ” și să adopte o mentalitate de război. „Vom mânca ceea ce putem produce în fiecare loc”, a spus el într-o intervenție televizată, recunoscând că, fără combustibil, alimentele nu mai pot fi transportate cu ușurință din zonele rurale către orașe.

Pentru mulți, rezistența începe să semene cu epuizarea.

După 20 de ani în care a câștigat bine plimbând turiștii prin farmecul decadent al Havanei, Pruna ia în calcul o opțiune pe care altădată o respingea: emigrarea. În Spania, unde împreună cu familia ar putea să o ia de la capăt.

„Totul este incert în acest moment”, spune el. „Nu există combustibil. Nu știm dacă va mai fi și cum îl vom plăti. Dacă trebuie să plătesc benzina în dolari, cum îmi recuperez banii dacă nu există turism?”

În acea dimineață, și-a suspendat licența de șofer pentru tururi cu mașini clasice. Chevroletul roșu rămâne parcat, impecabil, dar nemișcat — o relicvă nu doar a Americii anului 1957, ci și a unei epoci scurte în care Cuba a crezut că viitorul se va deschide larg.

Acum, rezervorul este aproape gol, iar viitorul este incert.