search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Economia Cubei, paralizată pe fondul penuriei de combustibil. Locuitor din Havana: „Nu vom mai avea nimic”

0
0
Publicat:

Mandy Pruna își amintește cu nostalgie de turiștii americani pe care îi plimba cu Chevroletul său roșu aprins din 1957. Acum un deceniu, acel motor abia dacă avea timp să se răcească. În prezent, activitatea economică în insula de aproape 10 milioane de locuitori aproape a paralizat, relatează CNN.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Pruna își amintește anul 2015 așa cum alții își amintesc o primă iubire. Când fostul președinte american Barack Obama a restabilit relațiile diplomatice cu Cuba, turiștii americani au inundat insula într-un număr nemaivăzut de generații. Fațadele decolorate ale Havanei au devenit fundaluri perfecte pentru fotografii. Cluburile de jazz s-au umplut. Restaurantele private au apărut peste noapte. Iar Pruna, la volanul mașinii sale vintage, a devenit una dintre fețele neașteptate ale dezghețului dintre două țări despărțite timp de o jumătate de secol.

Mașina a fost aleasă să apară în fundal la ceremonia de arborare a drapelului la Ambasada SUA din Havana — un simbol al reconcilierii. Curând după aceea, celebrități precum Will Smith, Rihanna și Kim Kardashian au urcat pe bancheta din spate, plătind sume considerabile — cel puțin după standardele cubaneze — pentru o plimbare prin istorie.

„Toate sectoarele societății au beneficiat atunci”, își amintește Pruna. „Vedeai oameni care își vopseau casele, deschideau afaceri noi. Pentru mine a fost fantastic. A fost cea mai bună perioadă pentru turism în Cuba.”

Astăzi, străzile spun o altă poveste.

Acolo unde odinioară turiștii stăteau la coadă pentru o doză de nostalgie pe patru roți gunoaiele se adună pe trotuare. Hotelurile sunt pe jumătate goale sau închise. Zborurile din Rusia și Canada au fost anulate din lipsă de combustibil pentru avioane. Școlile suspendă cursurile pentru a economisi energie. Spitalele reduc serviciile. Noaptea, Havana cade într-un întuneric aproape total, iar stelele strălucesc mai puternic decât felinarele.

Cuba, o insulă de aproape 10 milioane de locuitori obișnuită cu lipsurile, se confruntă cu una dintre cele mai profunde crize economice din ultimele decenii, poate chiar din istoria sa modernă.

În centrul crizei economice, penuria de combustibil

Prin presiuni exercitate asupra Venezuelei și amenințări cu tarife la adresa Mexicului, administrația Trump a blocat practic fluxul de petrol către Cuba, încercând să forțeze reforme politice și economice majore din partea guvernului comunist. Cu aliați tradiționali fie nedispuși, fie incapabili să intervină pentru a furniza combustibilul indispensabil pentru economie, în timp ce rezervele se epuizează, Havana se află într-o situație disperată.

„Nu există petrol, nu există bani, nu există nimic”, a declarat președintele american Donald Trump reporterilor, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio — el însuși cubano-american și critic vechi al guvernului cubanez — conduce eforturile de negociere. Rubio a spus că singurul subiect pe care dorește să-l discute cu conducerea de la Havana este momentul în care aceasta va renunța la putere.

Pentru prima dată în decenii, Cuba se trezește fără ajutor de niciunde. Uniunea Sovietică i-a susținut cândva economia. Ulterior, Venezuela lui Hugo Chávez a oferit petrol subvenționat. Acum, acei colaci de salvare nu mai există, a spus Rubio.

Consecințele se resimt în fiecare aspect al vieții cotidiene.

La aproape fiecare colț de stradă din Havana, conversațiile se învârt în jurul întreruperilor de curent — când vor începe și cât vor dura. Angajații de stat sunt trimiși în concediu forțat. Festivalul anual al trabucurilor Habanos, care aducea țării milioane de dolari, a fost anulat. O mare companie minieră și-a suspendat operațiunile de nichel și cobalt. Până și colectarea gunoiului este afectată de lipsa de motorină.

Pentru Pruna, ecuația este simplă și dură: fără benzină, fără turiști, fără venituri.

„Am nevoie de benzină ca să pot munci, am nevoie de turiști ca să pot munci”, spune el.

Prăbușirea turismului amplifică criza. Regatul Unit și Canada și-au avertizat cetățenii să evite călătoriile neesențiale în Cuba. Unii politicieni cubano-americani cer o întrerupere totală: fără turism, fără remitențe, fără mecanisme financiare care ar putea susține guvernul.

Suferința nu mai este o idee abstractă

Cuba importă cea mai mare parte a alimentelor pe care le consumă, o vulnerabilitate izvorâtă din decenii de politici agricole eșuate. Acum, și acest lanț fragil de aprovizionare se clatină. Unele companii private care importau alimente din SUA și-au suspendat activitatea, incapabile să păstreze produsele refrigerate în timpul penelor zilnice de curent.

În agro-piețele din Havana, unde se vând puținele produse cultivate pe insulă, vânzătorii vorbesc despre costuri tot mai mari și stocuri tot mai mici.

„Plătim de două, trei ori mai mult ca să ne reaprovizionăm”, spune Anayasi, o vânzătoare care nu dorește să-și dezvăluie numele complet. „Nu există mâncare. Impactul va fi teribil. Nu vom mai avea nimic.”

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel le-a cerut cetățenilor să „reziste creativ” și să adopte o mentalitate de război. „Vom mânca ceea ce putem produce în fiecare loc”, a spus el într-o intervenție televizată, recunoscând că, fără combustibil, alimentele nu mai pot fi transportate cu ușurință din zonele rurale către orașe.

Pentru mulți, rezistența începe să semene cu epuizarea.

După 20 de ani în care a câștigat bine plimbând turiștii prin farmecul decadent al Havanei, Pruna ia în calcul o opțiune pe care altădată o respingea: emigrarea. În Spania, unde împreună cu familia ar putea să o ia de la capăt.

„Totul este incert în acest moment”, spune el. „Nu există combustibil. Nu știm dacă va mai fi și cum îl vom plăti. Dacă trebuie să plătesc benzina în dolari, cum îmi recuperez banii dacă nu există turism?”

În acea dimineață, și-a suspendat licența de șofer pentru tururi cu mașini clasice. Chevroletul roșu rămâne parcat, impecabil, dar nemișcat — o relicvă nu doar a Americii anului 1957, ci și a unei epoci scurte în care Cuba a crezut că viitorul se va deschide larg.

Acum, rezervorul este aproape gol, iar viitorul este incert.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Care este agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan merge ca observator
gandul.ro
image
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
mediafax.ro
image
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Un traseu turistic din România, în topul celor mai bune destinații de vacanță pentru 2026, realizat de The Times
playtech.ro
image
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
O adolescentă de 16 ani a fost găsită în stare de inconștiență lângă fire de înaltă tensiune căzute pe o stradă din București
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Un nou ciclon lovește România. ANM: „Ninge în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar în weekend va fi ger”
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie