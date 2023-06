Condițiile pentru pasagerii submersibilului Titan: fără scaune, o singură toaletă, batiscaful este condus printr-un controller de joc video

Sunt ore critice în largul coastelor canadiene, acolo unde de două zile o armată de oameni încearcă să găsească micul submersibil turistic, dispărut în apropiere de epava Titanicului. Echipele de căutare americane şi canadiene, din aer și de pe apă, au cercetat până acum o suprafață cât statul american Connecticut.

Operațiunile continuă și miercuri dimineață, dar timpul se scurge repede. Dacă mai sunt în viață, cei cinci pasageri aflați la bord au epuizat deja jumătate din rezervele de oxigen.

Titan este unul dintre singurele submersibile cu echipaj privat din lume capabile să atingă adâncimi de 4000 de metri sub nivelul mării. În timp ce OceanGate a operat și un submersibil surori numit Cyclops din 2015, Titan a fost construit în mod expres de companie pentru a permite turiștilor să viziteze epava Titanicului.

Potrivit companiei, Titan cântărește aproximativ 10.432 kg și are o carcasă din fibră de carbon grosime de cinci inci (13 cm) standard aerospațial, întărită cu două capace de titan bombate.

Este capabil să atingă adâncimi de până la 4.000 m sub nivelul mării, mult mai mult decât cel mai adânc submarin american de scufundare - USS Dolphin - care a atins odată 900 m sub nivelul mării. Pentru context, epava Titanicului se află la 3.800 m sub suprafață.

Spre deosebire de un submarin, submersibilele au rezerve de putere limitate și au nevoie de o navă de sprijin separată care să le poată lansa și recupera, potrivit Administrației Naționale pentru Oceane și Atmosfere din SUA.

Titan a început testele pe mare în 2018, înainte de a-și întreprinde călătoria sa inaugurală în 2021. Anul trecut, a făcut 10 scufundări, deși nu toate au fost la epava Titanicului.

Odată detașat de platforma sa de lansare și recuperare, cele patru propulsoare electrice ale submarinului îl ajută să atingă viteze de aproximativ 3 noduri (3 mph; 4 km/h).

Cum e înăuntru?

Submersibilul în sine este extrem de îngust, măsurând doar 670 cm x 280 cm x 250 cm și poate transporta un echipaj de doar cinci persoane - un pilot și patru pasageri.

Deși este mai mare decât altele, pasagerii trebuie să stea pe podea și au spațiu limitat pentru a se deplasa.

În partea din față a navei se află un hublou mare cu cupolă care oferă un punct de vizionare, despre care compania susține că este „cel mai mare port de vedere dintre orice submersibil cu echipaj de adâncime”.

Pereții submarinului sunt, de asemenea, încălziți, deoarece condițiile pot deveni extrem de reci la astfel de adâncimi. Lămpile de perete sunt singura sursă de lumină de la bord.

În mod neobișnuit, însă, include o toaletă privată pentru clienți în fața submarinului. O mică perdea este trasă când este folosită, iar pilotul dă muzică la bord.

Cu toate acestea, site-ul web al companiei recomandă „restrângerea dietei înainte și în timpul scufundării pentru a reduce probabilitatea utilizării toaletei”.

Nava este echipată cu lumini externe puternice care sunt folosite pentru a ilumina epava Titanicului.

Mai multe camere 4K sunt, de asemenea, atașate la exterior, iar un scaner laser exterior și un sonar sunt folosite pentru a mapa nava. În interior, echipajul poate vizualiza nava ruinată pe un ecran digital mare, în timp ce examinează datele colectate pe mai multe tablete.

Titanul disune de rezerve de oxigen la bord pentru aproximativ 96 de ore, dar acest lucru va fi afectat de rata de respirație a echipajului.

Cum este controlat Titanul?

GPS-ul nu este o opțiune atunci când scufundările submersibile se scufundă la adâncimi atât de adânci precum Titanul.

În schimb, un sistem special de mesagerie text permite echipajului să primească instrucțiuni de la echipa de pe nava suport de suprafață de deasupra.

La bord, pilotul conduce pe baza acestor instrucțiuni cu un controller de joc video modificat.

Stockton Rush, șeful OceanGAte, vorbind cu CBS News anul trecut, a spus că pilotarea submarinului „nu ar trebui să necesite multă îndemânare”.

Se pare că o scufundare completă la epava Titanicului, inclusiv coborârea și ascensiunea, durează opt ore.

Dar când corespondentul CBS, David Pogue, a făcut o călătorie pe Titan în 2018, comunicațiile cu submarinul s-au întrerupt și s-a pierdut pe mare timp de mai bine de două ore înainte ca comunicațiile să fie restabilite.

Ce măsuri de siguranță sunt în vigoare?

Titanul trebuie să se confrunte cu presiunea enormă exercitată de ocean la asemenea adâncimi.

Potrivit site-ului OceanGate, acesta are un sistem de monitorizare a carenei navei în timp real.

Are senzori pentru a analiza efectele schimbării presiunii asupra submarinului în timp ce se scufundă, pentru a evalua integritatea structurii.

Înainte ca submarinul să-și înceapă scufundarea, o echipă de asistență blochează echipajul în interior închizând trapa din exterior și etanșând-o cu 17 șuruburi.

OceanGate spune că este o navă experimentală, iar când CBS a călătorit la bord, corespondentul a trebuit să semneze o derogare prin care acceptă că „nu a fost aprobată sau certificată de niciun organism de reglementare și ar putea suferi răni fizice, dizabilități, traume emoționale sau deces”.

Într-un videoclip promoțional, expertul în securitatea software-ului OceanGate Expeditions, Aaron Newman, le spune clienților potențiali că călătoria cu submarinul „nu este o plimbare la Disney”.

„Există o mulțime de riscuri reale implicate și există o mulțime de provocări”, spune el.

Dar în 2018, experții submersibile și-au exprimat „îngrijorarea unanimă” față de abordarea experimentală adoptată de Oceangate la construirea sumersibilului Titan și au avertizat cu privire la potențialele probleme „catastrofale” legate de designul său.

Ce pregătire a avut echipajul?

OceanGate precizează pe site-ul său web că cei care doresc să aibă parte de aventură pe sumersibil nu au nevoie de nicio experiență anterioară de scufundări pentru a se îmbarca la bordul Titan. Compania spune că orice formare necesară pentru a participa este oferită online înainte de plecare.

Clienții trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să poată sta în spații închise pentru perioade lungi de timp și să poată urca o scară.

Toți pasagerii au la dispoziție un briefing de siguranță și o sesiune de orientare a navei, potrivit OceanGate.

După aceea, compania spune „puteți alege cum doriți să fiți implicat în expediție”, oferind clienților șansa de a lucra cu echipele de comunicații sau asistând pilotul în navigație.

Șapte modalități ale submersibilului să revină la suprafață

Jurnalistul David Pogue de la CBS spune că acest submersibil are multe norme de siguranță și tot felul de proceduri. E ca o lansare de rachetă. Există o listă cu multe aspecte care trebuie verificate, erau ședințe de două ori pe zi și toată lumea trebuia să participe. Există șapte modalități diferite prin care acest submersibil putea reveni la suprafață.

Printre acele șapte modalități de siguranță, unele funcționau chiar dacă submersibilul nu mai avea electricitate. Una dintre măsuri se activa chiar dacă toți membri echipajului își pierdeau cunoștința. Arăta precum un sac cu nisip, care se elibera treptat, iar după 14 ore cădea pur și simplu.

John Sparks, corespondent Sky News, spune că „în cel mai optimist scenariu, nava ar fi suferit o pană de curent majoră care a afectat sistemele de comunicare, iar submersibilul Titan, se află acum undeva în Atlanticul de Nord, așteptând să fie scos la suprafață. Acesta este cel mai optimist scenariu, dar există și variante mai îngrijorătoare: că nava a suferit o problemă structurală majoră și acum este blocată undeva sub apă sau că undeva s-a produs o fisură sau o implozie catastrofală“.