Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Gigantul european al laptelui investește 1,7 milioane de euro într-o fabrică din Hunedoara

Publicat:

DN Agrar Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, anunţă începerea operaţiunilor la cea de-a doua unitate automatizată de compostare a gunoiului de grajd, amplasată în cadrul fermei Lacto Agrar, situată în satul Vaidei, judeţul Hunedoara. Investiţia este în valoare de 1,7 milioane euro.

Fermă de vaci
Cel mai mare producător de lapte din Europa investește 1,7 milioane de euro în Hunedoara

„DN Agrar Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, anunţă începerea operaţiunilor la cea de-a doua unitate automatizată de compostare a gunoiului de grajd, amplasată în cadrul fermei Lacto Agrar. Investiţia, în valoare de 1,7 milioane euro, dublează capacitatea producţiei de compost a Grupului, de la 7.000 la aproximativ 14.000 de tone pe an, prin valorificarea a peste 40.000 de tone de gunoi de grajd anual”, anunţă compania.

Unitatea este dotată cu o linie de sortare şi o unitate de ambalare, care permit DN AGRAR să comercializeze compost în saci de 5 până la 40 de litri, precum şi în saci mai mari, susţinând în timp o strategie duală de piaţă, cu acces la clienţi B2B şi B2C.

Până în 2030, compania vizează o extindere semnificativă, cu o capacitate anuală a producţiei de compost de 40.000 de tone.

Finalizarea celei de-a doua unităţi de compostare este un pas concret în extinderea capacităţii operaţionale şi în crearea unui nou flux de venituri, complementar activităţii principale de producţie a laptelui. Acest moment reprezintă un nou pas în implementarea Strategiei de Dezvoltare a grupului pentru perioada 2025 - 2030, axată pe extinderea liniilor de afaceri existente, diversificarea surselor de venit, creştere sustenabilă, digitalizare şi optimizarea costurilor, precum şi pe crearea de valoare pentru acţionari. Pe fondul progreselor realizate în 2025 în cadrul proiectelor strategice, al creşterii dimensiunii operaţiunilor şi al planurilor pentru 2026, DN Agrar a luat decizia de a avansa demersurile pentru admiterea la tranzacţionare în Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti în prima jumătate a anului 2027”, a declarat Peter de Boer, CEO DN Agrar Group.

DN Agrar a aplicat de asemenea pentru certificarea ecologică Ecocert, care este în prezent estimată a fi finalizată în primul trimestru din 2026, în urma unui proces care s-a extins peste durata iniţial anticipată. În paralel, DN Agrar a iniţiat procesul de certificare organică conform standardelor UE şi dezvoltă canalul de vânzare necesar pentru scalarea acestei linii de afaceri.

Totodată, compania va obţine credite de carbon pentru ambele unităţi de compostare. Compania estimează generarea a 16.000 de credite de carbon anual pentru fiecare unitate, pentru o perioadă iniţială de cinci ani. Această perioadă poate fi prelungită prin două reînnoiri consecutive, extinzând durata totală de obţinere a creditelor la 15 ani. Această iniţiativă consolidează strategia de sustenabilitate a DN Agrar şi diversifică suplimentar sursele de venit ale grupului.

Grupul DN Agrar este cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa şi una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, listată la Bursa de Valori Bucureşti din 2022.

Grupul operează un model de afaceri integrat, bazat pe producţia de lapte, producţie agricolă vegetală, compostare organică şi energie verde, care susţin o agricultură sustenabilă şi circulară. Cu cinci ferme de mari dimensiuni şi un efectiv de animale de peste 17.000 de capete, compania livrează anual aproximativ 70 de milioane de litri de lapte, având ca obiectiv dublarea producţiei la 150 - 200 de milioane de litri pe an până în 2030. DN Agrar gestionează peste 10.000 de hectare de teren agricol şi două unităţi de compost cu o capacitate de 14.000 de tone de îngrăşământ organic pe an, urmărind extinderea acesteia la 40.000 de tone până în 2030. Grupul şi-a triplat afacerile în doar trei ani de la listare şi vizează dublarea EBITDA până în 2030, concomitent cu obiectivul de a produce lapte cu zero emisii nete.

Pentru a susţine dezvoltarea sa ca lider regional în producţia de lactate şi alimente premium, strategia DN Agrar pentru 2030 integrează dublarea capacităţii de producţie de lapte cu extinderea în segmente complementare de afaceri. Acestea includ ferme verticale de iarbă de grâu, menite să asigure 25% din necesarul actual de furaje, producţia de biometan în parteneriat, sere industriale şi extinderea infrastructurii de compostare.

Fondat în 2008 ca o afacere de familie de către Jan Gijsbertus de Boer, Grupul DN Agrar îşi desfăşoară activitatea în judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara. Listată în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti din februarie 2022, compania este inclusă în indicele local BETAeRO, precum şi în indicii internaţionali MSCI Frontier IMI şi MSCI Romania IMI (categoria Small Cap).

