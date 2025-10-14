SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat luni a 11-a rachetă Starship din Texas și l-a făcut să aterizeze în Oceanul Indian, acesta fiind ultimul zbor înainte ca firma să înceapă testele cu o versiune nouă a uriașei rachete, echipată cu mai multe funcții pentru misiunile spre Lună și Marte.

Starship, care include treapta superioară Starship montată deasupra propulsorului Super Heavy, a decolat la ora 18:23 CT (23:23 GMT) de la baza Starbase a SpaceX. După ce a trimis treapta Starship în spațiu, Super Heavy s-a întors pentru o amerizare controlată în Golful Mexic la 7 minute după lansare, testând o configurație a motoarelor de aterizare înainte de a se autodestruge, scrie Reuters.

Misiunea precedentă, care a avut loc în august, pusese capăt unei serii de eșecuri la testele de la începutul acestui an. Zborul de luni a fost similar celui anterior, trimițând din nou un lot de sateliți Starlink fictivi, reaprinzând pentru scurt timp motoarele în spațiu și testând noi plăci ale scutului termic în timpul reintrării extrem de fierbinți, înainte de amerizarea la vest de Australia.

Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a scris pe X că misiunea a reprezentat „un nou pas major spre a duce americani la Polul Sud al Lunii”.

Prototip special pentru Lună și Marte

SpaceX a anunțat luni că, în testele viitoare, se așteaptă să lanseze un prototip Starship mai avansat, adaptat cu îmbunătățiri esențiale pentru misiuni de lungă durată în spațiu.

Acestea includ adaptoare de andocare și alte modificări hardware esențiale pentru realimentarea orbitală, un proces complex în care două vehicule Starship se cuplează pe orbită pentru a transfera sute de tone de combustibil criogenic.

Prototipul îmbunătățit „este cu adevărat vehiculul care ar putea duce oameni pe Lună și pe Marte”, a declarat luna trecută la o conferință din Paris președinta SpaceX, Gwynne Shotwell. „Așa că acela este, de fapt, cel la care vrem să ajungem.”

Shotwell a spus că se așteaptă ca acea versiune a Starship să zboare până la finalul anului sau la începutul anului viitor. Musk, CEO-ul SpaceX, a spus că se așteaptă ca o misiune de realimentare cu două Starship să aibă loc anul viitor, un obiectiv pe care NASA îl prevăzuse pentru anul acesta.

Realimentarea este unul dintre numeroasele obiective de testare rămase înainte ca racheta să transporte oameni pe suprafața lunară, eveniment programat pentru 2027. Mai multe cisterne Starship sunt necesare pentru a umple un vehicul Starship cu suficient combustibil pentru o aselenizare, potrivit planului propus de SpaceX.

Contract de peste 3 miliarde de dolari

Asta face parte dintr-un contract de peste 3 miliarde de dolari câștigat de SpaceX în 2021, în cadrul programului Artemis al NASA, efortul SUA de a trimite oameni pe Lună pentru prima dată din 1972. Contractul SpaceX o plasează în centrul unei curse către Lună între SUA și China, care vizează propria aselenizare cu echipaj în 2030.

Un grup de consilieri de siguranță ai NASA a avertizat luna trecută că progresele modeste în dezvoltarea elementelor proiectului pentru vehiculul lunar riscă să întârzie cu ani programul american. Realizarea unei aselenizări de test pe suprafața accidentată a Lunii este o altă prioritate majoră pe care SpaceX trebuie să o atingă.

Starship, cea mai puternică rachetă lansată vreodată și de multe ori mai mare decât Falcon 9, denumit „calul de povară” al SpaceX, este de asemenea crucială pentru lansarea unor sateliți Starlink mai grei, esențiali pentru obiectivele profitabile ale companiei legate de internet mobil. Este, de asemenea, piesa centrală a viziunii lui Musk de a trimite oameni și încărcături pe Marte.