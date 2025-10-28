Elon Musk provoacă Wikipedia: lansează propria enciclopedie A.I., „Grokipedia”

Miliardarul Elon Musk a lansat luni Grokipedia, o nouă platformă online bazată pe inteligență artificială, pe care o descrie drept o alternativă la Wikipedia, enciclopedia online redactată de voluntari. Noul proiect este administrat de compania sa de inteligență artificială, xAI.

O enciclopedie creată de AI

Potrivit lui Musk, Grokipedia are scopul de a „elimina propaganda” din conținutul Wikipedia. Site-ul, care a înregistrat peste 800.000 de articole generate de inteligență artificială la câteva ore de la lansare, s-a confruntat temporar cu dificultăți tehnice din cauza traficului ridicat.

Prin comparație, Wikipedia conține aproape opt milioane de articole redactate de oameni. Interfața Grokipedia este minimalistă, conținând un logo simplu și o bară de căutare, scrie The New York Times.

Unul dintre articolele platformei despre Elon Musk îl descrie drept „o combinație între vizionar inovator și provocator ireverențios” și menționează detalii personale, precum preferința sa pentru „gogoși la micul dejun și mai multe doze zilnice de Diet Coke”. Alte pagini includ informații despre OpenAI, rivala companiei xAI, dar și despre politicieni precum Donald Trump sau Zohran Mamdani, candidat la primăria New York-ului.

O platformă cu o agendă politică distinctă

Noua enciclopedie completează ecosistemul online al lui Elon Musk, care reflectă tot mai mult propriile sale convingeri politice. Pe platforma X (fostul Twitter), Musk a readus în spațiul public creatori de conținut de extremă dreapta și a folosit frecvent rețeaua pentru a critica presa tradițională sau pentru a cere reduceri de finanțare guvernamentală.

Ryan McGrady, cercetător la Universitatea din Massachusetts Amherst, consideră că „impulsul de a controla cunoașterea este la fel de vechi ca însăși cunoașterea. Controlul asupra a ceea ce se scrie este o formă de putere.”

Unele articole de pe Grokipedia par să reflecte opiniile fondatorului său. De exemplu, pagina despre tranziția de gen descrie tratamentele medicale pentru persoanele transgender drept „bazate pe dovezi limitate și de calitate scăzută” – o formulare care contrastează cu prezentarea din Wikipedia, unde subiectul este tratat pe baza consensului științific existent de decenii.

Dispute și acuzații de părtinire

Musk a criticat de mai multe ori Wikipedia, acuzând-o că favorizează sursele „de stânga” și exclude publicațiile conservatoare. În ianuarie, el a reacționat dur după ce pagina sa de pe Wikipedia a fost actualizată pentru a menționa un gest controversat făcut în timpul unui discurs dedicat fostului președinte Donald Trump – un gest comparat de unii observatori cu salutul nazist.

„Deoarece propaganda presei tradiționale este considerată o sursă validă de Wikipedia, enciclopedia a devenit o extensie a acesteia”, a scris Musk pe X, îndemnând donatorii să nu mai susțină platforma.

David Sacks, un investitor apropiat de Musk, a declarat într-un podcast recent că speră ca Grokipedia „să provoace dominația Wikipedia” și să o determine „să renunțe la cenzurarea publicațiilor conservatoare”.

Wikipedia răspunde: „A.I.-ul nu poate înlocui oamenii”

Jimmy Wales, cofondatorul Wikipedia, a afirmat că nu crede că inteligența artificială poate înlocui acuratețea asigurată de comunitatea de editori umani. El a precizat că fundația Wikimedia lucrează deja la un set de reguli pentru promovarea neutralității și pentru analizarea posibilelor forme de părtinire.

„Încerc să identific ce aspecte negative putem îmbunătăți. Soluția e să muncești și să corectezi, nu să renunți”, a spus Wales.

Fundația Wikimedia a recunoscut totuși că enciclopedia online se confruntă cu o scădere a vizitelor din partea utilizatorilor umani, în timp ce traficul provenit de la sistemele automate folosite pentru antrenarea modelelor A.I. este în creștere.

Inteligența artificială și riscul „consensului iluzoriu”

Experții avertizează că platformele bazate pe inteligență artificială tind să reproducă prejudecățile din datele pe care sunt antrenate. Modelele lingvistice mari, precum cel folosit de Grokipedia, preiau informații din întreaga rețea – inclusiv din Wikipedia.

De aceea, spun specialiștii, o enciclopedie creată integral de A.I. riscă să perpetueze aceleași dezechilibre pe care Musk le critică. Mai mult, sistemele A.I. tind să producă texte care par autoritare, dar care pot ascunde diversitatea opiniilor existente – un fenomen pe care cercetătorii îl numesc „iluzia consensului”, scrie The Conversation.

Modele diferite de motivație

Spre deosebire de Wikipedia, administrată de o fundație non-profit și susținută de voluntari, Grokipedia face parte dintr-un portofoliu de companii private. Potrivit analiștilor, obiectivele comerciale pot influența modul în care este prezentată informația.

În timp ce Wikipedia încearcă să ofere un spațiu transparent, unde dezbaterile și corecturile sunt vizibile public, un sistem controlat centralizat de o companie riscă să transforme cunoașterea într-un produs filtrat prin interese economice sau ideologice.