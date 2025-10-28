search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Elon Musk provoacă Wikipedia: lansează propria enciclopedie A.I., „Grokipedia”

0
0
Publicat:

Miliardarul Elon Musk a lansat luni Grokipedia, o nouă platformă online bazată pe inteligență artificială, pe care o descrie drept o alternativă la Wikipedia, enciclopedia online redactată de voluntari. Noul proiect este administrat de compania sa de inteligență artificială, xAI.

Grokipedia, o nouă platformă online bazată pe inteligență artificială/FOTO:X
Grokipedia, o nouă platformă online bazată pe inteligență artificială/FOTO:X

O enciclopedie creată de AI

Potrivit lui Musk, Grokipedia are scopul de a „elimina propaganda” din conținutul Wikipedia. Site-ul, care a înregistrat peste 800.000 de articole generate de inteligență artificială la câteva ore de la lansare, s-a confruntat temporar cu dificultăți tehnice din cauza traficului ridicat.

Prin comparație, Wikipedia conține aproape opt milioane de articole redactate de oameni. Interfața Grokipedia este minimalistă, conținând un logo simplu și o bară de căutare, scrie The New York Times.

Unul dintre articolele platformei despre Elon Musk îl descrie drept „o combinație între vizionar inovator și provocator ireverențios” și menționează detalii personale, precum preferința sa pentru „gogoși la micul dejun și mai multe doze zilnice de Diet Coke”. Alte pagini includ informații despre OpenAI, rivala companiei xAI, dar și despre politicieni precum Donald Trump sau Zohran Mamdani, candidat la primăria New York-ului.

O platformă cu o agendă politică distinctă

Noua enciclopedie completează ecosistemul online al lui Elon Musk, care reflectă tot mai mult propriile sale convingeri politice. Pe platforma X (fostul Twitter), Musk a readus în spațiul public creatori de conținut de extremă dreapta și a folosit frecvent rețeaua pentru a critica presa tradițională sau pentru a cere reduceri de finanțare guvernamentală.

Ryan McGrady, cercetător la Universitatea din Massachusetts Amherst, consideră că „impulsul de a controla cunoașterea este la fel de vechi ca însăși cunoașterea. Controlul asupra a ceea ce se scrie este o formă de putere.”

Unele articole de pe Grokipedia par să reflecte opiniile fondatorului său. De exemplu, pagina despre tranziția de gen descrie tratamentele medicale pentru persoanele transgender drept „bazate pe dovezi limitate și de calitate scăzută” – o formulare care contrastează cu prezentarea din Wikipedia, unde subiectul este tratat pe baza consensului științific existent de decenii.

Dispute și acuzații de părtinire

Musk a criticat de mai multe ori Wikipedia, acuzând-o că favorizează sursele „de stânga” și exclude publicațiile conservatoare. În ianuarie, el a reacționat dur după ce pagina sa de pe Wikipedia a fost actualizată pentru a menționa un gest controversat făcut în timpul unui discurs dedicat fostului președinte Donald Trump – un gest comparat de unii observatori cu salutul nazist.

Citește și: Un tribunal din Rusia a amendat Wikipedia pentru „dezinformări" despre armata rusă

„Deoarece propaganda presei tradiționale este considerată o sursă validă de Wikipedia, enciclopedia a devenit o extensie a acesteia”, a scris Musk pe X, îndemnând donatorii să nu mai susțină platforma.

David Sacks, un investitor apropiat de Musk, a declarat într-un podcast recent că speră ca Grokipedia „să provoace dominația Wikipedia” și să o determine „să renunțe la cenzurarea publicațiilor conservatoare”.

Wikipedia răspunde: „A.I.-ul nu poate înlocui oamenii”

Jimmy Wales, cofondatorul Wikipedia, a afirmat că nu crede că inteligența artificială poate înlocui acuratețea asigurată de comunitatea de editori umani. El a precizat că fundația Wikimedia lucrează deja la un set de reguli pentru promovarea neutralității și pentru analizarea posibilelor forme de părtinire.

„Încerc să identific ce aspecte negative putem îmbunătăți. Soluția e să muncești și să corectezi, nu să renunți”, a spus Wales.

Fundația Wikimedia a recunoscut totuși că enciclopedia online se confruntă cu o scădere a vizitelor din partea utilizatorilor umani, în timp ce traficul provenit de la sistemele automate folosite pentru antrenarea modelelor A.I. este în creștere.

Inteligența artificială și riscul „consensului iluzoriu”

Experții avertizează că platformele bazate pe inteligență artificială tind să reproducă prejudecățile din datele pe care sunt antrenate. Modelele lingvistice mari, precum cel folosit de Grokipedia, preiau informații din întreaga rețea – inclusiv din Wikipedia.

De aceea, spun specialiștii, o enciclopedie creată integral de A.I. riscă să perpetueze aceleași dezechilibre pe care Musk le critică. Mai mult, sistemele A.I. tind să producă texte care par autoritare, dar care pot ascunde diversitatea opiniilor existente – un fenomen pe care cercetătorii îl numesc „iluzia consensului”, scrie The Conversation.

Modele diferite de motivație

Spre deosebire de Wikipedia, administrată de o fundație non-profit și susținută de voluntari, Grokipedia face parte dintr-un portofoliu de companii private. Potrivit analiștilor, obiectivele comerciale pot influența modul în care este prezentată informația.

În timp ce Wikipedia încearcă să ofere un spațiu transparent, unde dezbaterile și corecturile sunt vizibile public, un sistem controlat centralizat de o companie riscă să transforme cunoașterea într-un produs filtrat prin interese economice sau ideologice.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
gandul.ro
image
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
mediafax.ro
image
Primele informații despre cauza decesului Ștefaniei Szabo, tânăra doctoriță din Buzău. Managerul spitalului din Buzău rupe tăcerea: ”Posibil să fi cedat”
fanatik.ro
image
„Dacă aș vrea să o dezgrop pe Ioana, s-ar găsi lângă ea și ADN-ul Klebsiellelor care au omorât-o!” Mărturia unui medica care şi-a pierdut singurul copil în urma tragediei de la Colectiv
libertatea.ro
image
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
digisport.ro
image
VIDEO Explozie la vârful statului! Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
observatornews.ro
image
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, gafă la un eveniment important! Greşeala de neiertat făcută de partenera lui Nicuşor Dan
playtech.ro
image
Doctorița din Buzău, găsită decedată în camera de gardă, divorțase acum 8 luni. Ce a solicitat în instanță fostul soț, ofițer de poliție judiciară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul stadion suspendat din ISTORIE: la 350 de metri înălțime! Imaginile care fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
ULTIMUL mesaj al doctoriței de la Spitalul din Buzău, înainte să se stingă. Ștefania Szabo urma un tratament cardiac și era epuizată din cauza gărzilor
romaniatv.net
image
Vești bune pentru toți românii care reciclează! Vor putea primi mai mulți bani!
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Ce rişti dacă îi ceri lui ChatGPT informații medicale