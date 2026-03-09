Video Iranienii au ieșit în stradă să celebreze numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem

Susținători ai noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, au ieșit în stradă la Teheran pentru a celebra numirea acestuia la conducerea țării.

Susținători din întreg Iranul s-au adunat, luni, pentru a sărbători numirea Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al țării, succedându-i tatălui său, Ali Khamenei, la o săptămână după moartea acestuia într-un atac al Statele Unite și Israel, potrivit Al Jazeera.

Unii iranieni și-au exprimat însă nemulțumirea, iar în anumite zone ale capitalei au fost auzite scandări împotriva noului lider.

Sursa X / Parwiz Hamidi @Palestine001_

Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, drept noul lider suprem al Republicii Islamice, potrivit unui anunț difuzat de mass-media de stat iraniană.

Sursa X / Sikandar Shah Syed @SikandarShah077

Numirea lui Mojtaba Khamenei marchează o premieră de la revoluția islamică din 1979: conducerea supremă a Iranului trece de la tată la fiu. Evoluția ar putea aprinde dezbateri interne privind apariția unui sistem dinastic într-un stat fondat tocmai pentru a răsturna monarhia șahului.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a ocupat niciodată o funcție aleasă sau un post oficial important în guvernul iranian. Născut la 8 septembrie 1969 în orașul Mashhad, el a studiat teologia în seminarele religioase din Qom și, potrivit unor surse, a participat la finalul războiului Iran–Irak (1980–1988).

De-a lungul anilor, Mojtaba Khamenei a fost considerat adevărata putere din culisele biroului tatălui său, aflat în centrul sistemului politic iranian. El este apropiat de tabăra conservatoare, în special datorită legăturilor sale cu Garda Revoluționară Islamică, armata ideologică a Republicii Islamice.

Alegerea a provocat reacții dure din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a declarat pentru Axios că numirea fiului fostului lider suprem este „inacceptabilă”.