Donald Trump îi cere premierului Australiei să le acorde azil fotbalistelor iraniene acuzate de „trădare”

Președintele american Donald Trump cere luni Australiei să acorde azil jucătoarelor echipei iraniene de fotbal și să nu le trimită în Iran, „unde vor fi foarte probabil ucise”, relatează AFP.

Australia „face o greșeală umanitară teribilă”, a scris pe rețeaua sa Truth Social, șeful Casei Albe.

„Statele Unite le vor primi dacă voi nu o faceți”, scrie el, adresându-se premierului australian Anthony Albanese, scrie News.

Jucătoarele, acuzate de „trădare”

Mohammad Reza Shahbazi, prezentator al televiziunii de stat iraniene, le-a numit pe sportive „trădătoare în vreme de război”, iar presa locală a speculat că sportivele ar putea fi acuzate oficial de trădare la revenirea în Iran - o infracțiune care, în anumite circumstanțe, poate atrage chiar pedeapsa cu moartea.

În contextul acestor amenințări, tot mai multe voci din mediul sportiv și civic au cerut Australiei să le ofere jucătoarelor azil politic. Autoritățile australiene nu au anunțat încă nicio decizie.

Iranul a pierdut toate cele trei partide din grupă la Cupa Asiei: 0–3 cu Coreea de Sud, 0–4 cu Australia și 0–2 cu Filipine.

Pentru jucătoarele Iranului, eliminarea sportivă este însă cea mai mică problemă. După ce la primul meci au refuzat să intoneze imnul național, un gest interpretat în Iran ca act de protest, reacțiile din țară au fost extrem de dure.