Ce a scos la iveală FMI: averile ascunse ale oamenilor din anturajul lui Bukele

Pe măsură ce familia prezidențială își extinde imperiul imobiliar, controalele fiscale laxe și împrumuturile suspecte deschid calea către un nou club al milionarilor din țara central-americană.

Ernesto Sanabria, secretarul de presă al guvernului președintelui Nayib Bukele, este unul dintre cele mai elocvente exemple ale apariției, în El Salvador, a unui nou club de milionari care a prosperat sub umbrela controversatului lider, venit la putere prezentându-se drept un mesia anti-sistem, care promitea să redea demnitatea celor săraci. Averea lui Sanabria a crescut de la 269.884 de dolari în 2019, anul în care Bukele a preluat mandatul, la peste 2 milioane de dolari în 2026, ilustrând ploaia de bogăție care s-a abătut asupra cercului apropiat al președintelui: consilieri și membri ai familiei, scrie El Pais.

Investigații jurnalistice recente arată că, doar în primii șapte ani de mandat, Bukele și familia sa au achiziționat 34 de proprietăți noi, mărindu-și de douăsprezece ori patrimoniul funciar, până la o valoare de peste 10 milioane de dolari. „Spre deosebire de vechile oligarhii, Bukele nu provine dintr-o familie de viță nobilă și nici din mari oameni de afaceri; de fapt, familia lui a condus mai multe firme falimentare. Dar odată ajuns la putere, a devenit el însuși membru al elitei și i-a înlocuit pe vechii milionari cu actori noi, precum antreprenorii din domeniul bitcoin și agențiile de inteligență artificială", spune Héctor Dada, fost ministru al Economiei.

Potrivit declarațiilor de avere ale lui Bukele, de la începutul carierei sale politice și până la cea mai recentă, publicată în mai 2026, patrimoniul său net a crescut de la 964.546 de dolari în 2012 la 4.466.478 de dolari în prezent — o creștere de 363% față de averea inițială. Datele arată că această majorare a activelor nu se limitează la președinte. Declarațiile de avere ale 75 de funcționari publici, analizate de El Pais, indică faptul că cel puțin 21 dintre ei și-au mărit averea cu până la 713% în șapte ani sau mai puțin.

Pe lângă proaspăt îmbogățitul secretar Sanabria — care își etalează stilul de viață luxos printr-o colecție de pantofi de firmă, ceasuri și vehicule de lux — printre cei care au profitat de această prosperitate se numără șefa cabinetului prezidențial, Carolina Recinos; secretarul pentru Comerț și Investiții, Miguel Kattán; Douglas Rodríguez, președintele Băncii Centrale de Rezerve (BCR), precum și parlamentari din tabăra guvernamentală, precum José Robles Sorto, Kaleb Navarro și Suecy Callejas.

Kattán, identificat de presa locală drept unchiul președintelui, și-a mărit averea de la 403.620 de dolari la 3,9 milioane de dolari, deși cea mai mare parte a acestei creșteri provine dintr-un împrumut de 3,1 milioane de dolari, raportat drept datorie. Recinos și-a crescut patrimoniul net de la 182.945 de dolari la 1,3 milioane de dolari, în timp ce averea lui Rodríguez a urcat de la 153.130 de dolari la 1,3 milioane de dolari pe durata mandatului său la conducerea Băncii Centrale de Rezerve.

Publicația i-a contactat pe funcționarii menționați pentru a le cere să explice creșterea averilor lor, însă aceștia nu au răspuns solicitărilor de a da informații.

Héctor Lindo, profesor emerit de istorie la Universitatea Fordham din New York, afirmă că această creștere a averilor amintește de vechile practici ale oligarhiilor salvadoriene, care și-au folosit puterea și influența pentru a se îmbogăți. „Ceea ce fac cei din familia Bukele reflectă exact ceea ce făceau vechile elite. Schimbau regulile după bunul plac. Făceau legi care să le favorizeze propriile interese. Puneau rude în poziții-cheie. Se realegeau atunci când le convenea", spune el.

Bukele, însă, pare să coexiste în bune relații cu vechea oligarhie. „Înlocuirea nu înseamnă că a eliminat vechea elită. Nu am văzut nicio decizie care să fi afectat negativ familiile Poma, Dueñas, Regalado sau Kriete", spune Lindo, referindu-se la marile familii tradițional puternice ale țării. „Am văzut, în schimb, atacuri direcționate împotriva familiei Simán, pentru că în trecut erau palestinienii rafinați care priveau de sus familia Bukele. Familia Simán a fost afectată în mod special și pentru că se afla în competiție politică cu el."

Presiunea FMI

Averile președintelui și ale cercului său apropiat au ajuns să fie cunoscute în mare parte datorită presiunilor exercitate de Fondul Monetar Internațional (FMI). Timp de ani de zile, guvernul a păstrat secretă această informație, deși sub administrațiile anterioare ea fusese accesibilă publicului.

În decembrie 2024, FMI a ajuns la un acord cu guvernul salvadorian pentru un împrumut de 1,4 miliarde de dolari, dar a condiționat plata de anumite ajustări fiscale, inclusiv reforma sistemului de pensii, măsuri de atenuare a riscurilor asociate bitcoin și reforme ale politicilor de transparență.

Administrația a respectat parțial aceste cerințe. De exemplu, în ianuarie 2025 a renunțat la statutul de monedă legală al bitcoin, făcând utilizarea acestuia „opțională", deși a continuat să achiziționeze criptomoneda. Guvernul a deschis acum o fereastră restrânsă către declarațiile financiare ale funcționarilor săi, dar a făcut acest lucru printr-un portal online greu accesibil, care conține informații limitate și incomplete.

Doi funcționari guvernamentali, care au vorbit sub protecția anonimatului, au recunoscut că formularul de declarare a averii este extrem de neclar și că, în esență, „oricine poate scrie ce vrea", potrivit unuia dintre ei. Sistemul suferă și de defecțiuni tehnice: uneori utilizatorii trebuie să facă mai multe încercări pentru a obține rezultate, iar în unele cazuri funcționarii apar sub numele de căsătorie sau sub nume alternative acceptate legal.

Publicația a solicitat Ministerului de Finanțe, prin Legea privind accesul la informații publice, baza de date completă ce alimentează portalul online de consultare. După două săptămâni de așteptare, instituția a răspuns că informația trebuie verificată funcționar cu funcționar, prin intermediul site-ului.

Prosperitate sub protecția statului

Prosperitatea de care s-a bucurat cercul apropiat al lui Bukele a favorizat-o și pe Martha Carolina Recinos, șefa cabinetului prezidențial și foarte apropiată de președinte. Patrimoniul ei net a crescut de la 182.945 de dolari, la intrarea în guvern, la 1,3 milioane de dolari în mai 2026. Recinos, care a avut anterior o carieră în partidul de stânga FMLN, s-a alăturat echipei lui Bukele când actualul președinte era primar al orașului Nuevo Cuscatlán. Este căsătorită cu Efrén Arnoldo Bernal Chávez, fost parlamentar FMLN și actual ambasador al El Salvadorului în Italia.

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Un alt oficial aflat pe listă este Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, președintele Băncii Centrale de Rezerve, al cărui patrimoniu net a urcat de la 153.130 de dolari la 1,3 milioane de dolari. Evoluția salariului său a fost și ea notabilă: a trecut de la 8.043 de dolari pe lună în 2020 la 16.500 de dolari pe lună în 2025. Mai multe investigații jurnalistice ale presei locale susțin că noua avere a zeci de funcționari provine din finanțări controversate acordate de o instituție financiară locală, Banco Hipotecario, care ar fi acordat împrumuturi de milioane de dolari unor angajați apropiați lui Bukele, lipsiți de capacitatea financiară de a rambursa datoria.

Timp de 30 de ani, politica salvadoriană a fost controlată în mare parte de elitele tradiționale ale țării, conduse de așa-numitele „20 de familii" — o referire la un grup restrâns de nume care concentra puterea economică și politică. Însă, din 2019, de când Bukele a devenit președinte, administrația sa a înlăturat acea veche structură și a creat o nouă ordine, care își favorizează aliații, atât în sectorul public, cât și în mediul de afaceri privat.

Împărțirea centrului istoric al capitalei

Încă de pe vremea când era primar al orașului San Salvador, Bukele a transformat centrul istoric al capitalei în bijuteria proiectului său politic. A început promovarea reamenajării sale în 2015, transformând o zonă marcată de multă vreme de neglijență și dezordine într-una dintre principalele vitrine ale viziunii sale politice.

Odată devenit președinte, Bukele a retras controlul asupra centrului istoric de la administrația municipală și l-a plasat sub autoritatea puterii executive. În baza acestui nou aranjament, guvernul a evacuat zeci de mii de comercianți informali care ocupaseră străzile zonei de decenii și a deschis calea pentru lanțuri precum Starbucks, Pizza Hut, KFC, GoGreen și Marriott să se stabilească acolo. Trei lideri ai vânzătorilor stradali, intervievați de publicație, susțin că evacuările au fost însoțite de amenințări: cei care refuzau să părăsească străzile urmau să fie încarcerați pe termen nedeterminat, în baza stării de excepție impuse de președinte pentru combaterea găștilor — măsură care a dus deja la încarcerarea a aproape 100.000 de salvadorieni.

Îndepărtarea a mii de comercianți și locuitori a crescut brusc valoarea proprietăților comerciale și rezidențiale din centrul istoric. În același timp, guvernul a introdus stimulente fiscale pentru atragerea investitorilor și a creat Autoritatea pentru Centrul Istoric din San Salvador, o entitate care impune cerințe stricte pentru desfășurarea activității în zonă și care a forțat numeroși comercianți cu legături de zeci de ani cu cartierul să își închidă sau să își mute afacerile.

În timp ce unii au fost strămutați, alții au profitat de creșterea valorii zonei. Printre aceștia se numără Karim și Yusef Bukele, frații președintelui, care au achiziționat proprietăți în valoare de milioane de dolari. Patru antreprenori bitcoin cunoscuți, care au ales să investească în zona centrală, au beneficiat și ei de politicile favorabile ale președintelui.

„Au schimbat regulile jocului privind cine poate locui și lucra în centrul istoric. Creează obstacole pentru unii și oportunități pentru alții. Guvernele anterioare au făcut la fel", spune profesorul Lindo. „Încă de la independență, am văzut elitele economice manipulând sistemul politic."

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Frații președintelui, care ar lua, potrivit unor surse, decizii în cadrul puterii executive, deși nu dețin nicio funcție oficială, au declarat că investiția lor este pur și simplu un semn de încredere în țară și în noul proiect de reamenajare a centrului istoric. Potrivit relatărilor presei locale și liderilor vânzătorilor informali, un alt grup care a beneficiat de pe urma evacuărilor din inima capitalei este cel al oamenilor de afaceri chinezi. Doi lideri ai vânzătorilor, care au cerut anonimatul de teama represaliilor, au declarat că, între 2024 și 2026, prezența unor afaceri și cetățeni chinezi a devenit tot mai vizibilă în centrul istoric. „Știm că unii dintre ei au ajuns să cumpere clădiri întregi, unde deschid magazine de haine, jucării și bijuterii — de toate", spune unul dintre lideri.

Centrul istoric, celebrat în propaganda oficială a guvernului, rămâne însă o reflectare incompletă a realității salvadoriene. „Este o insulă de bogăție înconjurată de o mare de sărăcie", spune Dada.

Potrivit datelor Băncii Centrale de Rezerve, între 2019 și 2024, alți 241.927 de salvadorieni au căzut sub pragul sărăciei extreme. În timp ce un număr restrâns de persoane apropiate mișcării lui Bukele s-au îmbogățit, mii de salvadorieni au devenit tot mai săraci într-o țară în care președintele a promis atât securitate, cât și prosperitate.

Presa locală a relatat că importurile chinezești în El Salvador au crescut cu 16% între 2024 și 2025. Potrivit vânzătorilor locali, acest fenomen ar putea fi legat de implicarea Chinei în proiectul de reamenajare a lui Bukele din centrul San Salvadorului, având în vedere că Biblioteca Națională a El Salvadorului (BINAES) — clădirea-emblemă ce atrage atenția ziua prin arhitectura sa distinctă, iar noaptea prin iluminatul spectaculos — a fost donată integral de Republica Populară Chineză. Situația este similară și în cazul altor proiecte guvernamentale de anvergură, precum noul stadion național, aflat încă în construcție, și un parc de distracții planificat pentru rețeaua de plaje cunoscută sub numele de Surf City.

„În cele din urmă, când vor pleca de la putere, doar Bukele și familia sa vor rămâne parte a oligarhiei. Poate câțiva alții. Restul se vor fi mutat pur și simplu către o viață mai confortabilă, dar vor continua să aparțină aceleiași pături sociale din care au provenit inițial", conchide fostul ministru Dada.